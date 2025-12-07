Две задачи «Стратегии образования»: три процента элиты и 97 процентов — серой массы. исполнителей

На XX Международном конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала» в зале звучит не доклад, а приговор современной образовательной политике. Его произносит не чиновник, не депутат, не экспертиза из «Сколково», а обычный учитель истории из провинции — Иннокентий Борисович Кресик.

Он не требует.

— «1943 год, 16 июля. Курская битва началась. Что подписывается в Москве? Постановление о начале школьной реформы», — говорит он спокойно, почти без пафоса.

И продолжает:

— «11 августа того же 43-го года, битва ещё не окончена, а Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) выпускают постановление о повышении заработной платы учителям. Максимальная зарплата — 600–650 рублей. А средняя по стране в 1945 году — 442 рубля».

Эти цифры — не просто статистика. Это философия государства.

Тогдашняя власть, как бы мы ни относились к её методам, верила: без учителя нет победы — ни на фронте, ни в мирной жизни. Школа не закрывалась под бомбёжками. Наоборот — её удваивали. Потому что каждому ребёнку, даже эвакуированному из Киева или Минска, полагалось знание, а не только хлеб.

А сегодня?

— «Все разговоры о повышении зарплат учителям пресекаются ссылкой на СВО», — говорит Кресик.

И тут же задаёт вопрос, который ставит в тупик всю систему:

— «А в 1943 году разве не шла война?»

«Инвестиции» или «расходы»?

Суть конфликта — не в деньгах. В приоритетах.

Кресик напоминает:

«Хорошо образованный человек — даже со средним специальным — платит в четыре раза больше налогов».

Это не теория. Это экономический факт: образование — не статья расходов, а многократно окупаемый актив.

Но нынешняя политика идёт по другому пути:

«Нам нужно не просто писать очередные варианты программ. Нам нужно стратегически планировать».

А что есть на деле?

— За последние пять лет стратегия развития образования до 2036 года переписывалась четыре или пять раз.

— Каждый раз — новые «методики», новые «платформы», новые «цифровые решения».

— А зарплата учителя — 28 тысяч в провинции, 45 — в Москве, при реальной инфляции под 20%.

Кресик не обвиняет. Он констатирует:

«Одно из самых “узких” мест в образовании — зарплата учителей. Труд педагогов сильно недооценён. Учителя уходят из школы — в том числе из-за очень маленьких зарплат».

Куда уходят?

— В торговлю.

— В такси.

— В мелкий бизнес.

— Или просто — на больничный с нервным срывом.

Сравнение, от которого становится не по себе.

Кресик не противопоставляет эпохи ради риторики. Он даёт цифры:

- В послевоенные годы СССР тратил на образование до 14% госбюджета.

- В проекте бюджета РФ на 2026–2028 годы — всего 5% на образование и науку вместе.

Пять процентов.

На страну с 144 миллионами человек.

На 15 тысяч школ.

На будущее, которое, по его словам, «мы рискуем потерять», если не остановим этот сполз.

И это при том, что:

- Бюджет 2024 года — 43 трлн рублей (рекордный).

- Военные расходы — 12 трлн.

- А на учителя, школьника, на знание — остатки.

Что на самом деле происходит с образованием?

Кресик не говорит прямо слова «деградация». Но он описывает её признаки:

- Сокращение содержания образования: меньше истории, меньше литературы, меньше естественных наук.

- Подмена воспитания — контрольными и тестами.

- Идея замены учителя ИИ, которую уже всерьёз обсуждают в некоторых кругах.

«Если вместо учителя — алгоритм, то что останется от человеческого?» — спрашивает он без вопросительного знака.

И тут — главный вывод:

Советская система строилась на идее равенства возможностей.

Деревенский мальчишка мог стать академиком. Рабочий — инженером. Простая девушка — врачом. Государство давало шанс каждому таланту.

Сегодняшняя система строится на иерархии:

- Для избранных — «Сириусы», международные олимпиады, стипендии.

- Для остальных — единые шаблоны, цифровые тренажёры и молчаливое ожидание, что они не будут мешать элите.

Это не конспирология. Это логика “оптимизации”: дешёвая, управляемая, не думающая масса — и узкий слой управленцев.

Иннокентий Кресик не призывает к ностальгии. Он призывает вспомнить главное:

«В 1946–1950 годах была поставлена задача — увеличить зарплату всем на 48% за пять лет. Это было стратегическое планирование. И оно дало результаты».

Сегодня у нас есть все ресурсы — нефть, газ, зерно, военные победы, бюджетные профициты.

Но нет воли.

Нет уважения к тому, кто стоит у доски.

Нет веры в то, что именно учитель — последний оплот нации перед пропастью.

И пока власть будет считать школу «расходной статьёй», а учителя — «персоналом для оптимизации», никакие победы на фронтах не спасут Россию от внутреннего вырождения.

Потому что настоящая битва — не за территории, а за умы.

И эту битву мы уже проигрываем.

«Если мы не будем инвестировать в образование, мы рискуем потерять своё будущее», — сказал учитель.

Остаётся только спросить: кто нас услышит?