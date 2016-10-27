ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Самое первое упоминание о Кипре, третьем по величине после Сицилии и Сардинии острове Средиземного моря, встречается в произведениях Гомера, датируемых VI веком до н. э. Однако, основываясь на археологических раскопках, ученые полагают, что древнейшие поселения человека появились здесь еще в период неолита, в VII тысячелетии до н. э. Какие только народы и цивилизации не побывали на этой земле, находящейся на перекрестке трех континентов — Европы, Азии и Африки и имеющей богатую, окутанную мифами и легендами, историю.

Испокон веков Кипр, отличавшийся стратегически выгодным местоположением — на пересечении морских торговых путей, а также имеющий несметные залежи медной руды и лесные богатства, привлекал завоевателей и переселенцев. Первые из них — греки прибыли на Кипр около 3 тысяч лет назад, а в последующие века остров, находящийся в эпицентре различных исторических событий, был поочередно под властью египтян, ассирийцев, персов, римлян вплоть до того, как стал частью Византийской империи.

Затем последовали нашествия крестоносцев, лузиньянцев, турок и англичан. Кипр впервые за 3,5 тысячи лет обрел независимость в 1960 году, сохранив при этом собственный язык и самобытную культуру. Что касается происхождения названия острова, то в этом вопросе среди ученых нет единодушия. Некоторые из них считают, что Кипр обязан своим именем меди (от лат. — cuprum), однако многие утверждают, что как раз наоборот: этому металлу, найденному здесь в огромных количествах примерно в 3 800 году до н. э., было дано название острова.

Другие историки полагают, что слово «Кипр» происходит от одного из имен Афродиты, которая в древнегреческой мифологии также называлась Кипридой. По преданию, она, родившись из морской пены, впервые ступила на землю именно этого острова, который и получил ее имя. А еще есть мнение, что Кипр назван так из-за кипарисов, которые здесь в изобилии произрастали.