Хуже ковида? Дети стали приносить из садов опасный вирус

О вирусе Коксаки сказано немало — с началом теплого сезона о нем часто говорили в связи с отдыхом в Турции. Сейчас же снова поднимается волна — в Telegram-каналах начала распространяться информация, что в регионах России (уже в 7-ми) снова появляется эта инфекция.

Причем сосредотачивается она в детских садах. К основной группе заболевших отнесли детей в возрасте 3-6 лет. Отмечается, что у них температура 39 градусов, боль в горле, сыпь на руках и ногах и в области слизистой.

Обычно вирусы Коксаки характерны для лета, но сейчас стало отмечаться изменение сезонности, отмечают в Роспотребнадзоре. Вирус Коксаки — инфекция энтеровирусная. Заражение происходит от человека к человеку. Путь передачи контактно-бытовой и фекально-оральный. Редко отмечаются случаи воздушно-капельной передачи инфекции. Особенно активно выделяются вирусы в первые дни.

В группе риска те, кто отдыхает в местах с зарегистрированными вспышками вируса, дети, посещающие организованные коллективы, например, сады, новорожденные, люди в возрасте 60 лет и старше, люди с иммунодефицитными состояниями.

Для Коксаки характерны повышение температуры тела до высоких значений, боли в голове, мышцах, горле, животе. Может возникать тошнота.

Различают пару подвидов вируса Коксаки — A и B. Если инфекция первого типа, то чаще будут возникать инфекции верхних дыхательных путей, герпесная ангина, высыпания на коже, стоматит, конъюнктивит, диарея. Возможно развитие менингита. При инфицировании вторым вариантом отмечается поражение сердечной мышцы, печени, поджелудочной железы.

Профилактика

Важным делом является профилактика. Она достаточно проста. Необходимо мыть руки по всем правилам после посещения людных мест, по возвращении после улицы, после туалета и перед приемом пищи, пить только кипяченую воду. Мыть овощи также лучше обработанной жидкостью, например, бутилированной. Естественно, стоит избегать мест скопления людей, а также контактов с заболевшими любыми вирусными инфекциями.

Если самочувствие начинает ухудшаться, важно оставаться дома, использовать постельный режим и симптоматическую терапию.

Интересно, что год назад тема распространения вируса Коксаки в регионах страны уже возникало. Тогда в Роспотребнадзоре пояснили, что рекомендуется использовать утренние фильтры в школах и детсадах. Фильтры, объяснили в ведомстве, вводятся в соответствии с нормативно-правовыми актами, обязательными в период сезонного подъема заболеваемости.

Такие фильтры — это проверка на признаки болезни. Детей на входе осматривают на предмет наличия насморка, кашля и иных вариантов, которые сигнализируют о заражении инфекцией. В таком случае рекомендована изоляция болеющего от коллектива до полного выздоровления.

Также в рамках утренних фильтров необходимо при выявлении заболевших разобщить контактных с ним.

Если дети имеют признаки болезни, родителям рекомендовано обратиться к медикам за осмотром и назначением лечения.

