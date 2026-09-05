Эритроциты в моче у ребенка: норма, причины повышения и когда обращаться к врачу

В статье подробно разберем, что значит эритроциты в моче у ребенка, каковы нормы для разных возрастов, какие причины вызывают их появление и когда нужно срочно обратиться к врачу.
Главное, что нужно знать родителям:
- наличие эритроцитов в моче у ребенка — это повод для консультации с педиатром, даже если ребенок чувствует себя хорошо;
- норма эритроцитов в моче у ребенка зависит от метода исследования;
- повышение эритроцитов может быть вызвано как безобидными причинами, так и серьезными заболеваниями почек и мочевыводящей системы;
- в большинстве случаев незначительное повышение эритроцитов у детей не является проявлением тяжелых патологий и проходит самостоятельно после коррекции образа жизни или лечения инфекции.
Норма эритроцитов в моче у ребенка
Чтобы понять, что значат эритроциты в моче у ребенка, важно знать, какие показатели считаются нормой. В урине здорового ребенка красные кровяные тельца либо полностью отсутствуют, либо содержатся в минимальном количестве.
В таблице представлены нормы в зависимости от метода исследования:
|Метод исследования
|Норма эритроцитов
|Общий анализ мочи (количество в поле зрения)
|До 2–4 у детей старше года, до 7 у грудничков
|Проба по Нечипоренко (количество в 1 мл)
|До 1000
|Проба по Каковскому-Аддису (количество в суточной моче)
|До 1 000 000
Если количество эритроцитов превышает 5 в поле зрения, состояние классифицируется как гематурия. Она бывает двух видов:
- микрогематурия — до 20 клеток в поле зрения. Моча визуально не меняет цвет, отклонение выявляется только при лабораторном исследовании;
- макрогематурия — более 20 эритроцитов. Моча становится розовой, красной или бурой.
Почему эритроциты в моче у ребенка повышены: основные причины
Эритроциты в моче у ребенка могут быть повышены по разным причинам — от физиологических особенностей до серьезных заболеваний. Прежде чем искать болезнь, важно убедиться, что изменение анализа не связано с временными или внешними факторами.
Иногда эритроциты в моче появляются не из-за патологии, а по вполне безобидным причинам:
1. Интенсивная физическая нагрузка. После активных занятий спортом или длительных подвижных игр у детей может временно повышаться количество эритроцитов в моче. Это так называемая транзиторная, или преходящая, гематурия. Она не требует лечения и проходит после отдыха.
4. Нарушение гигиены при сборе анализа. Если перед сбором мочи ребенок не был подмыт, в образец могут попасть эритроциты из кожи, слизистых или с поверхности половых органов. Это ложный результат, который не отражает реального состояния мочевыводящей системы.
4. Высокая температура и недостаток жидкости. В жаркую погоду или при лихорадке организм теряет много воды, моча становится очень концентрированной. Такая среда создает условия для раздражения слизистой мочевого пузыря, способствует выпадению кристаллов солей и повышает риск инфекций мочевыводящих путей. Восстановление нормального питьевого режима, как правило, помогает устранить эти факторы риска (1, 2).
Патологические причины, требующие внимания
Если физиологические причины исключены, а эритроциты в моче у ребенка продолжают определяться в повышенном количестве, необходимо искать заболевание. В зависимости от того, где именно возникает проблема, все патологические причины делятся на две большие группы: почечные (источник — сами почки) и внепочечные (проблема в мочевыводящих путях).
В первом случае эритроциты попадают в мочу через поврежденный фильтрующий аппарат почек — клубочки (гломерулы). В норме клубочки работают как высокоточное сито: они пропускают воду и мелкие молекулы, но задерживают клетки крови. При патологии это «сито» повреждается — его мембрана становится рыхлой, поры расширяются, и эритроциты начинают просачиваться сквозь него в первичную мочу.
Характерный признак почечной гематурии — наличие в моче дисморфных (измененных) эритроцитов, так называемых акантоцитов. Эти клетки имеют неправильную форму, с выростами и шипами, потому что они деформируются, продавливаясь через поврежденную мембрану клубочка. Обнаружение таких клеток в моче с высокой вероятностью указывает на то, что источник кровотечения — именно почечная ткань.
Самой частой почечной причиной гематурии у детей является идиопатическая гиперкальциурия (ИГ). При этом состоянии почки выводят с мочой аномально большое количество кальция. В таких условиях в почечной ткани, особенно в области канальцев, начинают формироваться микроскопические кристаллы солей кальция. Проходя по канальцам, они механически травмируют их эпителий. В ответ на повреждение возникают микроскопические кровоизлияния, и эритроциты попадают в мочу.
Кроме того, постоянное раздражение кристаллами может поддерживать хроническое микровоспаление в почечной ткани, которое также способствует повреждению сосудов.
Причина этого явления остается не до конца изученной — отсюда и термин «идиопатическая», то есть «неизвестного происхождения».
ИГ служит важным фактором риска развития мочекаменной болезни: микрокристаллы, не выведенные с мочой, со временем могут слипаться и формировать более крупные конкременты — камни.
Реже среди почечных причин встречаются гломерулонефрит, наследственный нефрит, болезнь Берже и поражение почек при системных заболеваниях, например, при системной красной волчанке или васкулитах.
Внепочечные причины
В этом случае источник крови находится не в почечной ткани, а ниже — в мочевыводящих путях. Для этой группы характерно наличие неизмененных (нормальных по форме) эритроцитов в моче.
