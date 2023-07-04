Взгляд изнутри. Как ребенку выдержать гастроскопию

Гастроскопия — довольно неприятная процедура, поэтому даже взрослые люди идут на нее с неохотой. Что уж говорить о детях. Но иногда без этого исследования не обойтись. Врач-эндоскопист, заведующая эндоскопическим отделением Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Светлана Подлипаева рассказала aif. ru о том, когда этот метод исследования применяется у детей, какие патологии с его помощью можно выявить и как подготовить ребенка к процедуре.

«Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — это диагностическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которое позволяет детально оценить состояние слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной и при необходимости тощей кишки, — объясняет С. Подлипаева. — В случае выявления различных заболеваний ЖКТ или новообразований с помощью этой процедуры можно забрать материал для его более детального изучения в лаборатории и постановки точного диагноза».

Зачем делают гастроскопию детям?

Ни рентген, ни УЗИ и МРТ, да и вообще никакие другие неинвазивные способы исследования не позволяют изучить состояние органов пищеварительного тракта настолько достоверно, как это делает гастроскопия. Ну и, конечно, никаким другим способом невозможно получить материал для проведения биопсии.

Основными показаниями к исследованию, по словам эксперта, являются жалобы на боль в эпигастрии (вверху живота, в самом центре), изжога, рвота или срыгивания. У детей младшего возраста в связи с тем, что они все тащат в рот, при таких симптомах может быть подозрение на инородное тело. Маленькие предметы извлечь из ЖКТ можно также эндоскопическим путем.

В среднем исследование длится пять-семь минут. С его помощью можно обнаружить следующие патологии:

воспалительные изменения верхних отделов желудочно-кишечного тракта (эзофагит, гастрит, бульбит, дуоденит, еюнит),

эрозивно-язвенные поражения,

подслизистые и эпителиальные (полипы) образования,

целиакия (непереносимость глютена) и другие более редкие заболевания.

Для подтверждения диагноза иногда требуется проведение биопсии — например, для диагностики Helicobacter pylori.

Можно ли не делать?

«В педиатрической практике возраст пациента накладывает свой отпечаток на характер эндоскопических вмешательств, — рассказывает эксперт. — У детей используются аппараты с меньшим диаметром дистального конца. Это позволяет проводить эндоскопию у малышей с самого рождения».

Однако определенные трудности при проведении гастроскопии у детей все-таки бывают. По словам врача-эндоскописта Подлипаевой, они возникают главным образом из-за эмоциональной неустойчивости и легкой возбудимости юных пациентов, а также из-за негативного отношения к медицинским манипуляциям как у самих детей, так и у их родителей. Тогда на помощь приходят анестезиологи. Сегодня нередко гастроскопию у детей проводят во сне. Анестезия при ЭГДС, безусловно, помогает сделать манипуляцию более комфортной и для врача, и для пациента.

«Проведение эндоскопии под медикаментозной седацией является нормой во многих странах, причем не только у детей, но и у взрослых, — говорит эксперт. — В своей работе мы подходим к этому с разных сторон, опираясь в первую очередь на медицинские показания, а также на желание пациентов и их родителей. Перед проведением анестезии врач-анестезиолог внимательно осматривает ребенка, проверяет анализы, определяет вид наркоза, а также оценивает возможные противопоказания. В настоящее время в медицинской практике имеется широкой спектр препаратов, которые разрешены детям, что делает проведение процедуры под медикаментозной седацией безопасным».

Как подготовить ребенка к процедуре?

Чтобы подготовить ребенка к ЭГДС, нужно выдержать «голодную паузу». Детям старше года нельзя есть шесть-восемь часов до исследования, детям младше года, если они находятся на грудном вскармливании, — четыре часа. Процедура проводится строго натощак, чтобы она была информативной и безопасной для пациента. Это касается как гастроскопии под медикаментозной седацией, так и процедуры, которая проводится без анестезии.