Как понять, что ребенок засунул в ухо инородное тело

Чаще всего с инородными предметами в ухе сталкиваются дети в возрасте до 5 лет, хотя исключения тоже возможны. Заподозрить неладное можно в том случае, если ребенок (особенно маленький, который еще не умеет говорить) начинает плакать и хвататься за ухо. Ситуация усугубляется, если при попадании предмета была травмирована кожа слухового прохода или барабанная перепонка — в этом случае боль становится особенно сильной и может сопровождаться кровянистыми выделениями.