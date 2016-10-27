ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Откуда появилось слово «кипр»?
Самое первое упоминание о Кипре, третьем по величине после Сицилии и Сардинии острове Средиземного моря, встречается в произведениях Гомера, датируемых VI веком до н. э. Однако, основываясь на археологических раскопках, ученые полагают, что древнейшие поселения человека появились здесь еще в период неолита, в VII тысячелетии до н. э. Какие только народы и цивилизации не побывали на этой земле, находящейся на перекрестке трех континентов — Европы, Азии и Африки и имеющей богатую, окутанную мифами и легендами, историю.
Испокон веков Кипр, отличавшийся стратегически выгодным местоположением — на пересечении морских торговых путей, а также имеющий несметные залежи медной руды и лесные богатства, привлекал завоевателей и переселенцев. Первые из них — греки прибыли на Кипр около 3 тысяч лет назад, а в последующие века остров, находящийся в эпицентре различных исторических событий, был поочередно под властью египтян, ассирийцев, персов, римлян вплоть до того, как стал частью Византийской империи.
Затем последовали нашествия крестоносцев, лузиньянцев, турок и англичан. Кипр впервые за 3,5 тысячи лет обрел независимость в 1960 году, сохранив при этом собственный язык и самобытную культуру. Что касается происхождения названия острова, то в этом вопросе среди ученых нет единодушия. Некоторые из них считают, что Кипр обязан своим именем меди (от лат. — cuprum), однако многие утверждают, что как раз наоборот: этому металлу, найденному здесь в огромных количествах примерно в 3 800 году до н. э., было дано название острова.
Другие историки полагают, что слово «Кипр» происходит от одного из имен Афродиты, которая в древнегреческой мифологии также называлась Кипридой. По преданию, она, родившись из морской пены, впервые ступила на землю именно этого острова, который и получил ее имя. А еще есть мнение, что Кипр назван так из-за кипарисов, которые здесь в изобилии произрастали.
Когда было последнее китайское предупреждение?
Это ироническое выражение пользуется немалой популярностью. Как известно, подобных «последних предупреждений» может быть неограниченное количество: 101-е последнее, 346-е последнее, что, впрочем, отнюдь не означает неотвратимости обещанных санкций. Происхождение этого выражения связано с политическими событиями полувековой давности, и прежде всего с обострением американо-китайских отношений в 1950— 1960-х годах, касающихся так называемого тайваньского вопроса.
США, не имея тогда дипломатических отношений с официальным Китаем Мао Цзэдуна, не признавали и легитимности его режима в отличие от вытесненного на Тайвань правительства Чан Кайши. Естественно, ситуация в районе Тайваньского пролива в то время была крайне напряженной. Разведывательные полеты американской авиации, нарушения морских границ КНР вызывали регулярные протесты китайского руководства.
Облаченные в форму предупреждений, каждое из которых было «таким-то последним», эти протесты периодически транслировались и советскими средствами массовой информации. Озвучивал их своим торжественным голосом Левитан, что, разумеется, не могло остаться без внимания отечественных острословов. Ставшее нарицательным выражение не утратило своей популярности и после 1972 года, когда благодаря Шанхайскому коммюнике начался новый этап американо-китайских отношений.
Именно тогда «США осознали, что все китайцы, проживающие на двух сторонах Тайваньского пролива, считают, что существует только один Китай, Тайвань является частью Китая». Сегодня выражение «Последнее китайское предупреждение», утратив связь и с политикой, и с США, и с самим Китаем, осталось в лексике лишь ироническим символом бесплодных предупреждений.
Как красят стекло для витражей?
Французское слово «витраж» (vitrage) происходит от латинского vitrum, что означает «стекло». В V—VII веках цветное стекло, состоящее из алебастра и селенита, вставляли в окна домов европейской знати. Бесцветного стекла делать тогда не умели: в исходной массе было слишком много примесей, которые, собственно, и придавали ей различные цветовые оттенки, создавая своеобразный узор.
Примерно в этот же период такое стекло — витраж — как элемент декоративного украшения стали использовать в строительстве католических храмов. Витражный орнамент в английском монастыре св. Павла, датируемый 686 годом, является одним из первых дошедших до нас витражей. Он выполнен из неоднородного, непрозрачного стекла и из тонких прозрачных каменных пластин.
Однако археологические раскопки дают основание полагать, что простейшие витражи существовали еще в Древнем Египте во II тысячелетии до н. э., а в Древнем Риме — с I века нашей эры. В X—XII веках сначала в романских, а затем в готических храмах простые геометрические и растительные орнаменты уступили место сюжетным композициям. Для изготовления цветного стекла стали использоваться оксиды и соли металлов: железо давало зеленый цвет, кобальт — синий, золото — рубиновый, а селен — всевозможные оттенки от нежно-розового до насыщенного красного.
В эпоху Возрождения мастера добивались не столько насыщенности цвета, сколько световой игры. В соборах витражи с более холодными цветами украшали северные и восточные стены, более теплые переливались под лучами солнца на южных и западных сторонах. Позже стали делать витражи из окрашенного стекла, которое передавало мельчайшие цветовые оттенки и пропускало солнечный свет в зависимости от толщины нанесенного красящего слоя.
Тонко растертые оксиды металлов смешивались с легкоплавким стеклом и замешивались на воде, вине или растительном масле, а затем тонким слоем наносились на стекло, которое после каждого слоя обжигалось в печи. Наконец, уже в наше время появились яркие, но недолговечные псевдовитражи с лаковыми или пленочными покрытиями на простом стекле.
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