У грудничка гноится глаз: чем лечить?

Почему они возникают? В норме свободное сообщение между носослезным протоком и полостью носа формируется лишь на восьмом месяце эмбрионального развития. А до этого выход из протока закрывает тонкая пленка, и в протоке скапливается желатинообразная масса, которая состоит из слизи и отторгнувшихся клеток эпителия. К моменту рождения у большинства малышей эта пробка рассасывается, однако в 1-7% случаев – нет, при этом у 5-10% новорожденных она остается в обоих глазках2.