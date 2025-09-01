«Стратус» не ковид — но школьник пусть дома сидит

Прохладная и дождливая погода все чаще напоминает о приближении осени, а вместе с нею приходит и традиционный сезон простуд. ОРВИ, грипп, энтеровирус могут в очередной раз заставить власти отправить школьников уже в начале учебного года на дистанционное обучение.

Впрочем, к подобным карантинам нам не привыкать. Они были и в моем уже далеком детстве, а уж пресловутая пандемия COVID-19 и вовсе заставила уйти на дистант и детей, и большинство родителей. Вот и в 2025-ом нас пугают новой разновидностью коронавируса — «стратус».

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, количество случаев заражения «Стратусом» растет:

«Течение легкое и „Стратус“ не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен», — пояснила она.

Такого же мнения придерживается профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

«Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ», — успокоил он.

При этом он предупредил — уберечься от нового вируса в предстоящий сезон повышенной заболеваемости будет трудно.

По информации некоторых ТГ-каналов со ссылкой на источники в Минздраве, из-за «стратуса» перевести на дистанционное обучение школы могут уже в начале учебного года.

«Ведомство фиксирует рост числа заражений „Стратусом“ и готовится объявить о частичных ограничениях в школах. По данным источников, власти уже понимают, что ситуация серьёзная: рост заражений фиксируется во всех крупных регионах, а вакцины от „Стратуса“ пока нет», — сообщает один из ТГ-каналов.

Кстати, в некоторых регионах и без «стратуса» детей готовятся отправить на дистант. Так, в 21 муниципалитете Свердловской области выявлена заболеваемость энтеровирусной инфекцией.

«Порядка 97% заболевших — дети и подростки до 17 лет, поэтому мы организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья ребят для медиков, педагогов и родителей», — сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Так что — дистанционное обучение можно считать панацеей от вирусных эпидемий среди школьников? Вопрос спорный. У этого формата есть свои плюсы и минусы, свои противники и сторонники.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета, мама четверых детей Ирина Волынец считает, что на дистанте дети намного хуже усваивают информацию.

— Им труднее организоваться, сосредоточиться, чтобы учиться. Одно дело, когда живой учитель стоит перед тобой, другое — через экран, не говоря уже о случаях, когда заранее записываются уроки — это совсем другой формат образования.

Когда есть дистант, у ребенка нет нормальной социализации, т.е. каждый сидит в четырех стенах, по сути, без смены картинки.

Родители негативно относятся к тому, что многие дети, особенно если это начальная школа, находятся дома.

Получается, что они без присмотра родителей, потому что родителей в это время с работы не отпускают, больничный не оформляют (если что-то и оформят, то со снижением зарплаты).

Если в школе ребенок под присмотром, его накормят, напоят и как-то проконтролируют, то дома маленькому ребенку оставаться небезопасно. Более того, у нас запрещено оставлять детей до определенного возраста без присмотра родителей. Как в этом случае быть?

«СП»: А плюсы есть?

— Только то, что ребенок, по всей вероятности, действительно не заболеет, если сложная эпидемиологическая обстановка.

Ради справедливости, плюсы еще в экономии на проезде, если ребенок ездит, возможность подольше поспать, если школа далеко. Но это чревато тем, что у ребенка нарушается режим, и после карантина, как и после каникул, труднее будет вливаться обычный распорядок.

Минусы с подавляющим перевесом превышают плюсы: 95% - минусы, 5% - плюсы, которые при ближайшем рассмотрении тоже могут оказаться минусами.

«СП»: Но ведь благодаря дистанту учебный процесс не прерывается.

— Многие учителя отмечают, что после дистанционного обучения дети приходят в школу слабо подготовленные, так что это не сильно отличается от того, что они вообще не учились бы. Родителей дома нет, проконтролировать, что ребенок занимается, возможности нет.

Кроме того, если переводить обучение на дистанционные технологии, смотреть по букве закона, а у нас государство обеспечивает каждому ребенку бесплатное образование, то государство обязано предоставить необходимую технику, чтобы это дистанционное образование было доступно.

Далеко не каждая семья имеет компьютер, а если и имеет, то он может быть необходим взрослым для работы. А есть еще и многодетные семьи.

Заместитель директора цифровой онлайн-школы БИТ Наталья Любомирская считает, что вопрос качества дистанционного образования зависит от организации учебного процесса.

— Если организовать правильно, то образование в дистанте ничем не ущербнее, чем «голова к голове». У нас онлайн и линейки, и общие мероприятия проходят, мощная воспитательная работа, внеурочные занятия.

Есть специфика: нет возможности руками что-то потрогать, но есть и уроки труда, и ИЗО, и музыки, и даже физкультуры. Единственное, что они не могут — собраться в одном месте и петь хором.

«СП»: Где и кем наиболее востребовано?

— Есть те, кто находится на семейном обучении. Есть те, кто живут в отдаленных местах и нет хорошей школы. Есть те, кто просто не доверяет офлайн-школе. В онлайн-школе не бывает травли детей, потому что быть не может.

Плюс ко всему, современные дети настолько привыкли общаться в соцсетях, что для них онлайн общение ничуть не менее значимо, чем когда они вместе сидят на лавочке.

Кроме того, родители могут контролировать процесс.

Главное, чтобы детей не перегружали сидением перед компьютером: часть часов должна строиться синхронно, а часть — асинхронно. Необязательно, чтобы учитель наблюдал, как они решают задачи, а вот какое-то общение, групповая работа, объяснение нового материала — это совершенно нормально проходит в онлайн.

Вылить на себя кислоту не получится, потому что лаборатории виртуальны, но простые вещи можно сделать самим дома: покапать йодом на картошку и определить уровень крахмала в ней, сто раз присесть и, посчитав пульс, выяснить, что происходит со здоровьем и физической подготовкой.

В пандемию мы страдали тем, что во многих школах пытались онлайн делать тоже самое, что и в офлайне, т.е. сидение детей перед компьютером по 6−8 часов в день. При этом учитель долго объясняет каие-то вещи. В онлайне надо интенсифицировать процесс, это требование к учителю.