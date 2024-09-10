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У грудничка гноится глаз: чем лечить?

«У грудного ребенка гноится глазик – что делать?» – этим вопросом нередко задаются молодые родители. Но прежде, чем что-то предпринять, следует разобраться в причинах. Есть две наиболее распространенные.
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Источник: unsplash.com

Отвечает врач-педиатр КГ «Лапино» Антон Равдин.

Почти четверть заболеваний глаз и их придатков у детей – воспалительные.

И чаще всего, особенно в раннем возрасте, диагностируют конъюнктивиты и дакриоциститы. По данным Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, конъюнктивиты встречаются в 30% случаев бактериальных поражений глаз у пациентов до четырех лет. Дакриоциститом же, согласно статистике, которая приводится в медицинской литературе, страдают 2-4% новорожденных, 19% недоношенных малышей и 6,5% детей первого года жизни.

Важно различать эти два заболевания – бороться с ними нужно по-разному. А значит, если у грудничка гноится глаз, чем его лечить может определить только врач.

Конъюнктивит у новорожденных лечат антибактериальными, противовирусными, противоаллергическими препаратами. При дакриоцистите требуется восстановить проходимость слезоотводящих путей (иногда с помощью зондирования), купировать воспалительный процесс в слезном мешке, провести местную антибактериальную терапию всей слезоотводящей системы, чтобы ее очистить1.

Дакриоцистит: что делать

Если в первые недели или месяцы жизни у грудничка слезится и гноится глаз или оба, это может быть дакриоцистит. Распознать это заболевание помогает компрессионная проба: если надавить на область слезного мешка, то из слезных точек появится слизь или гной1.

У детей дакриоциститы составляют 7-14% глазной заболеваемости.

Почему они возникают? В норме свободное сообщение между носослезным протоком и полостью носа формируется лишь на восьмом месяце эмбрионального развития. А до этого выход из протока закрывает тонкая пленка, и в протоке скапливается желатинообразная масса, которая состоит из слизи и отторгнувшихся клеток эпителия. К моменту рождения у большинства малышей эта пробка рассасывается, однако в 1-7% случаев – нет, при этом у 5-10% новорожденных она остается в обоих глазках2.

Способы лечения «классического» дакриоцистита зависят от возраста ребенка и особенностей течения болезни:

  • если гноится глазик у грудничка 1 месяца – ему делают массаж слезного мешка 5 раз в день до кормления;
  • в возрасте 1-3 месяца – применяют зондирование с промыванием слезных путей;
  • в 3–6 месяцев и при рецидивах – зондирование с повторными курсами промываний слезных путей растворами антибиотиков, при сужении слезоотводящих путей – в сочетании с кортикостероидами и ферментами;
  • малышам старше полугода проводят лечебное бужирование (расширение специальным инструментом) слезно-носового протока через верхний каналец1.

Пугаться не стоит: чаще всего пленка разрывается сама в первые дни или недели жизни малыша. Если этого не происходит, то мама должна, во-первых, убирать гной ватным тампоном, пропитанным теплым раствором слабого антисептика – это может быть настой ромашки, к примеру. Во-вторых, массировать слезный мешок, чтобы помочь пленке надорваться.

Техника массажа такая: одной рукой нужно придерживать затылок малыша, а мизинцем другой пройтись мягкими массирующими движениями от внутреннего угла глаза сверху вниз, к носу.
Как это делать правильно, может показать врач.
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Источник: unsplash.com

В 80% случаев такой массаж избавляет малыша от дакриоцистита. Но массировать слезный мешок не рекомендуют после достижения ребенком возраста 3 месяцев – иначе могут возникнуть осложнения, такие как флегмона слезного мешка (разлитое скопление гноя)2.

В качестве антибактериальной терапии могут назначить капли для глаз, содержащие, к примеру, тобрамицин или левомицетин.

Виды конъюнктивитов и способы их лечения

Глаз у грудничка гноится и при воспалении его слизистой оболочки (конъюнктивы), причиной которого чаще всего становится инфекция или аллергия. Для конъюнктивита характерны:

  • отек и зуд век, отек слизистой,
  • гнойные или слизистые выделения,
  • появление фолликулов или сосочков на конъюнктиве.

Конъюнктивиты бывают: вирусные (аденовирусные, герпесвирусные, энтеровирусные); бактериальные (вызванные синегнойной палочкой, гонококком, стафилококком, пневмококком и так далее); хламидийные; грибковые; аллергические. Различают и «сухой» конъюнктивит.

Каким именно видом болеет ребенок, может определить только врач. Нужно обратиться к педиатру или офтальмологу. От диагноза зависит выбор препаратов. Правильное лечение необходимо, ведь осложнения грозят поражением роговицы с нарушением зрения1.

Бактериальную инфекцию глаз новорожденный может «подхватить» в родовых путях матери. Поэтому для будущих мам важно своевременное выявление и лечение заболеваний мочеполовой системы.
При гонобленнорее (конъюнктивите, вызванном гонококком) прописывают антибактериальные препараты с учетом чувствительности штамма пациента. Если болезнь протекает в тяжелой форме, то антибиотики вводят внутримышечно. Также малышу примерно каждые 1-1,5 часа промывают глаза слабым раствором антисептика и затем капают антибиотики. За веки на ночь закладывают противомикробную мазь3.
При хламидийном и стафилоккоковом конъюнктивитах также назначают антибактериальные глазные капли, местные антибиотики и глазные мази.

При аллергических конъюнктивитах направлено именно на устранение аллергии. Среди препаратов могут быть гормональные (кортикостероиды) и негормональные, лекарства, сочетающие антигистаминный эффект и тормозящие дегрануляцию тучных клеток, – например, олопатадин.

Аденовирусный конъюнктивит также не требует антибактериальной терапии. Это заболевание длится от 3 до 14 дней (в среднем 10). Обычно начинается с одного глаза, через несколько дней переходит и на другой. При такой форме конъюнктивита антибактериальные капли не только не показаны, но могут навредить – они усиливают местную токсико-аллергическую реакцию и утяжеляют процесс. Проводимое лечение направлено не на купирование острого процесса, а на профилактику развития осложнений1.

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Врач-педиатр КГ «Лапино»
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