Советы, как воспитывать девочек

Ошибки, которые допускают родители



1. Подруга для дочери. Если посмотреть с одной стороны медали, то это хорошо, когда дочь дружит с мамой. Но есть и отрицательный момент, когда мама рассказывает о своих проблемах собственному ребенку и просит совета, в результате чего, малышка обретает чувство незащищенности. Скорее всего девочка начнет скрывать переживания, чтобы не травмировать родителя. Некоторые мамы могут рассказывать про свои отношение с мужчиной, и эта информация может повлиять на психику девочки.

Это все может привести к тому, что девочка рано повзрослеет, чтобы защитить маму от проблем. Во взрослом возрасте им сложно будет создать свою семью, так как они не смогут уйти от мамы или оставить ее одну.

Чтобы избежать такой ситуации, надо дружить с ребенком, но так, чтобы ее интересы и переживания были на первом месте, а о своих проблемах дочь лучше не посвящать.



2. Воспитывать дочь как сына. Бывает такое, что родители хотели мальчика, а родилась девочка. Начинают одевать ее как мальчика, увлекают спортом. Вместо кукол покупают машинки или конструктор, отец начинает брать ее на охоту или рыбалку.

Это приводит к тому что, малышка не может понять кто она - девочка или мальчик. Возникает чувство вины, что она не оправдала надежды близких и родилась девочкой, тем самым, она пытается заслужить любовь родителей. Возникают проблемы в создании семьи, а вот в работе такие девушки очень успешны.

Чтобы избежать данной ситуации, девочке нужно разрешать играть в то, что она хочет. Родителям необходимо чаще общаться с ребенком, узнавать ее интересы.



3. Заставлять ребенка быть тихим и послушным. Это очень удобная позиция для родителей. Это приводит к тому, что во взрослой жизни она всегда будет терпеть, вместо того, чтобы решить проблемы, не выставляя своих личных границ.

Чтобы этого не произошло, стоит внимательно относиться к желаниям дочери. Ее необходимо научить отстаивать свою точку зрения.



4. Мало внимания со стороны отца. Девочка начинает замыкаться в себе, считая себя не привлекательной, если даже отец не уделяет ей внимание. Во взрослой жизни такие девушки пытаются заслужить любовь холодных мужчин, могут также унижать себя, некоторыми поступками. Ведь она хочет, чтоб ее похвалили и признали достойной.

Чтобы это избежать, необходимо чтобы отец уделял хотя бы 20 минут дочери, обнял ее, поговорил с ней, а не просто молча посмотрел с ней мультфильмы. Психологи доказали, если ребенка чаще обнимать, то он легче справляется со стрессом.

Чтобы воспитать девочку достойно, не стоит допускать вышеперечисленных ошибок. Ведь в будущем, ей предстоит такая же роль мамы.