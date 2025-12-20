РЕБЁНОК.РУ
Когда после ОРВИ можно вернуться на кружки? Объясняет педиатр

А если ребенок занимается профессиональным спортом?

Редактор, мама двух девочек
спорт
Источник: freepik.com

«Доктор, мы уже выздоровели, когда можно вернуться на хор, в художественную школу и бассейн?» — такой вопрос врачи слышат постоянно. Педиатр клиники DocDeti Ирина Андреева объяснила Детям Mail, на какие признаки стоит ориентироваться.

Основным условием для возвращения к привычной жизни, в том числе к кружкам, является полное восстановление самочувствия ребенка.

Оно включает в себя три момента:

  1. Нормальная температура без приема жаропонижающих в течение как минимум 24 часов.

  2. Хорошее общее состояние: ребенок активен, у него сохранен аппетит и настроение.

  3. Отсутствие выраженных симптомов. Небольшое покашливание или легкий насморк, если они не влияют на общее состояние, обычно не мешают посещению занятий.

Что касается физических нагрузок, в том числе плавания в бассейне, то здесь правило простое: нужно ориентироваться на самочувствие ребенка и возвращаться к занятиям постепенно.

Если ребенок активен, бегает по дому и просится на прогулку — его организм готов к нагрузкам. Если же он быстро устает и жалуется на слабость, лучше продлить отдых еще на несколько дней.

Отдельная осторожность требуется с серьезным спортом. После таких заболеваний, как, например, инфекционный мононуклеоз, перед возобновлением интенсивных тренировок обязательно следует проконсультироваться с педиатром.