К наиболее частым внепочечным причинам относятся:
1. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)
ИМП объединяют цистит — воспаление мочевого пузыря, уретрит — воспаление уретры и пиелонефрит — воспаление почечной лоханки. Это одна из самых частых причин появления эритроцитов в моче у детей.
Механизм развития гематурии при ИМП связан с агрессивным воздействием бактерий (чаще всего кишечной палочки) на слизистую оболочку мочевыводящих путей. Бактерии выделяют токсины и ферменты, которые разрушают клетки эпителия, запускают мощную воспалительную реакцию.
Слизистая становится отечной, рыхлой, ее кровеносные капилляры расширяются и теряют эластичность. Стенки сосудов истончаются и становятся хрупкими. При прохождении мочи, а также из-за постоянного раздражения даже небольшое давление приводит к микроразрывам капилляров. Эритроциты выходят в просвет мочевыводящих путей и смешиваются с мочой.
Кроме того, при пиелонефрите воспаление может затрагивать интерстициальную ткань почки, вызывая отек и сдавление сосудов, что также способствует кровотечению.
2. Мочекаменная болезнь (уролитиаз)
Образование камней (конкрементов) в почках или мочевыводящих путях — еще одна распространенная причина гематурии. Камни у детей чаще всего состоят из оксалата и фосфата кальция, реже — из уратов или цистина.
Механизм повреждения здесь чисто механический. Камни имеют неровную, шероховатую поверхность и часто — острые края. Продвигаясь по мочевыводящим путям, они царапают и разрывают слизистую оболочку, вызывая кровотечение. Эритроциты из поврежденных сосудов попадают в мочу.
Кроме того, камень может полностью перекрыть просвет мочеточника, вызывая застой мочи, растяжение и ишемию стенки, что также способствует повреждению сосудов.
3. Кристаллурия
Кристаллурия — это состояние, при котором моча перенасыщена солями, и они выпадают в осадок в виде микроскопических кристаллов. Чаще всего это оксалаты, ураты или фосфаты.
Механизм повреждения сходен с таковым при мочекаменной болезни, но на микроуровне. Кристаллы при прохождении по мочевыводящим путям царапают и травмируют эпителий слизистой оболочки. Каждое мочеиспускание сопровождается микроскопическим повреждением стенок, что вызывает капиллярные кровотечения. Поскольку кристаллы присутствуют в моче постоянно, травма носит хронический характер, и эритроциты в моче могут определяться длительное время.
Гематурию могут вызывать и другие факторы, например, анатомические аномалии или травма стенки мочеточника, мочевого пузыря или уретры в результате удара, падения или медицинских манипуляций.
К гематурии могут приводить нарушения свертываемости крови, такие как гемофилия, при которых даже минимальное повреждение сосуда приводит к длительному кровотечению.
Лечение при повышенных эритроцитах в моче у ребенка
Лечение зависит исключительно от выявленной причины повышенных эритроцитов:
- при инфекциях мочевыводящих путей назначаются антибиотики и уросептики. В большинстве случаев гематурия проходит после курса лечения (1);
- при гломерулонефрите — гормональная терапия и препараты, подавляющие иммунное воспаление. Требуется наблюдение нефролога;
- при мочекаменной болезни — диета, средства для растворения камней или хирургическое удаление;
- при туберкулезе почек — специфическая противотуберкулезная терапия в специализированном отделении.
Диагностический алгоритм при выявлении эритроцитов в моче:
1. Повторный общий анализ мочи для подтверждения результата.
2. Анализ морфологии эритроцитов для разграничения почечной и внепочечной гематурии.
3. Проба по Нечипоренко для уточнения количества эритроцитов.
4. Бактериологический посев мочи для исключения инфекции.
5. УЗИ почек и мочевого пузыря для выявления камней, опухолей, аномалий строения.
6. Консультации узких специалистов (нефролога, уролога) при выявлении патологии.
У многих детей с изолированной микрогематурией (без других симптомов) не выявляется серьезных заболеваний. В таких случаях достаточно динамического наблюдения. Однако игнорировать постоянное повышение эритроцитов нельзя — особенно важно исключить туберкулез почек, опухоли и наследственные нефриты.
Вопросы и ответы
В этом разделе мы ответили на самые частые вопросы родителей о повышенных эритроцитах в моче у детей.
Почему у ребенка могут быть повышены эритроциты в моче при хорошем самочувствии?
Такое возможно при микрогематурии, когда кровь в моче не видна глазом и не сопровождается другими симптомами. Это может быть признаком наследственных заболеваний (болезнь тонких базальных мембран, синдром Альпорта) или ранней стадии других патологий. В некоторых случаях это требует только наблюдения.
Какие симптомы должны насторожить при повышенных эритроцитах в моче?
Срочное обращение к врачу необходимо, если гематурия сочетается с болью в животе или пояснице, лихорадкой, болезненным мочеиспусканием, отеками, повышением артериального давления, сыпью или бледностью.
Нужно ли лечить повышенные эритроциты в моче у ребенка?
Саму по себе гематурию не лечат — лечат заболевание, которое ее вызвало. В большинстве случаев, если повышение незначительное и не сопровождается другими симптомами, достаточно наблюдения у педиатра. При выявлении инфекции или другого заболевания назначается соответствующая терапия.
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