Как помочь ребенку добиться успеха в школе

Все родители хотят, чтобы их дети хорошо учились в школе. Проблема не в том, что родители не способны помочь ребенку хорошо учиться. В конце концов, не многие родители имеют опыт или являются специалистами в вопросах образовательных методик или детской психологии.

Просто родители не знают лучшего способа помочь своему ребенку. В этой статье представлены некоторые советы о том, как можно улучшить вероятность успеха вашего ребенка в школе. Помните: для хорошей результативности эти методы требуют времени и терпения, – не ждите чуда за один вечер.Родители часто спрашивают, что они могут сделать, чтобы заинтересовать ребенка конкретным предметом или задачей. Вот самый важный урок, который ребенок должен узнать о школе: никого не волнует, заинтересован он в чем-то или нет. Конечно, дети учатся лучше, когда предмет им интересен, но в обязательном порядке им предстоит усвоить следующее: они должны также учить материал, который им мало интересен или не интересен вовсе. Это работа детей.Не нужно быть особенно придирчивым и настойчивым родителем, но вы должны понимать, что родительские ожидания оказывают огромное влияние на успеваемость ученика . Если вы не ожидаете от ребенка успеха, он, скорее всего, его не добьется.Очень часто родители спрашивают ребенка, учил ли он предмет (а по сути, ознакомился ли он с ним), и ребенок отвечает положительно. Но этого недостаточно! Вы должны убедиться, что ребенок усвоил урок. Опросите ребенка по предмету. Затем опросите его по тому же материалу через несколько дней, а потом еще раз через неделю. Какой прок от учебы, если она забывается через неделю? Помните, что работодателям вашего ребенка будет глубоко безразличен его диплом и совсем не безразличны навыки и знания ребенка.Всем детям необходимо время на отдых. Игры, как в одиночку, так и с другими детьми, хорошо развивают детские интеллектуальные и социальные навыки. Однако в первоочередном порядке на первое место дети должны (в разумных пределах) ставить работу, а игру – на второе. В конце концов, хорошо развитая трудовая этика быстро окупится. У детей на регулярной основе должно существовать специальное время для выполнения школьных заданий. По мере взросления ребенка время на обучение должно увеличиваться.Удостоверьтесь, что у ребенка есть все необходимые инструменты для достижения успеха – стол, стул, хорошее освещение, необходимые школьные принадлежности (бумага, карандаши, ручки, калькуляторы, компьютер, линейки, компасы, транспортиры, скрепки, блокноты, и т. д.) и, самое главное, тихое место для работы.Пусть ребенок сам в течение какого-то времени подумает над своей задачей, прежде чем просить вас о помощи. Помните, что каждый раз, когда вы даете ученику готовый ответ на вопрос, вы лишаете его возможности прийти к нему самостоятельно. В то же время целесообразно помочь ребенку, который сделал разумную, но неудачную попытку понять что-то без посторонней помощи.Очень многие дети читают что-то, не запоминая то, что прочитали и, не понимая, о чем читали. Чтобы закрыть эту брешь в обучении, дети не должны переходить к следующему параграфу, пока не поняли предыдущего. Если они пренебрегают этим правилом, то, скорее всего, не смогут понять смысл следующего параграфа. Вы также должны научить детей делать заметки о том, что они читают (или, еще лучше, кратко конспектировать то, что они прочитали). Заметки и конспектирование укрепляют понимание учеником прочитанного материала и позволяют ему лучше подготовиться к письменным экзаменам.Вообще, чем больше ребенок занимается, тем лучше усваивает и дольше сохраняет в памяти материал. Ученики должны заниматься больше и усваивать больше, решая задачи и делая упражнения из учебников – не только те, которые задал учитель. Родители, которые хотят помочь своим детям добиться успеха, должны просить их делать больше, чем заданный минимум.Лето – это время каникул, но это не должно означать, что дети три месяца отдыхают от учебы. Лето – хорошее время для повторения материала, для изучения того, что не пройдено в школе, для похода в библиотеку и просмотра новых книг и развития новых интеллектуальных навыков, например, обучения игре в шахматы, шашки или нарды.Пусть ваш ребенок видит, что обучение не заканчивается тогда, когда мы покидаем школу. Моделируйте хорошее образовательное поведение, демонстрируя ребенку то, как вы справляетесь со своей работой и домашними обязанностями, и пусть ваши дети знают, что вы продолжаете учиться. Родители, которые получают ученую степень или заканчивают обучение в вузе на бакалавра или магистра, могут быть особенно авторитетными. Если же вы пропускаете занятия, то как, на ваш взгляд, поступят ваши дети, когда представится подобная возможность? Если вы учитесь из-под палки, не стоит ожидать, что ваши дети будут учиться лучше. Приложите все усилия, чтобы продемонстрировать ребенку с помощью собственных действий, что хорошие образовательные навыки приносят хорошие плоды в обучении.