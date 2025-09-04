Чем можно заразиться в песочнице? Объясняет педиатр

Наиболее распространенные паразиты — это острицы, токсокары, аскариды и эхинококки. Их яйца попадают в песок с испражнениями зараженных животных или людей. Инфекции могут проявляться диспепсическими явлениями, такими как разжиженный стул, боль в животе и рвота, а также аллергическими реакциями — сыпью, зудом и отеками.