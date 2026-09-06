Пеку сегодня печенье «Молочный коржик», то самое нежное печенье из детства. Я немного адаптировала классический рецепт под себя, сделав его проще и легче в приготовлении. Здесь не нужно заваривать молоко, а тесто не придется раскатывать и вырезать коржики. Готовится все гораздо проще: сформировали печенье руками и отправили в духовку.
Кстати, именно это печень я пекла для учителей в школу к 1 сентября. Я преподнесла его в качестве сладкого подарка вместе с домашним безе к началу учебного года. Мне кажется, такой подарок вместо цветов особенно приятен, так как приготовлен он своими руками и его можно разделить со всей семьей.
Ингредиенты
Сахар - 100 г
Разрыхлитель - 5 г
Масло сливочное - 60 г
Сметана 20% - 40 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука пшеничная - 210 г
Желток - 1 шт.
- 369 кКал
- 0 ч. 35 мин.
- Б: 6.32
- Ж: 14.81
- У: 53.11
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку все продукты для печенья «Молочный коржик». Сливочное масло, яйца и сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.
Мягкое сливочное масло соедините с сахаром.
Хорошо взбейте.
Затем добавьте одно яйцо.
Тщательно взбейте и введите сметану.
Вмешайте сметану. Добавьте разрыхлитель для теста и постепенно всыпайте просеянную муку.
Сначала я объединила все ингредиенты с помощью миксера.
А затем вымесила тесто руками.
В результате должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Сформируйте из теста колбаску.
Нарежьте ее на одинаковые кусочки.
Каждый кусочек слегка сформируйте руками. Выложите коржики на противень и смажьте сверху желтком.
Запекайте в заранее разогретой духовке 18-20 минут при 180 градусах.
Печенье «Молочный коржик» готово.
Печенья получаются очень мягкими, нежными и рассыпчатыми.
Приятного аппетита.
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