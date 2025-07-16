Солнечный удар. Врач Дудина рассказала, что делать, если ребенок перегрелся

Перегрев у ребенка — это не просто временное недомогание. В тяжелых случаях он может привести к серьезным осложнениям, особенно если помощь была оказана несвоевременно.тепловом ударе), аритмия (из-за потери калия и натрия), снижение давления, слабость, обмороки (после сильного обезвоживания), нарушение терморегуляции ( после теплового удара организм может хуже справляться с перепадами температуры).
Как понять, что ребенок перегрелся, аif.ru рассказала врач-педиатр НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Анастасия Дудина.
«Главные признаки перегрева — повышенная температура тела, прохладная и липкая кожа (несмотря на жару) или, наоборот, покрасневшая, горячая и сухая. Слабость и головокружение, головная боль, обморок, необычно выраженное потоотделение или его отсутствие, сильная жажда. Также речь может идти об эмоциональных реакциях: раздражительность, гнев, агрессия. Могут наблюдаться локальные мышечные спазмы и судороги, тошнота и/или рвота, жидкий стул, учащенное сердцебиение и дыхание. Все эти симптомы требуют внимания и оказания ребенку помощи»
1.
- на улице — в тень, под навес, в кондиционируемое помещение;
- в машине — остановитесь, откройте окна/включите кондиционер.
2. Снимите лишнюю одежду
Уберите синтетику, плотные слои, головной убор (если он не защищает от солнца на улице).
3. Постепенно охлаждайте тело
- оботрите кожу водой комнатной температуры;
- приложите влажные полотенца/салфетки на лоб, шею, подмышки, пах;
- можно ополоснуть ребенка под душем комнатной температуры;
- обмахивайте ребенка, создайте поток воздуха (веером, журналом, полотенцем).
4. Напоите ребенка:
- прохладной водой;
- регидратационным раствором (например, Регидрон);
- несладким компотом
Давайте мелкими глотками, не давайте сразу большой объем жидкости!
5. Если у ребенка нет рвоты, то его можно положить в горизонтальное положение со слегка приподнятыми ногами наверх.
Когда срочно нужен врач
- ребенок без сознания;
- у ребенка спутанное сознание: он не реагирует на обращение и ваши вопросы, вялый, заторможенный, не понимает, где находится;
- не пьет или у него непрекращающаяся рвота;
- судороги;
- нарушение дыхания (учащенное, поверхностное или затрудненное);
- отсутствует пот при явном перегреве: кожа горячая, красная и сухая;
- температура выше 38 и не снижается;
- мочеиспускания не было более 6-8 часов (признак обезвоживания);
- сильная головная боль, не проходящая в покое;
- изменился цвет кожного покрова (бледная, серая, синюшная).
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