Коктейль с бананом и мороженым (без молока)

Ингредиенты
Мороженое - 500 г
Бананы - 2 шт.
Сироп - 50 мл
- 127 кКал
- 10 мин.
- Б: 2.52
- Ж: 2.33
- У: 24.64
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить коктейль с бананом и мороженым (без дополнительного молока), соберите необходимые ингредиенты по списку.
В чашу блендера выложите слегка подтаявшее мороженое.
Бананы очистите от кожуры и поломайте на кусочки. Добавьте банан в чашу к мороженому.
По вкусу добавьте сироп. Закройте крышку блендера.
Все ингредиенты смешайте на максимальной скорости до получения однородной консистенции.
Готовый коктейль разлейте в стаканы. Он получается достаточно густым.
При подаче коктейль с бананом и мороженым можно украсить веточкой мяты.
Приятного угощения!
Свежие комментарии