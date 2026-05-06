Первый прикорм: 12 ошибок, которые делают родители

Ошибка No1: Вводить прикорм слишком рано («чем раньше, тем лучше»)
В чересчур раннем введении прикорма зачастую виноваты не только и не столько родители: порой врачи рекомендуют это детям с весом по нижней границе нормы или при замедлении прибавки в весе.
Ко всему прочему, стоит помнить о том, что до 4-месячного возраста у младенцев нет нервно-мышечной координации, чтобы сформировать пищевой комок, перенести его в ротоглотку и проглотить, потому высок риск подавиться прикормом.
Обычно признаки готовности к прикорму появляются в 5,5-6,5 месяца. В некоторых случаях из-за индивидуальных особенностей это случается чуть ранее или чуть позднее — в диапазоне 4-9 месяцев.
Ошибка No2: Вводить прикорм слишком поздно («чем позже, тем лучше»)
Позднее начало прикорма (после 9 месяцев) зачастую приводит к дефициту микроэлементов, нехватке энергии, а также возможным нарушениям пищевого поведения в будущем.
Своевременное начало прикорма способствует адекватному потреблению ребенком макро- и микронутриентов. Продукты прикорма способны покрыть всю потребность в отдельных витаминах и минералах даже несмотря на то, что малыш потребляет их в небольшом количестве.
Ошибка No3: Избегать фруктов для начала прикорма
Первый продукт прикорма в целом может быть любым.грудное молоко — сладкое) и испытывают страх перед горькими продуктами.
Очередность ввода продуктов прикорма не может изменить этих предпочтений. Отказ от овощей, каш или мяса из-за первоочередного знакомства с фруктами — это распространенный миф.
Гораздо чаще дети отказываются от полезной еды из-за того, что родители предлагают им сладкое печенье — «почесать зубки» — или соки, которые не дают ребенку энергии.
Во многих странах прикорм начинают преимущественно со сладких фруктов и овощей, постепенно добавляя пресные. Идея начинать с каш появилась как следствие утверждения о том, что прикорм должен быть энергетически плотным. Однако никаких реальных оснований она под собой не имеет: каша менее калорийна, чем грудное молоко или смесь.
Ошибка No4: Слишком рано заменять прикормом одно кормление грудью / смесью
Когда малыш ест с аппетитом, хочется давать ему еще и еще. Однако при значительном объеме порции существует риск того, что ребенок откажется от основных кормлений – грудным молоком или смесью. При этом желудочно-кишечный тракт малыша еще не адаптирован к большим объемам «обычной» еды. Именно поэтому специалисты рекомендуют до 8-9 месяцев ограничить размер порции, давая малышу не более 1⁄2 стакана прикорма за раз.
И совсем не страшно, если ребенок ест прикорм меньшими порциями и в 8-9 месяцев не готов к замене даже одного кормления. Пройдет месяц-полтора — без давления со стороны мамы малыш освоится и научится насыщаться прикормом.
Ошибка No5: Не давать кусочки, потому что они — для более взрослых детей
Густое пюре, размятая вилкой еда, маленькие куски — малышу интересно познавать все варианты и выбирать походящий. Затягивание периода однородной пищи может привести к сложностям с питанием ребенка после 12-18 месяцев, включая полный отказ от любых продуктов не в виде пюре.
Жидкая еда не развивает навык жевания. Ребенок не формирует комок пищи, не проталкивает его в пищевод, не перетирает пищу деснами — а это все важные этапы и для пищеварения, и для развития речи.
Обычно в возрасте 6 месяцев дети начинают совершать жевательные движения челюстями, и им требуется еда, которую они могут перетирать. Пик жевания приходится на возраст 8-9 месяцев: если в этот период малыш так и не познакомился с кусочками, в дальнейшем жевательный рефлекс, который не был удовлетворен, начинает угасать, и знакомство с кусочками осложняется. Все это приводит к тому, что ребенок давится любой пищей, отличающейся от пюре, пугается кусочков, протестует. Он не пытается измельчать попавшие ему в рот кусочки, могут появиться тошнота и рвота.
Ошибка No6: Давать яблоки и огурцы в качестве первых кусочков
В качестве первых кусочков не используют твердые овощи и фрукты, такие как огурцы, сырая морковь, твердые яблоки и груши: их легко откусить, даже не имея зубов, но не получается разжевать. Пытаясь проглотить, малыш может травмировать пищевод или вдохнуть мелкий кусочек.
Американская академия педиатрии рекомендует избегать твердых (яблоки, морковь, сухари, печенье), круглых и гладких (орехи, зерна кукурузы, целый виноград), а также скользких кусочков (желатиновые мишки) в питании детей вплоть до 4 лет. Именно до этого возраста, даже обладая всеми зубами, малыш может поперхнуться.
Твердые продукты должны быть измельчены или термически обработаны, круглые и гладкие — разрезаны на части.
Если вы боитесь давать кусочки, предложите сделать это более уверенному взрослому — папе, бабушке или няне. Увидев, что малыш хорошо справляется с первыми кусочками, вы перестанете сильно нервничать. Еще один вариант борьбы со взрослой фобией кусочков — прохождение курсов первой помощи: зная, как помочь малышу, если он подавился, вы будете спокойнее давать ему кусочки.
