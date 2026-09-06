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РЕБЁНОК.РУ

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Печенье «Молочный коржик»

Пеку сегодня печенье «Молочный коржик», то самое нежное печенье из детства. Я немного адаптировала классический рецепт под себя, сделав его проще и легче в приготовлении. Здесь не нужно заваривать молоко, а тесто не придется раскатывать и вырезать коржики. Готовится все гораздо проще: сформировали печенье руками и отправили в духовку.
Вместо молока я использовала сметану. Благодаря ей коржики получаются очень мягкими, нежными и рассыпчатыми.

Кстати, именно это печень я пекла для учителей в школу к 1 сентября. Я преподнесла его в качестве сладкого подарка вместе с домашним безе к началу учебного года. Мне кажется, такой подарок вместо цветов особенно приятен, так как приготовлен он своими руками и его можно разделить со всей семьей.

Ингредиенты

Сахар - 100 г

Разрыхлитель - 5 г

Масло сливочное - 60 г

Сметана 20% - 40 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука пшеничная - 210 г

Желток - 1 шт.

  • 369 кКал
  • 0 ч. 35 мин.
  • Б: 6.32
  • Ж: 14.81
  • У: 53.11

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку все продукты для печенья «Молочный коржик». Сливочное масло, яйца и сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

 

Фото 1

 

 

Мягкое сливочное масло соедините с сахаром.

 

Фото 2

 

 

Хорошо взбейте.

 

Фото 3

 

 

Затем добавьте одно яйцо.

 

Фото 4

 

 

Тщательно взбейте и введите сметану.

 

Фото 5

 

 

Вмешайте сметану. Добавьте разрыхлитель для теста и постепенно всыпайте просеянную муку.

 

Фото 6

 

 

Сначала я объединила все ингредиенты с помощью миксера.

 

Фото 7

 

 

А затем вымесила тесто руками.

 

Фото 8

 

 

В результате должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

 

Фото 9

 

 

Сформируйте из теста колбаску.

 

Фото 10

 

 

Нарежьте ее на одинаковые кусочки.

 

Фото 11

 

 

Каждый кусочек слегка сформируйте руками. Выложите коржики на противень и смажьте сверху желтком.

 

Фото 12

 

 

Запекайте в заранее разогретой духовке 18-20 минут при 180 градусах.

 

Печенье «Молочный коржик» готово.

 

Фото 13

 

 

Печенья получаются очень мягкими, нежными и рассыпчатыми.

 

Фото 14

 

 

 

Фото 15

 

 

Приятного аппетита.

 

Печенье «Молочный коржик», рецепт с фото
Фото 16
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