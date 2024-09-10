У грудничка гноится глаз: чем лечить?

Отвечает врач-педиатр КГ «Лапино» Антон Равдин.
Почти четверть заболеваний глаз и их придатков у детей – воспалительные.
Важно различать эти два заболевания – бороться с ними нужно по-разному. А значит, если у грудничка гноится глаз, чем его лечить может определить только врач.
Конъюнктивит у новорожденных лечат антибактериальными, противовирусными, противоаллергическими препаратами. При дакриоцистите требуется восстановить проходимость слезоотводящих путей (иногда с помощью зондирования), купировать воспалительный процесс в слезном мешке, провести местную антибактериальную терапию всей слезоотводящей системы, чтобы ее очистить1.
Дакриоцистит: что делать
Если в первые недели или месяцы жизни у грудничка слезится и гноится глаз или оба, это может быть дакриоцистит. Распознать это заболевание помогает компрессионная проба: если надавить на область слезного мешка, то из слезных точек появится слизь или гной1.
У детей дакриоциститы составляют 7-14% глазной заболеваемости.
Почему они возникают? В норме свободное сообщение между носослезным протоком и полостью носа формируется лишь на восьмом месяце эмбрионального развития. А до этого выход из протока закрывает тонкая пленка, и в протоке скапливается желатинообразная масса, которая состоит из слизи и отторгнувшихся клеток эпителия. К моменту рождения у большинства малышей эта пробка рассасывается, однако в 1-7% случаев – нет, при этом у 5-10% новорожденных она остается в обоих глазках2.
Способы лечения «классического» дакриоцистита зависят от возраста ребенка и особенностей течения болезни:
- если гноится глазик у грудничка 1 месяца – ему делают массаж слезного мешка 5 раз в день до кормления;
- в возрасте 1-3 месяца – применяют зондирование с промыванием слезных путей;
- в 3–6 месяцев и при рецидивах – зондирование с повторными курсами промываний слезных путей растворами антибиотиков, при сужении слезоотводящих путей – в сочетании с кортикостероидами и ферментами;
- малышам старше полугода проводят лечебное бужирование (расширение специальным инструментом) слезно-носового протока через верхний каналец1.
Пугаться не стоит: чаще всего пленка разрывается сама в первые дни или недели жизни малыша. Если этого не происходит, то мама должна, во-первых, убирать гной ватным тампоном, пропитанным теплым раствором слабого антисептика – это может быть настой ромашки, к примеру. Во-вторых, массировать слезный мешок, чтобы помочь пленке надорваться.
Как это делать правильно, может показать врач.
В 80% случаев такой массаж избавляет малыша от дакриоцистита. Но массировать слезный мешок не рекомендуют после достижения ребенком возраста 3 месяцев – иначе могут возникнуть осложнения, такие как флегмона слезного мешка (разлитое скопление гноя)2.
В качестве антибактериальной терапии могут назначить капли для глаз, содержащие, к примеру, тобрамицин или левомицетин.
Виды конъюнктивитов и способы их лечения
Глаз у грудничка гноится и при воспалении его слизистой оболочки (конъюнктивы), причиной которого чаще всего становится инфекция или аллергия. Для конъюнктивита характерны:
- отек и зуд век, отек слизистой,
- гнойные или слизистые выделения,
- появление фолликулов или сосочков на конъюнктиве.
Конъюнктивиты бывают: вирусные (аденовирусные, герпесвирусные, энтеровирусные); бактериальные (вызванные синегнойной палочкой, гонококком, стафилококком, пневмококком и так далее); хламидийные; грибковые; аллергические. Различают и «сухой» конъюнктивит.
Каким именно видом болеет ребенок, может определить только врач. Нужно обратиться к педиатру или офтальмологу. От диагноза зависит выбор препаратов. Правильное лечение необходимо, ведь осложнения грозят поражением роговицы с нарушением зрения1.
Бактериальную инфекцию глаз новорожденный может «подхватить» в родовых путях матери. Поэтому для будущих мам важно своевременное выявление и лечение заболеваний мочеполовой системы.
При аллергических конъюнктивитах направлено именно на устранение аллергии. Среди препаратов могут быть гормональные (кортикостероиды) и негормональные, лекарства, сочетающие антигистаминный эффект и тормозящие дегрануляцию тучных клеток, – например, олопатадин.
Аденовирусный конъюнктивит также не требует антибактериальной терапии. Это заболевание длится от 3 до 14 дней (в среднем 10). Обычно начинается с одного глаза, через несколько дней переходит и на другой. При такой форме конъюнктивита антибактериальные капли не только не показаны, но могут навредить – они усиливают местную токсико-аллергическую реакцию и утяжеляют процесс. Проводимое лечение направлено не на купирование острого процесса, а на профилактику развития осложнений1.
Источники
1. Арестова Н. Н., Катаргина Л. А., Яни Е. В. Конъюнктивиты и дакриоциститы у детей: современные возможности лечения // Российская педиатрическая офтальмология. – 2016. – 11(4). – c. 200-206. https://cyberleninka.ru/article/n/konyunktivity-i-dakriotsistity-u-detey-klinicheskaya-harakteristika-sovremennye-vozmozhnosti-lecheniya/viewer
3. Никульшина Л. Л. Бактериальные инфекции глаз новорожденных, передающиеся через родовые пути матери // Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. – No4 (19). – Т.3. – 2017. – с. 86-89. https://cyberleninka.ru/article/n/bakterialnye-infektsii-glaz-novorozhdennyh-peredayuschiesya-cherez-rodovye-puti-materi/viewer
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