Психолог назвал три вещи, которые убивают мотивацию школьников

Найдите баланс. Объясните, что сила его увлечения может стать опорой для других предметов. Скажите юному математику: «Русский язык – это та же математика, только вместо цифр – буквы, а вместо теорем – правила. И там, и там есть строгая логика и система». А гуманитарию, что математика – это язык, на котором говорят Вселенная и технологии. Это те же буквы, но с другого ракурса.