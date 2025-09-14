Почему некоторые дети ползают задом наперед

Видеть, как ваш ребенок учится ползать – бесценно, хотя иногда ребенок может делать это не совсем идеально. Иногда младенцы учатся ползать задом наперед раньше, чем вперед. И это абсолютно нормально. Со временем ребенок научится ползать вперед, сохраняя баланс и координируя движения рук и ног.

Если ребенок ползает задом наперед, это не значит, что у него есть какое-либо расстройство (например, аутизм). Не стоит беспокоиться о том, как малыш передвигается по полу. Чтобы освоить какой-либо навык, ему может понадобиться некоторое время, и ползание – не исключение. Рассмотрим подробнее, почему ползать задом наперед – это нормально для ребенка.

Почему ребенок ползает задом наперед?

Ползание связано с развитием крупной моторики ребенка, потому что оно предполагает движения мышц. Подобным образом ребенок учится сидеть, ходить, бегать и т. д. Несмотря на кажущуюся простоту, навыки крупной моторики требуют согласованной работы мышц, нервной системы и скелета.

Начиная ползать (обычно это происходит в период между 6 и 9 месяцами), ребенок выбирает для этого самый простой и эффективный способ – например, так называемое «ползание разведчика», при котором малыш лежит на животике и отталкивается ногами.

Если ребенку проще передвигаться задом наперед, на это может быть много причин:

ребенок чувствует больше силы в руках, чем в ногах, поэтому отталкивается руками и ползет назад;

если мышцы верхней части туловища ребенка более развиты, чем мышцы нижней части, это также может приводить к тому, что он ползает задом наперед;

младенцы, которые опираются больше на руки, также склонны отталкиваться руками и ползать задом наперед.

Когда ноги ребенка становятся сильнее, он начинает ползать вперед. Даже если он пропускает этот этап и сразу начинает становиться на ноги или вообще пропускает этап ползания, это вполне нормально.

Такой факт не означает, что ребенок пропускает необходимый этап развития. Иногда младенцам, у которых есть избыточный вес, может понадобиться больше времени, чтобы начать ползать, чем другим детям с нормальным весом.

Как помочь ребенку начать ползать правильно?

Если вы хотите, чтобы ребенок перестал ползать задом наперед, можете попробовать следующие занятия:

положите перед ребенком его любимую игрушку так, чтобы он немного до нее не дотягивался. Позвольте ребенку доползти до игрушки. Это может оказаться для него трудной задачей, но не помогайте ему. Дайте ему дотянуться до нее самостоятельно. Пытаясь достать игрушку, малыш укрепляет мышцы;

сядьте на пол и покажите ребенку, как правильно ползти вперед. Не бойтесь показаться смешными другим членам вашей семьи;

когда ребенок начнет ползать, осторожно подталкивайте ребенка, чтобы он полз вперед;

осторожно перемещайте руки и ноги ребенка, чтобы показать, как правильно ползать;

поощряйте ребенка какой-либо сладостью, когда он ползает правильно;

чтобы научиться ползать правильно, ребенку требуются ваши похвала или поощрение. Хвалите его – и вы быстро увидите результат.

Однако запомните, что заставлять ребенка ползать определенным образом нельзя. Когда он учится ползать, это должно быть для него веселым и интересным занятием. Также не стоит сравнивать ребенка с его сверстниками. Ваш ребенок может научиться ползать немного раньше или позже, чем другие дети его возраста. Позвольте ему развиваться в его собственном темпе. Имейте в виду, что ползание задом наперед через несколько месяцев станет просто воспоминанием, когда ребенок начнет ходить и бегать.