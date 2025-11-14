Правда ли сейчас дети выше, чем в прошлом веке? Что говорят врачи

Разбираемся с проректором по учебной работе Пироговского Университета, главным внештатным специалистом по гигиене детей и подростков Минздрава России д.м.н., профессором, членом-корреспондентом РАН Ольгой Милушкиной.
Основной тренд в нашей стране, как и во всем мире – увеличение размеров тела: длины, массы и окружности грудной клетки детей.
В 90-е годы, по словам Милушкиной, ученые отмечали грациализацию (уменьшение обхватных размеров) телосложения подростков. В отличие от них, у современных детей фиксируют увеличение размеров роста и развития, а также ускоренное биологическое созревание.
Если в 1920 году возраст менархе (первой менструации. — прим. ред) — одного из главных показателей биологического развития девочек, в среднем составлял 15 лет, то сейчас это 12 лет и 9 месяцев.
Следующая тенденция, по словам ученой, заключается в изменении функциональных показателей физического развития. Оно включает в себя изменение сердечно-сосудистой системы. Сейчас наблюдается очень большой коэффициент вариаций в распределении показателей артериального давления: встречаются дети с низким и с высоким давлением, эти группы увеличились.
Кроме того, заметила Милушкина, у современных детей резко снизилась мышечная сила. В связи с этим сейчас все мероприятия, связанные с повышением физподготовки подрастающего поколения, направлены на ее увеличение.коронавирусной инфекцией.