Ошибка No7: Давать сушки и печенье, чтобы малыш чесал ими зубы
Позиция Американской академии педиатрии и Европейского общества педиатров едина: они настаивают на том, что ребенку до 2 лет не стоит предлагать продукты, содержащие сахар, ни под каким предлогом. Именно подобные «прорезыватели» с добавленным сахаром (а не натуральные яблоки или бананы) приводят к отказу ребенка от овощей и несладких каш. Кусочек печенья, безусловно, не приведет к таким проблемам, но будем честны: кто ограничится именно одним кусочком, когда в упаковке 20-30 штук?
Раннее знакомство со сладким (в диапазоне 6-10 месяцев) и регулярное употребление сладкого – более 2 раз в неделю (в том числе сладких напитков, соков) — вдвое повышает риски ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса и нарушений пищевого поведения.
Ошибка No8: Развлекать ребенка за едой мультиками, чтобы он больше съедал
Не стоит отвлекать ребенка, чтобы накормить его. Даже «всего один раз» может обернуться привычкой — в первую очередь для мамы, которая увидела, что малыш съел больше, и вот уже готова развлекать снова и снова.
Переключение внимания малыша во время еды не дает ему чувствовать сытость и не позволяет сосредоточиться на продуктах, познавать их вкус. Когда однажды мультик будет выключен, а игрушка убрана, ребенку придется заново учиться есть.
У ребенка и без дополнительных развлечений достаточно дел за столом. Игра для него — основной метод познания всего, включая прикорм. Малыш будет пытаться понять, какая она, эта еда – теплая или холодная, вязкая или жидкая. Ему важно разобраться, что умеет тарелка: какие звуки издает, как далеко падает, выливается ли из нее пища. С кусочками происходит примерно то же самое: малыш их давит, мнет, размазывает по столу, изучая.
Это нормальное поведение для ребенка: ему важно пройти эти этапы. Малыш с ярким пищевым интересом будет меньше играть и больше есть, игры сместятся на конец кормления. Чем раньше он получит еду для изучения, тем быстрее наиграется. Запрет на игру с едой в начале прикорма может привести к подобным развлечениям в 2,5-3 года.
Показывать, помогать, проговаривать действия — эти шаги помогут малышу научиться правильному поведению за столом.
Ошибка No9: Заставлять ребенка доедать до конца за папу, маму и тетю Клаву
Замедление, отвлечение, мотание головой, выталкивание или выплевывание, вставание в стуле, выбрасывание ложки или еды — однозначные признаки того, что малыш наелся или устал. Никогда не пытайтесь докормить ребенка на ходу или дать остаток прикорма в бутылочке, разбавив его водой. Малыш воспримет это как насилие и в следующий раз будет отказываться еще активнее.
Если родители игнорируют первые признаки отказа, то малыш может реагировать на продолжающееся кормление более агрессивно. Он будет закрывать рот, станет плакать. Его может стошнить. Впоследствии он и вовсе откажется садиться за стол.
Помните, что любая попытка докормить насильно — маленький шаг к нарушенному пищевому поведению. Этому нет и не может быть оправданий.
Ошибка No10: Добавлять в детскую еду соль, чтобы было вкуснее
Дети до года должны получать с пищей не более 1 г соли или 0,4 г натрия в день. Грудное молоко дает малышу около 0,15-0,17 г натрия, молочная смесь — до 0,2 г. С прикормом (без досаливания) малыш получает еще 0,1-0,15 г. Добавлять соль в прикорм не нужно. Также стоит избегать промышленного питания с добавлением соли.
При этом микродозы слегка соленой пищи из маминой тарелки (если это не картошка фри, соленые огурцы или суп из бульонного кубика) не приводят к значительному избытку натрия. Их не стоит опасаться.
Если хотите разнообразить вкус детской еды, добавляйте травы или специи по крупинке, пробуйте один вид в 3-4 дня. Международные рекомендации допускают подобное с 7-8 месяцев.
Ошибка No11: Давать ребенку сок в качестве питья
И Американская академия педиатрии, и Европейское общество педиатров, и ВОЗ неустанно говорят о том, что соки как продукт прикорма детям не нужны, — стоит исключить их минимум до года. Дело в том, что, выпивая сок, малыш заполняет желудок продуктом без пищевой ценности и выпить молоко или смесь уже не может: место занято. Чем больше сока мы дали ребенку, тем больший дефицит питания создали.
При этом важно еще и вот что: 100 мл сока мы выпиваем легко, а вот три яблока или три апельсина, из которых он сделан, за раз вряд ли съедим. Из сока мы получим всю фруктозу и глюкозу — около 30 г, лишенных пищевых волокон. Для ребенка такое количество сладости — приторное, неестественное.
Если сок предлагается постоянно, то вкусовые рецепторы адаптируются, и вот уже просто яблоко становится не таким вкусным, как сок из него.
В рационе ребенка старше года соки, морсы, компоты могут присутствовать в количестве примерно 2⁄3 стакана в день.
Ошибка No12: Как можно дольше не давать аллергенные продукты
Арахис, яйцо, глютен и рыба, хоть и входят в число наиболее часто выявляемых аллергенов, могут вводиться в те же сроки, что и остальные продукты из группы: бобовые, животный белок, крупы. В 2019 году Американская академия педиатрии выпустила новые рекомендации, в которых распространенные аллергены и вовсе советуют вводить в рацион ребенка вместе с продуктами других групп, а у детей с высоким риском аллергии — микропробами в возрасте 4-6 месяцев, до начала основного прикорма, не дожидаясь пищевого интереса. Конечно, это не означает, что стоит кормить малыша каждый день целым яйцом или орехами: для знакомства достаточно проб «на кончике ложки».
Свежие комментарии