Раньше-было-лучше! 7 отличий современного детства от детства 80х -90х

Смотря на современных детей, особенно пока свои еще не родились, хватаешься за голову. Они кажутся нам избалованными, не умеющими ценить материальные вещи, капризными и 'подсевшими' на гаджеты.

На самом деле каждое новое поколение имеет свои особенности развития и поведения, которые кажутся дикими старшим. Давайте проведем аналогию современных деток с детьми 80х - 90х.

1. Игрушки

Первое, что приходит в голову, правда? Сегодня мальчикам уже не так интересны роботы и машинки, а девочки практически не играют в куклы. Вся жизнь теперь в гаджетах и компьютерах.

Но как же приятно видеть те редкие экземпляры, которые до седьмого пота гоняют мяч во дворе, катаются на коньках, лыжах и санках. Или на велосипедах - вместе с родителями.

Так, может, это не дети такие, а родители не подают должного примера?

2. Наказания

Самыми популярными наказаниями 30 лет назад были запрет на гуляние, просмотр телепередачи, лишение карманных денег, ну, и в угол могли поставить.

Сегодня самое страшное наказание - это отключение Wi-Fi или смена пароля на компьютере. Чувствуете градус отчаяния, да?

3. Кинематограф

Винни-Пух и Пятачок, Алиса Селезнева, Симба из Короля льва, Зена - принцесса воинов...

Сегодняшние кумиры у деток немного другие. Корпорация монстров, Трансформеры, феи Винкс... Нельзя сказать, что они учат детей только плохому - хорошего в них тоже много, но той квинтэссенции добра и примера лучших человеческих качеств уже нет.

4. Вкусняшки

Любимым лакомством детей из 80х было бабушкино печенье и пирожки с повидлом. В 90х эти блюда по-прежнему были фаворитами, но уже начинают появляться серьезные конкуренты: шоколадки сникерс, жвачки и первая Кока-Кола.

Сегодня вкусняшками считаются бургеры из фастфуда, чипсы и пицца. Изобретение усилителей вкуса перевернуло представление детей о вкусной еде!

5. Фотография

Раньше фотоаппарат был чем-то особенным, даже священным. В 90е с появлением 'мыльниц' - еще и дорогим удовольствием, ведь пленки стоили недешево. Каждый кадр был уникальны: дети и взрослые стремились запечатлеть себя на фоне красивых пейзажей или на значимом мероприятии. А потом обязательно печатали фотографии и показывали каждому, кто приходил в гости.

Сегодня фото - это что-то обычное, в день девчонки делают столько селфи, сколько их мамы не сделали за все детство!

6. Разговоры 'про это'

Редкая мама вела беседы 'про это' со своими детьми в те времена. Это не было принято, да и не знал никто, как правильно это делать!

Сегодня родители свободно рассказывают детям о том, откуда берутся дети. Благодаря интернету мы знаем, как надо это делать.

7.Телефонная связь

Не понять современной маме, что такое уйти на работу утром и только вечером узнать, где, когда и с кем был весь день твой ребенок.

Раньше ведь как было? Первоклассника отвели один раз в школу, показали, где класс, и дальше он сам ходит, возвращается, потом еще на секцию по футболу бежит или в станцию юного техника.

И никто не волновался, не терял сознание, когда в течение 20 минут чадо не выходит на связь. Что сказать - с появлением мобильных телефонов наша нервная система точно не выиграла!