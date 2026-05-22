Зачем мальчикам прививка от ВПЧ. Объясняет врач

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) чаще всего рекомендуют девочкам и женщинам — и это логично. Ведь именно ВПЧ высокого онкогенного риска (16-й и 18-й типы) вызывает рак шейки матки, а также повышает вероятность опухолей вульвы, влагалища и анального канала.
Дети Mail разбираются вместе с акушером-гинекологом, к. м. н. Павлом Базановым.
Чем опасен ВПЧ для мужчин
Мальчики и мужчины — не просто переносчики вируса. У них ВПЧ может вызывать:
Рак полового члена (в 30–50% случаев связан с ВПЧ).
Рак анального канала.
Рак ротоглотки (в последние годы растет число случаев, связанных с ВПЧ).
Остроконечные кондиломы (доброкачественные, но крайне неприятные образования).
Даже если у мужчины нет симптомов, он может передавать вирус партнерше, повышая риски для ее здоровья.
Когда прививать мальчиков
Прививку от ВПЧ мальчикам оптимально делать с 9 до 14 лет (двухдозовая схема), но можно вакцинироваться и позже — до 26 лет (по стандартным рекомендациям). После 26 лет решение о вакцинации принимается индивидуально с врачом, так как:
До начала половой жизни прививка максимально эффективна (иммунитет вырабатывается до контакта с вирусом).
После 26 лет вакцинация все еще полезна, особенно если человек не был инфицирован ВПЧ (но требуется консультация специалиста).
Даже при наличии вируса прививка защитит от других, еще не приобретенных штаммов ВПЧ.
Так, 30-летний мужчина, не имевший половых контактов, получит полноценную защиту. А тот, кто уже сталкивался с ВПЧ, снизит риски заражения опасными типами, к которым у него нет иммунитета.
Какая вакцина используется
Сейчас применяют девятивалентную вакцину (Гардасил 9), которая защищает от 9 типов ВПЧ (включая самые опасные — 16-й, 18-й и те, что вызывают кондиломы).
В России вакцинация мальчиков пока не входит в национальный календарь прививок, но доступна платно в большинстве клиник. В отдельных регионах (например, Москве) иногда проводятся пилотные проекты по вакцинации и мальчиков — стоит уточнять в детских поликлиниках. Также если у подростка есть определенные медицинские показания (например, иммунодефицитные состояния), врач может направить на бесплатную вакцинацию — но это решается индивидуально.
Прививка от ВПЧ — это не «женская», а универсальная защита: вакцинируя мальчиков, мы не только снижаем их личные риски онкологических заболеваний (рак полового члена, анального канала и ротоглотки), но и защищаем их будущих партнерш, а также вносим важный вклад в формирование коллективного иммунитета против опасного вируса.
