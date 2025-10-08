РЕБЁНОК.РУ
Как понять, что ребенок засунул в ухо инородное тело

И можно ли извлекать предмет самостоятельно.

Редактор, мама двух девочек
Проверка слуха у ребенка
Источник: https://ru.freepik.com

Попадание инородных тел в ухо ребенка — достаточно распространенное явление. О том, как вовремя это распознать, что предпринять, а чего делать категорически нельзя, нам рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Алигусейн Алиев.

Чаще всего с инородными предметами в ухе сталкиваются дети в возрасте до 5 лет, хотя исключения тоже возможны. Заподозрить неладное можно в том случае, если ребенок (особенно маленький, который еще не умеет говорить) начинает плакать и хвататься за ухо. Ситуация усугубляется, если при попадании предмета была травмирована кожа слухового прохода или барабанная перепонка — в этом случае боль становится особенно сильной и может сопровождаться кровянистыми выделениями.

Самостоятельно извлекать предмет ни в коем случае нельзя: так его можно протолкнуть еще глубже и усугубить ситуацию. 

Это чревато повреждением барабанной перепонки, которое иногда требует даже хирургического вмешательства. Постарайтесь успокоиться и просто осмотреть ухо, после чего как можно скорее обратитесь к оториноларингологу. 

Если же вы заметили кровянистые выделения или ребенок жалуется на острую боль, немедленно вызывайте скорую помощь — бригада доставит вас в стационар, где малышу окажут квалифицированную помощь.

В целях профилактики старайтесь убирать из зоны доступа ребенка мелкие предметы. А с детьми 3-4 лет полезно проговаривать, что так делать нельзя, иначе точно придется ехать в больницу.

Ссылка на первоисточник
здоровье ребенка
