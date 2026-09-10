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Что такое «аура‑фарминг» и как пофигизм стал трендом у зумеров

В одно мгновение вирусный мем превратился в образ жизни целого поколения. Так появился термин «аура‑фарминг» — концепция, в которой пофигизм и невозмутимость облекаются в эстетическую форму.
Подростки
Источник: Legion-Media

Смысл «аура‑фарминга» — делать свою ауру: спокойную, уверенную, эстетичную. В игровом сленге фармить значит копить очки, опыт или предметы. Зумеры перенесли этот паттерн в реальность: они стремятся «прокачивать» эмоциональный фон — уверенность, собранность и легкую недосягаемость.

Это не про показную крутизну, а про минимализм в поведении: сдержанная поза, невозмутимый взгляд, отсутствие суеты и реакций.

Все началось с видео индонезийского мальчика Райяна Аркана Дикхи, которому было 11 лет. Он спокойно танцевал под трек Young Black & Rich, стоя на носу лодки во время соревнований, и стал символом «ауры» — неподвижный, спокойный, контролирующий пространство своей невозмутимостью. Его видео взорвали TikTok, вдохновив сотни повторов и хэштег #aurafarming, а подростки по всему миру стали подражать его поведению в самых разных контекстах — от улицы до офиса.

Для поколений Z и альфа это не просто игра образами — это реакция на информационный шум, внутреннюю тревожность и давление необходимости «всё успеть».

Aura farming стал своего рода ответом: вместо круглосуточной гонки подростки демонстрируют устойчивую внутреннюю «отсталость» — чтобы никто не догадался, что всё тщательно продумано. По сути, они возрождают философию «пофигизма», но в эстетичной визуальной форме.

Интересно, что взрослое поколение здесь видит параллели с героем фильма «Большой Лебовски» — человеком, который нефильтрованно практиковал пофигизм. Но современные зумеры делают это гораздо тоньше — без халатов, без коктейлей, просто с уставшим взглядом на фоне заката и статичной позой.

Как это выглядит в сети

  • Каменное лицо и полная неподвижность.
  • Видео на улице, где герой идет спокойно, будто ничто не трогает.
  • Кадры без слов, с минимальными движениями и без эмоций.
  • Часто подмостки TikTok, где этот образ повторяют: на велосипеде, стоя посреди улицы или сидя в офисной тишине.

Главное — чтобы никто не догадался, что это инсценировка. Любая попытка «переборщить» превращает образ в наигранный и смешной, а не мистический и круто‑невозмутимый.

Аура‑фарминг особенно востребован у тех, кто живет в условиях постоянного социального давления: нужно быть продуктивным, оригинальным, эмоционально устойчивым. Для таких подростков — тихая, холодная уверенность — спасение и способ выделиться.

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райяна аркан дикхи
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