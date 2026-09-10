Что такое «аура‑фарминг» и как пофигизм стал трендом у зумеров

Смысл «аура‑фарминга» — делать свою ауру: спокойную, уверенную, эстетичную. В игровом сленге фармить значит копить очки, опыт или предметы. Зумеры перенесли этот паттерн в реальность: они стремятся «прокачивать» эмоциональный фон — уверенность, собранность и легкую недосягаемость.

Это не про показную крутизну, а про минимализм в поведении: сдержанная поза, невозмутимый взгляд, отсутствие суеты и реакций.