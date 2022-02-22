Подростковый суицид: как распознать опасность

Депрессия, конфликты с родителями и сверстниками, тяжелые экзамены, несчастная любовь... Сильные переживания могут толкнуть подростка на страшный шаг. Как уловить тревожные сигналы и предотвратить трагедию?
По общему числу самоубийств Россия находится на четвертом месте в мире — после Индии, Китая и США. Хотя количество самоубийств в России снижается, суицид по-прежнему является одной из основных причин смерти молодых людей. Психолог Сергей Соколов объясняет, как предупредить несчастье.
«Прежде всего, надо четко отличать, что движет подростком, который пытается наложить на себя руки.
Его поведение может быть демонстративным. Подросток стремится обратить внимание на себя и свои проблемы, показать, что ему трудно. Проявления могут разными — от мелких порезов кистей рук до отравления неядовитыми лекарствами и изображения повешения. Обычно это делается не для того, чтобы причинить себе реальный вред или лишить себя жизни, а с целью напугать окружающих, заставить их задуматься, «осознать» свое несправедливое отношение к нему.
Другой вариант — аффективное поведение. Подросток действует импульсивно, без четкого плана. Сильные негативные эмоции — обида, гнев — мешают ему адекватно воспринимать ситуацию.Чаще всего прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами.
Истинное суицидальное поведение — самое опасное. Именно оно чаще всего приводит к смерти. Подросток готовится к совершению самоубийства, продумывает план действий. В таких случаях подростки часто оставляют записки, адресованные родственникам и друзьям, в которых они прощаются со всеми и объясняют причины своего решения. При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению или к спрыгиванию с высоты.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОДРОСТОК НАСТРОЕН СЕРЬЕЗНО?
Редко бывает так, что о готовящемся самоубийстве не знает никто из окружения подростка — ни друзья, ни члены семьи. Он может заявлять об этом как открытым текстом, так и намеками, предупреждая, что устал от этой жизни и думает только о смерти. Здесь важно услышать и понять, насколько серьезны его намерения.
В любом случае, если подросток заговорил с вами о совершении суицида, к его словам нужно относиться предельно ответственно. Важно понимать, что таким образом он просит о помощи.
Аффективный суицид предотвратить очень сложно, для этого надо находиться рядом. Но если решение об уходе из жизни продумывается и планируется, у близких больше шансов заметить проблему и принять меры.
Практически всегда суицид — следствие не одной проблемы, а нескольких
Этому шагу, как правило, предшествует более или менее продолжительный период переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из создавшейся ситуации.
Есть мнение, что подросток, который единожды пытался покончить с собой, сделает еще попытку, и так до тех пор, пока его намерения не увенчаются успехом. На самом деле это не так. Если подростку не удалось покончить с собой с первого раза, следующих попыток, как правило, не будет.
ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ?
У него затяжная депрессия. Речь идет о патологическом снижении настроения. Если подросток часто выглядит подавленным, раздражительным, уходит от общения, узнайте, что его беспокоит.
Он ведет себя демонстративно. Обращайте внимание на любое несвойственное для подростка проявление эмоций (а также внешний вид). Возможно, своим поведением он пытается привлечь ваше внимание, что-то донести.
В его творчестве появляются депрессивные нотки. Если в рисунках или музыке подростка преобладают мотивы, связанные со смертью и суицидом, это может стать для вас сигналом.
Он изменил образ жизни, интересы, имидж. Чем живет ваш ребёнок в настоящее время? Что может его беспокоить, на ваш взгляд, прямо сейчас? Поговорите с ним об этом. Продемонстрируйте свою заботу и небезразличное отношение.
Он не может разобраться в своих переживаниях. Подростки на грани суицида могут испытывать безнадежность. В то же самое время они надеются на благоприятное решение своей проблемы. Помните: часто желания за и против суицида настолько уравновешенны, что если близкие вовремя угадывают намерения подростка и проявляют внимание и заботу, весы чаще всего склоняются в сторону жизни.
Чаще беседуйте с подростком о благоприятных перспективах его становления и развития как личности. Приводите положительные примеры из своей жизни, из жизни знакомых.
Если подросток не идет на контакт, следует обязательно обратиться за помощью к психологу, психотерапевту.
Всегда помните: оценить глубину эмоционального переживания смогут, прежде всего, родные люди, или друзья. Поэтому надо быть очень внимательными по отношению к своим близким подросткового возраста. Тогда вы сможете предупредить беду».
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