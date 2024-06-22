Почему детям трудно уснуть: 4 причины

Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с Еленой Мурадовой — основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep и одноименного телеграм-канала.
Причина 1. Не хватает физической активности
О пользе физических упражнений для здоровья знают все родители. Детям необходимо двигаться (в зависимости от возможностей их возраста), гулять.родители видят связь между физическими нагрузками и процессом засыпания. А ведь без активного бодрствования вы рискуете перед сном стать свидетелем 1,5-часового шоу «Мама, смотри, как я умею».
Приведу пример. Время бодрствования между дневными снами 9-месячного ребенка составляет в среднем 3 часа. Допустим, вы решили выйти на вечернюю прогулку. 2,5 часа вы провели на улице, но все это время малыш был в коляске. Но когда вы решите уложить его спать, скорее всего, еще час он будет ползать, пытаться вставать или ходить (в зависимости от того, что уже умеет). А попытки укладывания закончатся слезами.
Постарайтесь успеть потратить приличный запас физических сил ребенка, пока он бодрствует. Но только не пытайтесь «вымотать» его непосредственно перед сном. И вот почему.
Причина 2. Слишком долгое бодрствование
Некоторые родители считают, что чем больше ребенок «набегается» перед сном, тем крепче он будет спать. Это так лишь в том случае, если речь идет о хорошей физической нагрузке во время бодрствования.
Но чаще всего под словом «набегается» подразумевается следующее: «Время спать, а у ребенка будто второе дыхание открылось, я не знаю, как его уложить, пусть наиграется. Устанет и сам уснет». В этом случае «набегается» во многих семьях закончится долгим укладыванием со слезами.
Другой пример. Ребенку 2 месяца, он бодрствует уже более 2 часов, но маму это не тревожит, потому что младенец спокоен. Однако за пару минут в кроватке малыш меняется до неузнаваемости: возбужденно двигается, покрикивает и хнычет, всем недоволен. Попытки уложить его спать приводят к еще большему протесту, сильному плачу. Не помогает даже кормление.
Мама чувствует себя растерянно, перебирая в голове десятки возможных причин внезапной истерики. У здорового малыша подобное поведение с большей вероятностью связано с переутомлением.
Укладывайте ребенка вовремя, учитывая возможности его нервной системы. Для каждого возраста они свои.
Без переутомления и дополнительной нагрузки на нервную систему дети обычно способны бодрствовать между снами:
♦ новорожденные – не более 1 часа;
♦ дети младше 4 месяцев – не более 2 часов;
♦ дети младше 8 месяцев – не более 3 часов;
♦ годовалые дети – около 4 часов;
♦ дети 1,5-3 лет – 5-6 часов (рекомендуем сохранять 1 дневной сон).
Причина 3. Слишком долгий дневной сон
Если ребенка все сложнее уложить спать вечером, стоит проверить, не спит ли он днем больше своей нормы. В этом случае его ночной сон также может быть прерывистым и коротким.
Например, малышу 10 месяцев и у него 2 дневных сна по 1,5-2 часа. Все хорошо, но вечером мама укладывает его спать по 2 часа, в итоге он засыпает уже после полуночи. Решить проблему в данном случае можно, сократив продолжительность дневных снов до 1-1,5 часов.
Причина 4. Источник освещения в комнате
В 3-4-месячном возрасте в организме ребенка начинает вырабатываться «гормон сна» мелатонин. Уровень этого гормона у детей увеличивается в вечернее время, достигает максимума около полуночи и снижается в предутреннее время.
Выработка мелатонина зависит от освещения – на ярком свету она прекращается. Вечером, незадолго до укладывания детей на сон я рекомендую приглушать освещение в квартире. Так вы естественным образом начинаете подготовку ко сну и сокращаете время укладывания.
Можно ли оставлять включенный ночник на ночь? Специалисты по сну во всем мире едины во мнении: спать дети, как и взрослые, должны в полной темноте.
Даже тусклый ночник может быть причиной частых пробуждений. Если в спальне горит свет и малыш просыпается ночью, необходимо создать темноту. Но если подросшего ребенка беспокоят страшные сны, можно временно использовать ночник со слабым желтым или оранжевым светом.
И, конечно, избегайте крайностей. Полная темнота все-таки предполагает небольшой естественный свет с улицы через плотные шторы, чтобы вы могли передвигаться по комнате, не натыкаясь на мебель.
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