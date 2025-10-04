Креативность и чувство юмора: 5 качеств, которыми обладают только младшие дети в семье

Психологи отмечают: младшие в семье чаще тянутся к новому опыту и риску. Возможно, потому что на них меньше «давят» ожидания, чем на старших. Кроме того, их детство часто проходит в менее строгой атмосфере: родители уже не так строги, как с первенцем, и это дает ощущение большей свободы. В результате младшие дети легче идут на эксперименты, любят пробовать себя в разных ролях и не боятся перемен.