Психолог назвал три вещи, которые убивают мотивацию школьников

На какие моменты стоит обратить внимание родителям, если ребенок стал саботировать учебу, Детям Mail рассказал практикующий психолог, бизнес-психолог Данил Бережной.
Родители из лучших побуждений часто совершают три ошибки, которые методично гасят внутренний огонь у ребенка.
Незнание «Зачем?»: вакуум цели
Самое разрушительное для мотивации — это отсутствие понятного и значимого для самого ребенка ответа на вопрос «Зачем мне это нужно?».
В подростковом возрасте будущее кажется абстрактным, а доводы о «профессии через 10 лет» не работают. Когда ребенок предоставлен сам себе в этих размышлениях, он легко поддается мифам о том, что «искусственный интеллект все решит» или что все богачи — блогеры, которые бросили школу ради социальных сетей. Так снижается осознанная мотивация, интерес к знаниям ради них самих.
Что происходит? Школа превращается в бессмысленный ритуал. Зачем решать сложные уравнения, если калькулятор в телефоне справится быстрее? Зачем учить правила, если автопроверка текста исправит ошибки? Без понимания глубинных связей между знаниями и реальной жизнью любая задача кажется бесполезной тратой времени.
Как это исправить? Говорите с ребенком на языке целей, но не далеких и абстрактных, а близких и понятных:
-
объясните, что знания — это ключ к интересному общению.
-
покажите, как математическая логика помогает выстраивать аргументы в споре, как знание географии объясняет политические и экономические новости;
-
помогите ему рассчитать бюджет на желанную покупку, используя проценты или понять принципы работы его любимого гаджета через законы физики.
Данные разговоры помогают сместить фокус с «надо сдать» на «хочу понять, как устроен мир».
Явление «заблудшего чемпиона»: тотальная перегрузка
Обратная, но не менее опасная крайность – это желание родителей вырастить гения, записав его во все возможные секции и кружки. Ребенок – «чемпион» мечется между школой, музыкалкой, художественной студией и тремя видами спорта. В результате он физически и эмоционально выгорает, что убивает энергию, радость от процесса и силы для главного.
В такой атмосфере организм включает защитную реакцию – апатию. Мозг отказывается воспринимать новую информацию, а любое занятие, даже ранее любимое, вызывает лишь раздражение и усталость.
Ребенок делает все кое-как, лишь бы отстали, а о какой-либо внутренней мотивации не может быть и речи.
Что делать с падением уровня мотивации? Проведите совместную «ревизию» приоритетов вместе с ребенком. Поговорите о том, что дает ему силы. Возможно, решение сложных задач по математике его воодушевляет и заряжает, а вот обязательные пять часов за фортепиано – истощают, или наоборот.
Найдите баланс. Объясните, что сила его увлечения может стать опорой для других предметов. Скажите юному математику: «Русский язык – это та же математика, только вместо цифр – буквы, а вместо теорем – правила. И там, и там есть строгая логика и система». А гуманитарию, что математика – это язык, на котором говорят Вселенная и технологии. Это те же буквы, но с другого ракурса.
Также при создании расписания ребенка важно оставить время для «ничегонеделания». Свободная, ничем не занятая игра, прогулки и простое общение являются важным условием для перезагрузки и усвоения информации.
Эмоциональный вакуум: отсутствие поддержки и гиперопека
Мотивация — хрупкий цветок, который не растет в пустоте. Существуют две родительские крайности: от полного игнорирования до чрезмерной похвалы и опеки. В такой ситуации снижается уверенность в себе, затухает желание радовать близких и уходит понимание ценности собственных усилий.
Красные флаги данной ситуации: фразы-убийцы, эмоциональная пустота и захваливание.
Фраза-убийца: «Это твоя обязанность. Я же не ною!». Любая обязанность, навязанная извне, вызывает подсознательное сопротивление. Превратив учебу в долг, вы гарантированно лишаете ребенка внутреннего желания ею заниматься.
Эмоциональная пустота: ребенок учится ради родителей, ради их доброго слова.
Если он принес осознанную четверку, в которую вложил много сил, а в ответ – равнодушие, а за двойку его тут же ругают, у него пропадает ориентир.
Зачем стараться, если все равно не заметят?
Захваливание: постоянные восторги по любому поводу («Ты гений!») девальвируют ценность реальных достижений. Ребенок перестает видеть разницу между «сделал» и «сделал хорошо». Его мотивация становится зависимой от внешней оценки, а внутренний стержень не формируется.
Как усиливать мотивацию школьника? Поддерживайте даже в неудачах. «Ты молодец, что не сдался. Давай разберем ошибки вместе, в следующий раз получится лучше». Будьте вдумчивым наблюдателем, а не судьей. Ваша задача: помочь ребенку сохранить интерес и силы для своего собственного пути.
