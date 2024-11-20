Как помочь ребенку добиться успеха в школе

Советы и рекомендации родителям о том, как помочь детям быть успешными в своем образовании
Все родители хотят, чтобы их дети хорошо учились в школе. Проблема не в том, что родители не способны помочь ребенку хорошо учиться. В конце концов, не многие родители имеют опыт или являются специалистами в вопросах образовательных методик или детской психологии.
1. Объясните детям, что учеба – это их «работа»
Родители часто спрашивают, что они могут сделать, чтобы заинтересовать ребенка конкретным предметом или задачей. Вот самый важный урок, который ребенок должен узнать о школе: никого не волнует, заинтересован он в чем-то или нет. Конечно, дети учатся лучше, когда предмет им интересен, но в обязательном порядке им предстоит усвоить следующее: они должны также учить материал, который им мало интересен или не интересен вовсе. Это работа детей.
2. Ставьте высокие цели
Не нужно быть особенно придирчивым и настойчивым родителем, но вы должны понимать, что родительские ожидания оказывают огромное влияние на успеваемость ученика. Если вы не ожидаете от ребенка успеха, он, скорее всего, его не добьется.
3. Различайте понятия «учить» и «выучить»
Очень часто родители спрашивают ребенка, учил ли он предмет (а по сути, ознакомился ли он с ним), и ребенок отвечает положительно. Но этого недостаточно! Вы должны убедиться, что ребенок усвоил урок. Опросите ребенка по предмету. Затем опросите его по тому же материалу через несколько дней, а потом еще раз через неделю. Какой прок от учебы, если она забывается через неделю? Помните, что работодателям вашего ребенка будет глубоко безразличен его диплом и совсем не безразличны навыки и знания ребенка.
4. Уделяйте первостепенное внимание учебному процессу
Всем детям необходимо время на отдых. Игры, как в одиночку, так и с другими детьми, хорошо развивают детские интеллектуальные и социальные навыки. Однако в первоочередном порядке на первое место дети должны (в разумных пределах) ставить работу, а игру – на второе. В конце концов, хорошо развитая трудовая этика быстро окупится. У детей на регулярной основе должно существовать специальное время для выполнения школьных заданий. По мере взросления ребенка время на обучение должно увеличиваться.
5. Обеспечьте соответствующую обстановку для выполнения домашних заданий
Удостоверьтесь, что у ребенка есть все необходимые инструменты для достижения успеха – стол, стул, хорошее освещение, необходимые школьные принадлежности (бумага, карандаши, ручки, калькуляторы, компьютер, линейки, компасы, транспортиры, скрепки, блокноты, и т. д.) и, самое главное, тихое место для работы.
6. Пусть ребенок во всем разбирается самостоятельно
Пусть ребенок сам в течение какого-то времени подумает над своей задачей, прежде чем просить вас о помощи. Помните, что каждый раз, когда вы даете ученику готовый ответ на вопрос, вы лишаете его возможности прийти к нему самостоятельно. В то же время целесообразно помочь ребенку, который сделал разумную, но неудачную попытку понять что-то без посторонней помощи.
7. Учите ребенка необходимым навыкам понимания прочитанного
Очень многие дети читают что-то, не запоминая то, что прочитали и, не понимая, о чем читали. Чтобы закрыть эту брешь в обучении, дети не должны переходить к следующему параграфу, пока не поняли предыдущего. Если они пренебрегают этим правилом, то, скорее всего, не смогут понять смысл следующего параграфа. Вы также должны научить детей делать заметки о том, что они читают (или, еще лучше, кратко конспектировать то, что они прочитали). Заметки и конспектирование укрепляют понимание учеником прочитанного материала и позволяют ему лучше подготовиться к письменным экзаменам.
8. Ребенок должен выходить за рамки преподаваемого материала
Вообще, чем больше ребенок занимается, тем лучше усваивает и дольше сохраняет в памяти материал. Ученики должны заниматься больше и усваивать больше, решая задачи и делая упражнения из учебников – не только те, которые задал учитель. Родители, которые хотят помочь своим детям добиться успеха, должны просить их делать больше, чем заданный минимум.
9. Ребенок должен учиться круглый год
Лето – это время каникул, но это не должно означать, что дети три месяца отдыхают от учебы. Лето – хорошее время для повторения материала, для изучения того, что не пройдено в школе, для похода в библиотеку и просмотра новых книг и развития новых интеллектуальных навыков, например, обучения игре в шахматы, шашки или нарды.
10. Показывайте хороший пример
Пусть ваш ребенок видит, что обучение не заканчивается тогда, когда мы покидаем школу. Моделируйте хорошее образовательное поведение, демонстрируя ребенку то, как вы справляетесь со своей работой и домашними обязанностями, и пусть ваши дети знают, что вы продолжаете учиться. Родители, которые получают ученую степень или заканчивают обучение в вузе на бакалавра или магистра, могут быть особенно авторитетными. Если же вы пропускаете занятия, то как, на ваш взгляд, поступят ваши дети, когда представится подобная возможность? Если вы учитесь из-под палки, не стоит ожидать, что ваши дети будут учиться лучше. Приложите все усилия, чтобы продемонстрировать ребенку с помощью собственных действий, что хорошие образовательные навыки приносят хорошие плоды в обучении.
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