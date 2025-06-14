Можно ли пить сок при грудном вскармливании: рекомендуем ответственный подход

Натуральные соки содержат полезные вещества. Например, апельсиновый и яблочный усиливают иммунную защиту, т. к. содержат витамин С. Гранатовый сок помогает в борьбе с низким гемоглобином из-за содержания фолатов и железа. Абрикосовый и персиковый соки содержат пектин, который помогает при запорах, а овощные соки богаты бета-каротином, важным для зрения и кожи (1).