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Почему детям нельзя мед: 3 причины и безопасные альтернативы

Родители часто добавляют мед в детскую кашу, творог или теплое молоко, не зная о том, что он может привести к опасным последствиям.

Автор Дети Mail
Ребенок ест вафли с медом
Мед воспринимается как безобидное лакомство, но для детей до 3 лет он остается продуктом с ограничениямиисточник: Magnific.com

Причина, по которой мед исключают из рациона, — споры Clostridium botulinum, которые вызывают ботулизм.

Кроме того, мед содержит пыльцу, которая может спровоцировать аллергическую реакцию. А сахар, входящий в состав, способствует размножению бактерий, вызывающих кариес. 

Рассказываем, почему детям до 3 лет нельзя мед и чем его можно заменить без рисков для здоровья.

Инфекционный риск

Мед — единственный пищевой продукт, который связывают с детским ботулизмом. Споры Clostridium botulinum попадают в него с пыльцой и почвой. Взрослый организм со зрелой микрофлорой нейтрализует их, но у ребенка до года кишечник еще не заселен защитными бактериями. Споры прорастают, вырабатывают токсин, и развивается заболевание с параличом мышц.

В России случаи детского ботулизма, связанные с медом, не зарегистрированы, но это не отменяет теоретического риска: в других странах такие случаи описаны. После года риск снижается, но педиатры часто рекомендуют подождать до 3 лет, когда микрофлора и иммунная система становятся устойчивее.

Риск аллергии

Мед содержит микроскопические частицы пыльцы растений, с которых пчелы собирали нектар. У ребенка с предрасположенностью к аллергии эти белки могут вызвать реакцию: сыпь, зуд, отек, в редких случаях затруднение дыхания. Аллергия на мед встречается нечасто, но дети до 3 лет входят в группу риска из-за незрелости иммунной системы.

Пыльца в меде не совпадает с той, что вызывает сезонный насморк, поэтому мед не используют для «привыкания» к аллергенам. Детям с атопическим дерматитом, пищевой непереносимостью или аллергией у родителей мед вводят с особой осторожностью или откладывают до 3 лет.

Риск кариеса

Мед на 80% состоит из сахаров: фруктозы и глюкозы. Это почти чистый сахар: в одной чайной ложке около 6 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать свободные сахара до менее чем 10% суточной калорийности, а в идеале — до 5%. Для ребенка 2—3 лет это примерно 25—30 г сахара в день. Одна ложка меда закрывает почти четверть этой нормы — и это без учета сахара из других продуктов.

Но дело не только в калориях. Сахар из меда питает бактерии Streptococcus mutans, которые превращают его в кислоту, разрушающую эмаль. Если сладкое дают часто, слюна не успевает нейтрализовать кислоту, и риск кариеса растет. А липкая консистенция позволяет меду дольше задержаться на зубах. 

Чем заменить мед

Лучший вариант — продукты, которые содержат витамины и клетчатку.

  • фруктовые и ягодные пюре отлично подсластят кашу, творожок или йогурт. Они содержат натуральные сахара, а также витамины и минералы.
Если по рецепту или для текстуры нужен именно жидкий сладкий компонент, можно использовать некоторые сиропы. Важно помнить, что все они являются добавленным сахаром и их следует давать в умеренных количествах и нерегулярно.
  • кленовый можно использовать в небольших количествах. Некоторые источники указывают, что регулярное употребление не рекомендуется до 2 лет, но эпизодическое использование допустимо;
  • сироп агавы — часто рассматривается как безопасная альтернатива меду;
  • финиковый — натуральный подсластитель. Как и другие виды добавленного сахара, его не рекомендуется давать детям до 2 лет. В более старшем возрасте возможно эпизодическое использование в очень малых количествах.

Чем не нужно заменять мед: 

  • сироп топинамбура: не рекомендуется детям до 3 лет из-за высокого риска аллергических реакций и возможных проблем с пищеварением;
  • стевия и другие интенсивные подсластители: их безопасность и влияние на здоровье в долгосрочной перспективе недостаточно изучены. 
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