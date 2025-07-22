Позор, о котором не смолчала Вика Цыганова: Все воспитатели детсада в Батайске уволились разом

Настоящий скандал разразился в Батайске. Местные власти решили использовать лучших воспитателей детей в городе в качестве разнорабочих. О позоре не смолчала Вика Цыганова: все воспитатели детсада № 9 уволились разом.

В соцсетях батайский скандал набирает обороты. В детском саду № 9 "Карусель" все воспитатели подали заявление на увольнение.

Воспитатели отказались, и за них встали горой родители. Потому что это не просто "сотрудники", это лучшие воспитатели, которых мамы и папы воспитанников когда-либо встречали,

Как выяснилось позднее, их систематически принуждали делать чёрную работу: красить остановки, убираться в новой школе № 15, рвать траву у здания городской администрации. Последнее стало последней каплей. За дополнительный труд людям не платили ни копейки.

- сообщает телеграм-канал "Батайск. Город".

Чиновники держали ответ. Фото: скриншот тг-канала "Батайск. Город".

После шага воспитателей состоялась встреча работников детсада и родителей детишек с представителями администрации города, в ходе которой выяснились крайне неприятные подробности. Люди не просто заступились за воспитателей, а призвали муниципальных чиновников к ответу.

Оказывается, в городе Батайске есть "добрые традиции" привлекать бюджетников к труду, который в других городах выполняют разнорабочие. Каждый день как субботник — половина педагогов уезжает красить остановки, ремонтировать школы и косить траву у здания администрации, а остальная половина вынуждена сидеть с детьми педагогов, которые уехали работать,

- рассказывает в своём телеграм-канале певица Вика Цыганова.

Родители встали на защиту воспитателей. Фото: скриншот тг-канала "Батайск. Город".

Как отмечает Вика Цыганова, чиновники Батайска "сделали невозможное" и нашли ещё более дешёвую рабочую силу, чем мигранты. А теперь для них стало настоящим откровением тот факт, что люди массово увольняются от такого "заботливого" работодателя. И толпы желающих их заменить не видно.

Какие могут быть воспитание и идеология, когда людей, отвечающих за это, отправляют траву косить, как "самых ценных" специалистов? Какое отношение к труду — такой и результат,

- подводит итог Вика Цыганова.

https://tsargrad.tv/dzen/pozor-o-kotorom-ne-smolchala-vika-c...