Чем можно заразиться в песочнице? Объясняет педиатр

И как снизить риски.

Редактор, мама двух девочек
Ребенок в песочнице
Источник: Legion-Media

С возвращением из отпусков городские песочницы вновь стали эпицентром детского досуга — и рассадником инфекций. Чем именно рискует заразиться ваш ребенок, копаясь в песке, и как этого избежать? Детям Mail объясняет педиатр «СМ-Клиника» Юлия Сутягина.

Песочницы являются потенциальным источником инфекционных заболеваний, вызываемых паразитами, вирусами, бактериями и простейшими.

Наиболее распространенные паразиты — это острицы, токсокары, аскариды и эхинококки. Их яйца попадают в песок с испражнениями зараженных животных или людей. Инфекции могут проявляться диспепсическими явлениями, такими как разжиженный стул, боль в животе и рвота, а также аллергическими реакциями — сыпью, зудом и отеками.

Например, энтеробиоз, вызываемый острицами, сопровождается зудом в области заднего прохода в ночное время. Токсокароз, возбудителем которого являются личинки токсокар, может проявляться кашлем, лихорадкой, сыпью, конъюнктивитом, увеличением печени и селезенки.

Кишечные инфекции — тоже частая проблема. Сальмонеллы, кишечная палочка, кампилобактерии, ротавирусы и норовирусы попадают в песочницу через мусор, грязные руки или фекалии птиц и животных. Основные симптомы заражения — повышение температуры, диарея и рвота.

Среди протозойных инфекций наиболее часто встречаются токсоплазмы, лямблии и амебы. Токсоплазма, переносчиком которой являются кошки, попадает в песок через фекалии животных. Симптомы заболевания включают повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, слабость и сыпь.

Распространенными признаками лямблиоза являются диарея, боли в животе, вздутие, тошнота, снижение аппетита и усталость. Амебиаз, вызываемый дизентерийной амебой, проявляется кишечными симптомами: болями в животе, спазмами, вздутием и жидким стулом.

Грибковые инфекции, такие как дерматомикозы, включая стригущий лишай, также могут передаваться через зараженный песок. Они поражают кожные покровы, вызывая сыпь, зуд и шелушение.

Соблюдение мер профилактики поможет снизить риск заражения ребенка:

  • Следите за состоянием песка: удаляйте стекло, мусор и окурки; избегайте песочниц с мусором и фекалиями животных.
  • Не позволяйте ребенку есть песок, облизывать грязные руки и игрушки.
  • Сразу после игры мойте руки с мылом, обрабатывайте игрушки и меняйте грязную одежду.
  • Делайте все плановые прививки — это поможет избежать заражения многими инфекционными заболеваниями.
екатерина мазеина редактор
здоровье ребенка
юлия сутягина
