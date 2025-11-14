РЕБЁНОК.РУ
Правда ли сейчас дети выше, чем в прошлом веке? Что говорят врачи

Как изменились дети за последние 100 лет.

Разбираемся с проректором по учебной работе Пироговского Университета, главным внештатным специалистом по гигиене детей и подростков Минздрава России д.м.н., профессором, членом-корреспондентом РАН Ольгой Милушкиной.

Подростки идут по улице
Источник: Freepik

Начиная с 60-х годов прошлого века специалисты из Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков изучали, как меняются подростки.

По итогам их работы можно сделать вывод, что современные дети отличаются более высокими показателями длины и массы тела. 

Основной тренд в нашей стране, как и во всем мире – увеличение размеров тела: длины, массы и окружности грудной клетки детей.

В 90-е годы, по словам Милушкиной, ученые отмечали грациализацию (уменьшение обхватных размеров) телосложения подростков. В отличие от них, у современных детей фиксируют увеличение размеров роста и развития, а также ускоренное биологическое созревание. 

Если в 1920 году возраст менархе (первой менструации. — прим. ред) — одного из главных показателей биологического развития девочек, в среднем составлял 15 лет, то сейчас это 12 лет и 9 месяцев.

Следующая тенденция, по словам ученой, заключается в изменении функциональных показателей физического развития. Оно включает в себя изменение сердечно-сосудистой системы. Сейчас наблюдается очень большой коэффициент вариаций в распределении показателей артериального давления: встречаются дети с низким и с высоким давлением, эти группы увеличились.

Кроме того, заметила Милушкина, у современных детей резко снизилась мышечная сила. В связи с этим сейчас все мероприятия, связанные с повышением физподготовки подрастающего поколения, направлены на ее увеличение.

 Также меняются и показатели жизненной емкости легких. Это, пояснила профессор, можно объяснить коронавирусной инфекцией. 

