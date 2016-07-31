Умение сказать «нет»

Дети, утонувшие во время похода на Сямозере в Карелии; шахтёры, вынужденные отключать аварийные датчики, — всё это смерти, которых могло бы не быть, умей мы сказать твёрдое «нет».

Валерия Потапова, мама:

— Когда речь заходит о трагедии в Карелии, звучит и такая точка зрения: «Дети могли бы отказаться плыть в ночь и шторм». Скажите мне, а много ли детей сейчас способны сказать «нет» взрослым, отстоять своё мнение, пойти наперекор? Многие в свои 11 лет могут вцепиться в траву и сказать: «Там страшно, делайте, что хотите, не сядем в лодку»? Многие ли могут в свои 19 сообщить: «Да идите вы со своим педколледжем, отчисляйте меня, я не выведу ребят в шторм»? Многие в свои 40 могут объявить войну лагерю и не только забрать оттуда своего ребёнка, но и стереть это адское место с лица земли?

А что видят наши дети? Может, свободную и уверенную в себе Марь­иванну, которая смело говорит директору, а заодно и департаменту образования: «Нет!»? А может, они видят сильных взрослых, которые могут заявить о своих правах? Или они каждый день наблюдают, как мы с ноги открываем двери разных департаментов? Не видят они ничего такого! Они послушно садятся в эту грёбаную лодку. Сидим в ней и мы.

Дети сегодня растут в парниках, со всем заранее согласные. А зачем шевелиться? За них взрослые давно всё решили. Может, чрезмерная родительская опека развивается из-за опасностей окружающего мира. Может, родители задёрганы добыванием средств к существованию и им легче опекать ребёнка, чем учить его самостоятельности. Но факт остаётся фактом — дети с трудом могут сказать, о чём мечтают, практически не планируют сами своё время.

Да, я точно так же опекаю своего ребёнка. Но борюсь с собственным желанием прожить жизнь за него. И я стала его «отпускать». В школу он ездит сам. Если идёт гулять с девочкой, обязательно провожает её в соседний квартал до дома. Папа отпустил его в поход с друзьями на лодке. Они заблудились в тумане. Но дорогу нашли.

Я каждый раз трясусь от страха. Но я верующий человек, мне помогает молитва. Я стараюсь доверять своему ребёнку. Доверие иногда оборачивается посещением НИИ травматологии. Но с чего мы взяли, что можно избежать всего на свете? Поэтому накладываем гипс и продолжаем доверять.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции