Почему детям нельзя мед: 3 причины и безопасные альтернативы

Рассказываем, почему детям до 3 лет нельзя мед и чем его можно заменить без рисков для здоровья.
Инфекционный риск
Мед — единственный пищевой продукт, который связывают с детским ботулизмом. Споры Clostridium botulinum попадают в него с пыльцой и почвой. Взрослый организм со зрелой микрофлорой нейтрализует их, но у ребенка до года кишечник еще не заселен защитными бактериями. Споры прорастают, вырабатывают токсин, и развивается заболевание с параличом мышц.
В России случаи детского ботулизма, связанные с медом, не зарегистрированы, но это не отменяет теоретического риска: в других странах такие случаи описаны. После года риск снижается, но педиатры часто рекомендуют подождать до 3 лет, когда микрофлора и иммунная система становятся устойчивее.
Риск аллергии
Мед содержит микроскопические частицы пыльцы растений, с которых пчелы собирали нектар. У ребенка с предрасположенностью к аллергии эти белки могут вызвать реакцию: сыпь, зуд, отек, в редких случаях затруднение дыхания. Аллергия на мед встречается нечасто, но дети до 3 лет входят в группу риска из-за незрелости иммунной системы.
Пыльца в меде не совпадает с той, что вызывает сезонный насморк, поэтому мед не используют для «привыкания» к аллергенам. Детям с атопическим дерматитом, пищевой непереносимостью или аллергией у родителей мед вводят с особой осторожностью или откладывают до 3 лет.
Риск кариеса
Мед на 80% состоит из сахаров: фруктозы и глюкозы. Это почти чистый сахар: в одной чайной ложке около 6 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать свободные сахара до менее чем 10% суточной калорийности, а в идеале — до 5%. Для ребенка 2—3 лет это примерно 25—30 г сахара в день. Одна ложка меда закрывает почти четверть этой нормы — и это без учета сахара из других продуктов.
Но дело не только в калориях. Сахар из меда питает бактерии Streptococcus mutans, которые превращают его в кислоту, разрушающую эмаль. Если сладкое дают часто, слюна не успевает нейтрализовать кислоту, и риск кариеса растет. А липкая консистенция позволяет меду дольше задержаться на зубах.
Чем заменить мед
Лучший вариант — продукты, которые содержат витамины и клетчатку.
- фруктовые и ягодные пюре отлично подсластят кашу, творожок или йогурт. Они содержат натуральные сахара, а также витамины и минералы.
- кленовый можно использовать в небольших количествах. Некоторые источники указывают, что регулярное употребление не рекомендуется до 2 лет, но эпизодическое использование допустимо;
- сироп агавы — часто рассматривается как безопасная альтернатива меду;
- финиковый — натуральный подсластитель. Как и другие виды добавленного сахара, его не рекомендуется давать детям до 2 лет. В более старшем возрасте возможно эпизодическое использование в очень малых количествах.
Чем не нужно заменять мед:
- сироп топинамбура: не рекомендуется детям до 3 лет из-за высокого риска аллергических реакций и возможных проблем с пищеварением;
- стевия и другие интенсивные подсластители: их безопасность и влияние на здоровье в долгосрочной перспективе недостаточно изучены.
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