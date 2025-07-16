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Солнечный удар. Врач Дудина рассказала, что делать, если ребенок перегрелся

В тяжелых случаях солнечный удар может привести к серьезным осложнениям, особенно если помощь была оказана несвоевременно.
В тяжелых случаях солнечный удар может привести к серьезным осложнениям, особенно если помощь была оказана несвоевременно. istockphoto.com

Перегрев у ребенка — это не просто временное недомогание. В тяжелых случаях он может привести к серьезным осложнениям, особенно если помощь была оказана несвоевременно.

 Самые опасне отдаленные последствия — нарушения работы нервной системы (судороги из-за обезвоживания и электролитного дисбаланса), головные боли, снижение концентрации, ухудшение памяти (при тяжелом тепловом ударе), аритмия (из-за потери калия и натрия), снижение давления, слабость, обмороки (после сильного обезвоживания), нарушение терморегуляции ( после теплового удара организм может хуже справляться с перепадами температуры).

Как понять, что ребенок перегрелся, аif.ru рассказала врач-педиатр НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Анастасия Дудина.

«Главные признаки перегрева — повышенная температура тела, прохладная и липкая кожа (несмотря на жару) или, наоборот, покрасневшая, горячая и сухая. Слабость и головокружение, головная боль, обморок, необычно выраженное потоотделение или его отсутствие, сильная жажда. Также речь может идти об эмоциональных реакциях: раздражительность, гнев, агрессия. Могут наблюдаться локальные мышечные спазмы и судороги, тошнота и/или рвота, жидкий стул, учащенное сердцебиение и дыхание. Все эти симптомы требуют внимания и оказания ребенку помощи» 

Что делать, если у ребенка перегрев?

1.

Немедленно переместите ребенка в прохладу 

  • на улице — в тень, под навес, в кондиционируемое помещение;
  • в машине — остановитесь, откройте окна/включите кондиционер.

2. Снимите лишнюю одежду 

Уберите синтетику, плотные слои, головной убор (если он не защищает от солнца на улице). 

3. Постепенно охлаждайте тело  

  • оботрите кожу водой комнатной температуры;
  • приложите влажные полотенца/салфетки на лоб, шею, подмышки, пах;
  • можно ополоснуть ребенка под душем комнатной температуры;
  • обмахивайте ребенка, создайте поток воздуха (веером, журналом, полотенцем).

4. Напоите ребенка:

  • прохладной водой;
  • регидратационным раствором (например, Регидрон);
  • несладким компотом

Давайте мелкими глотками, не давайте сразу большой объем жидкости!

5. Если у ребенка нет рвоты, то его можно положить в горизонтальное положение со слегка приподнятыми ногами наверх.

Когда срочно нужен врач

  • ребенок без сознания;
  • у ребенка спутанное сознание: он не реагирует на обращение и ваши вопросы, вялый, заторможенный, не понимает, где находится;
  • не пьет или у него непрекращающаяся рвота;
  • судороги;
  • нарушение дыхания (учащенное, поверхностное или затрудненное);
  • отсутствует пот при явном перегреве: кожа горячая, красная и сухая;
  • температура выше 38 и не снижается;
  • мочеиспускания не было более 6-8 часов (признак обезвоживания);
  • сильная головная боль, не проходящая в покое;
  • изменился цвет кожного покрова (бледная, серая, синюшная).
Ссылка на первоисточник
анастасий дудин
педиатрии и охраны здоровья детей, научно исследовательский институт
здоровье ребенка
лидий юдин
б.в.петровский
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