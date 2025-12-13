9 главных правил детской безопасности дома

Небольшая по размеру, круглая по форме или очень твердая еда может представлять опасность для маленьких детей.

Поэтому американские педиатры рекомендуют разрезать такую пищу на маленькие кусочки, размером примерно с кончик мизинца, вплоть до пятилетнего возраста детей. Считается, что к этому возрасту ребенок уже может достаточно хорошо пережевывать любую пищу.