Коктейль с бананом и мороженым (без молока)

Вкусный, сытный и питательный напиток - настоящее угощение для сладкоежек. Чем больше согреется мороженое, тем более жидким будет коктейль. Но всё же не давайте ему полностью растаять.

Ингредиенты

Мороженое - 500 г

Бананы - 2 шт.

Сироп - 50 мл

  • 127 кКал
  • 10 мин.
  • Б: 2.52
  • Ж: 2.33
  • У: 24.64

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить коктейль с бананом и мороженым (без дополнительного молока), соберите необходимые ингредиенты по списку.

Мороженому дайте немного полежать согреться, чтобы оно не было сильно перемороженным. Бананы выбирайте спелые и ароматные. Сироп можно взять любой. Я буду использовать мятный.

 

Фото 1

 

 

В чашу блендера выложите слегка подтаявшее мороженое.

 

Фото 2

 

 

Бананы очистите от кожуры и поломайте на кусочки. Добавьте банан в чашу к мороженому.

 

Фото 3

 

 

По вкусу добавьте сироп. Закройте крышку блендера.

 

Фото 4

 

 

Все ингредиенты смешайте на максимальной скорости до получения однородной консистенции.

 

Фото 5

 

 

Готовый коктейль разлейте в стаканы. Он получается достаточно густым.

 

Фото 6

 

 

При подаче коктейль с бананом и мороженым можно украсить веточкой мяты.

 

Приятного угощения!

 

Фото 7

 

 

 

Фото 8

 

 

