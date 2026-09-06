Печенье «Молочный коржик»

Кстати, именно это печень я пекла для учителей в школу к 1 сентября. Я преподнесла его в качестве сладкого подарка вместе с домашним безе к началу учебного года. Мне кажется, такой подарок вместо цветов особенно приятен, так как приготовлен он своими руками и его можно разделить со всей семьей.