Первый прикорм: 12 ошибок, которые делают родители

В чересчур раннем введении прикорма зачастую виноваты не только и не столько родители: порой врачи рекомендуют это детям с весом по нижней границе нормы или при замедлении прибавки в весе.

Вполне нормальное замедление роста малыша примерно в 4-5 месяцев иногда принимают за признак дефицита питания и настаивают на приобщении ребенка «к нормальной еде».