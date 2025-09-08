Коктейль с бананом и мороженым (без молока)

Чтобы приготовить коктейль с бананом и мороженым (без дополнительного молока), соберите необходимые ингредиенты по списку.

Мороженому дайте немного полежать согреться, чтобы оно не было сильно перемороженным. Бананы выбирайте спелые и ароматные. Сироп можно взять любой. Я буду использовать мятный.

Фото 1

В чашу блендера выложите слегка подтаявшее мороженое.

Фото 2

Бананы очистите от кожуры и поломайте на кусочки. Добавьте банан в чашу к мороженому.

Фото 3

По вкусу добавьте сироп. Закройте крышку блендера.

Фото 4

Все ингредиенты смешайте на максимальной скорости до получения однородной консистенции.

Фото 5

Готовый коктейль разлейте в стаканы. Он получается достаточно густым.

Фото 6

При подаче коктейль с бананом и мороженым можно украсить веточкой мяты.

Приятного угощения!

Фото 7