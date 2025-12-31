РЕБЁНОК.РУ
Психолог назвал три вещи, которые убивают мотивацию школьников

И объяснил, как их избежать.

Редактор, мама двух девочек
ребенок грустит
Источник: Unsplash

Мотивация — это внутренний источник сил, энергии и интереса, который заставляет ребенка с радостью браться за учебник, стремиться к цели и гореть мечтой. Но что делать, когда это топливо заканчивается, а школа превращается в тягостную обязанность?

На какие моменты стоит обратить внимание родителям, если ребенок стал саботировать учебу, Детям Mail рассказал практикующий психолог, бизнес-психолог Данил Бережной.

Родители из лучших побуждений часто совершают три ошибки, которые методично гасят внутренний огонь у ребенка.

Незнание «Зачем?»: вакуум цели

Самое разрушительное для мотивации — это отсутствие понятного и значимого для самого ребенка ответа на вопрос «Зачем мне это нужно?».

В подростковом возрасте будущее кажется абстрактным, а доводы о «профессии через 10 лет» не работают. Когда ребенок предоставлен сам себе в этих размышлениях, он легко поддается мифам о том, что «искусственный интеллект все решит» или что все богачи — блогеры, которые бросили школу ради социальных сетей. Так снижается осознанная мотивация, интерес к знаниям ради них самих.

Что происходит? Школа превращается в бессмысленный ритуал. Зачем решать сложные уравнения, если калькулятор в телефоне справится быстрее? Зачем учить правила, если автопроверка текста исправит ошибки? Без понимания глубинных связей между знаниями и реальной жизнью любая задача кажется бесполезной тратой времени.

Как это исправить? Говорите с ребенком на языке целей, но не далеких и абстрактных, а близких и понятных:

  • объясните, что знания — это ключ к интересному общению.

    Чтобы поддержать беседу, блеснуть эрудицией, понимать шутки и отсылки в крутых фильмах и сериалах, нужна и история, и литература, и физика;

  • покажите, как математическая логика помогает выстраивать аргументы в споре, как знание географии объясняет политические и экономические новости; 

  • помогите ему рассчитать бюджет на желанную покупку, используя проценты или понять принципы работы его любимого гаджета через законы физики.

Данные разговоры помогают сместить фокус с «надо сдать» на «хочу понять, как устроен мир».

Явление «заблудшего чемпиона»: тотальная перегрузка

Обратная, но не менее опасная крайность – это желание родителей вырастить гения, записав его во все возможные секции и кружки. Ребенок – «чемпион» мечется между школой, музыкалкой, художественной студией и тремя видами спорта. В результате он физически и эмоционально выгорает, что убивает энергию, радость от процесса и силы для главного.

В такой атмосфере организм включает защитную реакцию – апатию. Мозг отказывается воспринимать новую информацию, а любое занятие, даже ранее любимое, вызывает лишь раздражение и усталость.

Ребенок делает все кое-как, лишь бы отстали, а о какой-либо внутренней мотивации не может быть и речи.

Что делать с падением уровня мотивации? Проведите совместную «ревизию» приоритетов вместе с ребенком. Поговорите о том, что дает ему силы. Возможно, решение сложных задач по математике его воодушевляет и заряжает, а вот обязательные пять часов за фортепиано – истощают, или наоборот.

Найдите баланс. Объясните, что сила его увлечения может стать опорой для других предметов. Скажите юному математику: «Русский язык – это та же математика, только вместо цифр – буквы, а вместо теорем – правила. И там, и там есть строгая логика и система». А гуманитарию, что математика – это язык, на котором говорят Вселенная и технологии. Это те же буквы, но с другого ракурса.

Также при создании расписания ребенка важно оставить время для «ничегонеделания». Свободная, ничем не занятая игра, прогулки и простое общение являются важным условием для перезагрузки и усвоения информации.

Эмоциональный вакуум: отсутствие поддержки и гиперопека

Мотивация — хрупкий цветок, который не растет в пустоте. Существуют две родительские крайности: от полного игнорирования до чрезмерной похвалы и опеки. В такой ситуации снижается уверенность в себе, затухает желание радовать близких и уходит понимание ценности собственных усилий.

Красные флаги данной ситуации: фразы-убийцы, эмоциональная пустота и захваливание.

Фраза-убийца: «Это твоя обязанность. Я же не ною!». Любая обязанность, навязанная извне, вызывает подсознательное сопротивление. Превратив учебу в долг, вы гарантированно лишаете ребенка внутреннего желания ею заниматься.

Эмоциональная пустота: ребенок учится ради родителей, ради их доброго слова.

Если он принес осознанную четверку, в которую вложил много сил, а в ответ – равнодушие, а за двойку его тут же ругают, у него пропадает ориентир.

Зачем стараться, если все равно не заметят?

Захваливание: постоянные восторги по любому поводу («Ты гений!») девальвируют ценность реальных достижений. Ребенок перестает видеть разницу между «сделал» и «сделал хорошо». Его мотивация становится зависимой от внешней оценки, а внутренний стержень не формируется.

Как усиливать мотивацию школьника? Поддерживайте даже в неудачах. «Ты молодец, что не сдался. Давай разберем ошибки вместе, в следующий раз получится лучше». Будьте вдумчивым наблюдателем, а не судьей. Ваша задача: помочь ребенку сохранить интерес и силы для своего собственного пути.

