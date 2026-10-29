Почему детям нельзя мед: 3 причины и безопасные альтернативы

Мед на 80% состоит из сахаров: фруктозы и глюкозы. Это почти чистый сахар: в одной чайной ложке около 6 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать свободные сахара до менее чем 10% суточной калорийности, а в идеале — до 5%. Для ребенка 2—3 лет это примерно 25—30 г сахара в день. Одна ложка меда закрывает почти четверть этой нормы — и это без учета сахара из других продуктов.