Зачем мальчикам прививка от ВПЧ. Объясняет врач

И в каком возрасте ее лучше делать.

Редактор, мама двух девочек
прививка
Источник: Unsplash

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) чаще всего рекомендуют девочкам и женщинам — и это логично. Ведь именно ВПЧ высокого онкогенного риска (16-й и 18-й типы) вызывает рак шейки матки, а также повышает вероятность опухолей вульвы, влагалища и анального канала.

Но значит ли это, что мальчикам и мужчинам вакцина не нужна? 

Дети Mail разбираются вместе с акушером-гинекологом, к. м. н. Павлом Базановым. 

Чем опасен ВПЧ для мужчин

Мальчики и мужчины — не просто переносчики вируса. У них ВПЧ может вызывать:

  • Рак полового члена (в 30–50% случаев связан с ВПЧ).

  • Рак анального канала.

  • Рак ротоглотки (в последние годы растет число случаев, связанных с ВПЧ).

  • Остроконечные кондиломы (доброкачественные, но крайне неприятные образования).

Даже если у мужчины нет симптомов, он может передавать вирус партнерше, повышая риски для ее здоровья.

Когда прививать мальчиков

Прививку от ВПЧ мальчикам оптимально делать с 9 до 14 лет (двухдозовая схема), но можно вакцинироваться и позже — до 26 лет (по стандартным рекомендациям). После 26 лет решение о вакцинации принимается индивидуально с врачом, так как:

  • До начала половой жизни прививка максимально эффективна (иммунитет вырабатывается до контакта с вирусом). 

  • После 26 лет вакцинация все еще полезна, особенно если человек не был инфицирован ВПЧ (но требуется консультация специалиста). 

  • Даже при наличии вируса прививка защитит от других, еще не приобретенных штаммов ВПЧ.

Так, 30-летний мужчина, не имевший половых контактов, получит полноценную защиту. А тот, кто уже сталкивался с ВПЧ, снизит риски заражения опасными типами, к которым у него нет иммунитета.

Какая вакцина используется

Сейчас применяют девятивалентную вакцину (Гардасил 9), которая защищает от 9 типов ВПЧ (включая самые опасные — 16-й, 18-й и те, что вызывают кондиломы).

В России вакцинация мальчиков пока не входит в национальный календарь прививок, но доступна платно в большинстве клиник. В отдельных регионах (например, Москве) иногда проводятся пилотные проекты по вакцинации и мальчиков — стоит уточнять в детских поликлиниках. Также если у подростка есть определенные медицинские показания (например, иммунодефицитные состояния), врач может направить на бесплатную вакцинацию — но это решается индивидуально.

Прививка от ВПЧ — это не «женская», а универсальная защита: вакцинируя мальчиков, мы не только снижаем их личные риски онкологических заболеваний (рак полового члена, анального канала и ротоглотки), но и защищаем их будущих партнерш, а также вносим важный вклад в формирование коллективного иммунитета против опасного вируса.

