Что такое «аура‑фарминг» и как пофигизм стал трендом у зумеров

Смысл «аура‑фарминга» — делать свою ауру: спокойную, уверенную, эстетичную. В игровом сленге фармить значит копить очки, опыт или предметы. Зумеры перенесли этот паттерн в реальность: они стремятся «прокачивать» эмоциональный фон — уверенность, собранность и легкую недосягаемость.
Все началось с видео индонезийского мальчика Райяна Аркана Дикхи, которому было 11 лет. Он спокойно танцевал под трек Young Black & Rich, стоя на носу лодки во время соревнований, и стал символом «ауры» — неподвижный, спокойный, контролирующий пространство своей невозмутимостью. Его видео взорвали TikTok, вдохновив сотни повторов и хэштег #aurafarming, а подростки по всему миру стали подражать его поведению в самых разных контекстах — от улицы до офиса.
Aura farming стал своего рода ответом: вместо круглосуточной гонки подростки демонстрируют устойчивую внутреннюю «отсталость» — чтобы никто не догадался, что всё тщательно продумано. По сути, они возрождают философию «пофигизма», но в эстетичной визуальной форме.
Интересно, что взрослое поколение здесь видит параллели с героем фильма «Большой Лебовски» — человеком, который нефильтрованно практиковал пофигизм. Но современные зумеры делают это гораздо тоньше — без халатов, без коктейлей, просто с уставшим взглядом на фоне заката и статичной позой.
Как это выглядит в сети
- Каменное лицо и полная неподвижность.
- Видео на улице, где герой идет спокойно, будто ничто не трогает.
- Кадры без слов, с минимальными движениями и без эмоций.
- Часто подмостки TikTok, где этот образ повторяют: на велосипеде, стоя посреди улицы или сидя в офисной тишине.
Главное — чтобы никто не догадался, что это инсценировка. Любая попытка «переборщить» превращает образ в наигранный и смешной, а не мистический и круто‑невозмутимый.
Аура‑фарминг особенно востребован у тех, кто живет в условиях постоянного социального давления: нужно быть продуктивным, оригинальным, эмоционально устойчивым. Для таких подростков — тихая, холодная уверенность — спасение и способ выделиться.
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