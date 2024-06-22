Почему детям трудно уснуть: 4 причины

О пользе физических упражнений для здоровья знают все родители. Детям необходимо двигаться (в зависимости от возможностей их возраста), гулять.

Но далеко не всевидят связь между физическими нагрузками и процессом засыпания. А ведь без активного бодрствования вы рискуете перед сном стать свидетелем 1,5-часового шоу «Мама, смотри, как я умею».