Как понять, что ребенок засунул в ухо инородное тело

Чаще всего с инородными предметами в ухе сталкиваются дети в возрасте до 5 лет, хотя исключения тоже возможны. Заподозрить неладное можно в том случае, если ребенок (особенно маленький, который еще не умеет говорить) начинает плакать и хвататься за ухо. Ситуация усугубляется, если при попадании предмета была травмирована кожа слухового прохода или барабанная перепонка — в этом случае боль становится особенно сильной и может сопровождаться кровянистыми выделениями.
Самостоятельно извлекать предмет ни в коем случае нельзя: так его можно протолкнуть еще глубже и усугубить ситуацию.
Это чревато повреждением барабанной перепонки, которое иногда требует даже хирургического вмешательства. Постарайтесь успокоиться и просто осмотреть ухо, после чего как можно скорее обратитесь к оториноларингологу.
Если же вы заметили кровянистые выделения или ребенок жалуется на острую боль, немедленно вызывайте скорую помощь — бригада доставит вас в стационар, где малышу окажут квалифицированную помощь.
В целях профилактики старайтесь убирать из зоны доступа ребенка мелкие предметы. А с детьми 3-4 лет полезно проговаривать, что так делать нельзя, иначе точно придется ехать в больницу.
