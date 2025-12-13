9 главных правил детской безопасности дома

Правило 1: Всегда разрезайте на дольки виноградины, сэндвичи и другую пищу, которой ребенок может подавиться
Небольшая по размеру, круглая по форме или очень твердая еда может представлять опасность для маленьких детей.
Расскажите о правилах, которые должны соблюдать все большие дети, когда едят: есть нужно сидя, не отвлекаясь и не торопясь, хорошо пережевывая пищу.
Однако далеко не все пятилетки готовы к переходу на этот важный этап. Тем из них, кто очень активен и не может спокойно сидеть, а постоянно прыгает, бегает и разговаривает с набитым ртом, не стоит давать целые виноградины, потому что риск подавиться очень высок.
Что касается другой еды, то целые орехи можно давать детям с четырехлетнего возраста. Пища с вязкой, липкой текстурой — ириски, тянучки, мармеладки — разрешена только с возраста двух с половиной лет.
Правило 2: Укладывайте младенца спать на спину
Из-за риска синдрома внезапной младенческой смерти (SIDS) малышей в течение всего первого года их жизни нужно укладывать в кроватку на дневной или ночной сон только на спину.
Правда, в возрасте четырех-шести месяцев большинство детей начинает переворачиваться самостоятельно. Это не повод для тревоги. Вам не нужно без конца вставать среди ночи и переворачивать ребенка на спину, считают специалисты. Просто изначально кладите ребенка в кроватку на спину — а дальше пусть он сам выбирает ту позу, в которой ему удобнее спать.
Правило 3: Объем фторированной зубной пасты для маленького ребенка — не больше рисового зернышка
Избыток фтора может грозить маленьким детям флюорозом — появлением белых точек и полосок на зубах, а также тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Поэтому если стоматолог порекомендовал вашему ребенку зубную пасту со фтором, то выдавливайте на щетку совсем немного пасты, не больше рисового зернышка. После трех лет объем пасты можно увеличить до размера горошины, если к этому возрасту ребенок уже научился не проглатывать пасту, а полоскать рот водой и выплевывать ее.
Правило 4: В детской кроватке не должно быть подушек, одеял, бамперов и другого постельного белья
Конечно, декор для детской очень мил, но когда речь идет о кроватке, он представляет опасность. Как рекомендует Американская академия педиатрии, из-за риска удушения по крайней мере до годовалого возраста в кроватке или колыбельке, где спит малыш, не должно быть никаких одеялец, подушек, пледов, бамперов, плюшевых игрушек и так далее. Ребенок легко может запутаться в одеяльце или уткнуться лицом в подушку, не смочь освободить свои дыхательные пути и задохнуться.
В кроватке не должно быть ничего, кроме жесткого матраса с натянутой на него простыней на резинке.
Если вы беспокоитесь, что ребенку может быть холодно без одеяла, просто одевайте его на ночь потеплее или используйте специальный спальный мешок для младенцев. Небольшая плотная подушка может появиться в постели малыша только после того, как ему исполнится два года.
Правило 5: На электрических розетках должны быть установлены заглушки
Это важное правило безопасности в доме, где живут маленькие дети. Но заглушки на розетках — не навсегда. От них можно будет отказаться, когда детям исполнится шесть-семь лет: к этому возрасту они станут менее импульсивны и научатся понимать, что засовывать что-либо в розетку опасно. Если до сознательного возраста ребенок научился вытаскивать заглушки из розеток, придется следить за этим и возвращать заглушки на место. Можно также загородить особенно любимые ребенком розетки специальным экраном или загородить мебелью.
Правило 6: Всегда устанавливайте детские замки безопасности на окнах и дверях в машине
При этом продолжайте учить детей безопасному поведению в машине. Но в каком возрасте они перестанут пытаться открывать окна и двери в автомобиле, неизвестно, это зависит от каждого конкретного ребенка. Поэтому, пока этого не произошло, надейтесь на замки безопасности.
Правило 7: Держите все, чем ребенок может подавиться, вне его досягаемости
Примерно до трехлетнего возраста дети обожают засовывать в рот все встречающиеся на их пути предметы. Причем в этом возрасте они еще не способны контролировать свои порывы и думать о последствиях. Поэтому нужно держать подальше от детей все, что представляет потенциальную угрозу при попадании в рот: игрушки с мелкими частями, монеты, воздушные шарики и прочее.
Если вы обратили внимание, что ребенок больше не сует в рот все, что видит, можно постепенно ослаблять ограничения и позволять ему играть с мелкими предметами. Важно разрешать такую игру только под присмотром взрослого. После окончания игры мелкие объекты нужно убрать в недосягаемое для ребенка место.
Правило 8: Если у вас в доме есть лестницы, они должны быть ограждены специальными воротцами безопасности
Такие воротца предназначены для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, поэтому можно начать убирать их, когда ребенок достигает этого возраста. Однако если у вас высокий или очень активный и сообразительный ребенок, который научился перелезать через воротца (особенно через те, что установлены наверху лестницы), будет безопаснее от них вообще отказаться из-за риска того, что ребенок упадет с лестницы и получит травму.
Правило 9: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в ванной
Утопление — одна из самых распространенных причин детской смертности, поэтому маленькие дети никогда не должны оставаться без присмотра в воде даже на минуту.
Что касается более старшего возраста, то тут мнения специалистов разнятся. Кто-то считает, что ребенка можно оставлять в ванной одного, когда он уже научился плавать. А кто-то уверен, что ненадолго уходить из ванной можно тогда, когда ребенок уже научился говорить и может поддерживать с вами постоянный разговор, пока вас нет рядом. Если вам нужно отлучиться, попросите своего купающегося в ванной дошкольника рассказывать вам какую-нибудь историю или громко петь песню. Так вы будете уверены, что с ним все в порядке. А если он вдруг замолчит — вы сможете немедленно вернуться в ванную. Но все же лучше не оставлять ребенка одного без крайней необходимости.
Для более старших, четырех-пятилетних детей, отличным выходом может быть душ. В душе труднее утонуть, чем в наполненной водой ванной, а научить ребенка самостоятельно принимать душ проще, чем научить его плавать. Только нужно убедиться, что вода в ванной хорошо сливается, потому что стоять в воде может быть опасно.
