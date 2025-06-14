Можно ли пить сок при грудном вскармливании: рекомендуем ответственный подход

Как сок влияет на грудное молоко: польза и вред для новорожденного
Соки могут быть полезным дополнением к рациону кормящей мамы, но их влияние на грудное молоко и организм ребенка неоднозначно.
Натуральные соки содержат полезные вещества. Например, апельсиновый и яблочный усиливают иммунную защиту, т. к. содержат витамин С. Гранатовый сок помогает в борьбе с низким гемоглобином из-за содержания фолатов и железа. Абрикосовый и персиковый соки содержат пектин, который помогает при запорах, а овощные соки богаты бета-каротином, важным для зрения и кожи (1).
Однако соки могут вызывать аллергию, особенно если они выжаты из экзотических плодов. Кислые соки (грейпфрутовый, ананасовый) повышают риск колик, а виноградный и грушевый — усиливают газообразование. Пакетированные соки содержат добавленный сахар, что вредно для маленьких детей.
Когда нельзя пить сок при грудном вскармливании
Соки содержат витамины, антиоксиданты и природные сахара, поэтому кажутся полезным выбором. Однако в некоторых ситуациях они могут нанести серьезный вред здоровью матери и ребенка.
Перечислим противопоказания:
- первые 3 месяца жизни, т.
- любые соки могут вызвать: колики, диарею или запор, срыгивания;
- не пейте пакетированные соки с сахаром и консервантами — это вредно для младенцев;
- при признаках аллергии — исключайте соки из рациона;
- если у мамы есть проблемы с желудком — кислые соки могут ухудшить самочувствие.
Сколько сока можно кормящей маме: безопасная дозировка
Даже полезные продукты требуют умеренности. Соки плохо утоляют жажду, могут повышать уровень сахара в крови и провоцировать резкое поступление фруктозы в организм.
Оптимальная норма сока при ГВ — не более 100–150 мл в день, разбавленных водой (1:1). Начинайте с 30–50 мл, отслеживая реакцию ребенка. Предпочтение отдавайте свежевыжатым или детским сокам без добавок.
Чем заменить сок: лучшие альтернативы
Если хочется разнообразия, то попробуйте другие полезные напитки.
- Компот из сухофруктов мягко воздействует на пищеварение.
- Ягодные морсы, богаты витамином С и менее концентрированные, чем соки.
- Травяные чаи (ромашка, фенхель, мята) успокаивают и улучшают лактацию.
- Кокосовая вода — утоляет жажду и содержит полезные электролиты.
Свежие исследования ученых Детской больницы Лос-Анджелеса показали: употребление напитков с добавленным сахаром во время ГВ негативно влияет на когнитивное развитие ребенка (2).
Список литературы
- Хомич Л. М. Копытько М. В. «Соки в системе здорового питания: рекомендации по потреблению с учетом данных о химическом составе». 2022.
- Пресс-релиз «Употребление сладких напитков во время грудного вскармливания влияет на когнитивное развитие детей». 2020.
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