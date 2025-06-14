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Можно ли пить сок при грудном вскармливании: рекомендуем ответственный подход

Свежевыжатый сок обладает многими полезными свойствами. Но безопасен ли он в период грудного вскармливания?
Автор Дети Mail
Женщина кормит ребенка грудью
Оптимальная норма сока при ГВ — не более 100–150 мл в день, разбавленных водой (1:1). источник: https://ru.freepik.com/

Соки, даже самые натуральные, могут по-разному влиять на грудное молоко и самочувствие ребенка.

Давайте разберемся, можно ли пить соки кормящей маме.

Как сок влияет на грудное молоко: польза и вред для новорожденного

Соки могут быть полезным дополнением к рациону кормящей мамы, но их влияние на грудное молоко и организм ребенка неоднозначно.

Натуральные соки содержат полезные вещества. Например, апельсиновый и яблочный усиливают иммунную защиту, т. к. содержат витамин С. Гранатовый сок помогает в борьбе с низким гемоглобином из-за содержания фолатов и железа. Абрикосовый и персиковый соки содержат пектин, который помогает при запорах, а овощные соки богаты бета-каротином, важным для зрения и кожи (1).

Однако соки могут вызывать аллергию, особенно если они выжаты из экзотических плодов. Кислые соки (грейпфрутовый, ананасовый) повышают риск колик, а виноградный и грушевый — усиливают газообразование. Пакетированные соки содержат добавленный сахар, что вредно для маленьких детей. 

Когда нельзя пить сок при грудном вскармливании

Соки содержат витамины, антиоксиданты и природные сахара, поэтому кажутся полезным выбором. Однако в некоторых ситуациях они могут нанести серьезный вред здоровью матери и ребенка. 

Перечислим противопоказания:

  • первые 3 месяца жизни, т.
    к. пищеварительная система новорожденного еще не вырабатывает достаточное количество ферментов для усвоения сока;
  • любые соки могут вызвать: колики, диарею или запор, срыгивания;
  • не пейте пакетированные соки с сахаром и консервантами — это вредно для младенцев;
  • при признаках аллергии — исключайте соки из рациона;
  • если у мамы есть проблемы с желудком — кислые соки могут ухудшить самочувствие.

Сколько сока можно кормящей маме: безопасная дозировка

Даже полезные продукты требуют умеренности. Соки плохо утоляют жажду, могут повышать уровень сахара в крови и провоцировать резкое поступление фруктозы в организм.

Оптимальная норма сока при ГВ — не более 100–150 мл в день, разбавленных водой (1:1). Начинайте с 30–50 мл, отслеживая реакцию ребенка. Предпочтение отдавайте свежевыжатым или детским сокам без добавок. 

Чем заменить сок: лучшие альтернативы 

Если хочется разнообразия, то попробуйте другие полезные напитки.

  1. Компот из сухофруктов мягко воздействует на пищеварение.
  2. Ягодные морсы, богаты витамином С и менее концентрированные, чем соки.
  3. Травяные чаи (ромашка, фенхель, мята)  успокаивают и улучшают лактацию.
  4. Кокосовая вода — утоляет жажду и содержит полезные электролиты.

Свежие исследования ученых Детской больницы Лос-Анджелеса показали: употребление напитков с добавленным сахаром во время ГВ негативно влияет на когнитивное развитие ребенка (2). 

 Список литературы

  1. Хомич Л. М. Копытько М. В. «Соки в системе здорового питания: рекомендации по потреблению с учетом данных о химическом составе». 2022. 
  2. Пресс-релиз «Употребление сладких напитков во время грудного вскармливания влияет на когнитивное развитие детей». 2020.
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