«Перестаньте рассказывать мне, что я неправильно воспитываю!» Крик души многодетной мамы

Блогер из США Элиши Бич Уилсон не подозревала, что выкладывая в Интернет обычный снимок из своей жизни, станет настолько известной. Блогер из США Элиши Бич Уилсон не подозревала, что выкладывая в Интернет обычный снимок из своей жизни, станет настолько известной.

Фото, на котором она кормит ребенка грудью в туалете, вызвало волну фарисейского возмущения у домохозяек.

Ее обвинили в том, что она не умеет воспитывать детей, ужасная мать и вообще куда катится мир. Когда женщина выступила на своей странице в Фейсбук с отповедью, что она-то как раз детей воспитывать умеет, потому что у нее 4 своих и 4 приемных (да-да, вы не ошиблись, всего 8), страсти немного поутихли. Такое весомый аргумент сложно чем-то перешибить. Ее обвинили в том, что она не умеет воспитывать детей, ужасная мать и вообще куда катится мир. Когда женщина выступила на своей странице в Фейсбук с отповедью, что она-то как раз детей воспитывать умеет, потому что у нее 4 своих и 4 приемных (да-да, вы не ошиблись, всего 8), страсти немного поутихли. Такое весомый аргумент сложно чем-то перешибить.

С этого момента она стала вести свой блог о воспитании детей и жизни многодетной мамы. Сама Элиши домохозяйка, с 2007 года замужем за киноактером Майклом Бичем (герой сериала «Скорая помощь»).

Вот одна из ее статей. опубликованных в H uffington Post

«ПЕРЕСТАНЬТЕ МЕНЯ ПУГАТЬ»

Каждый раз, когда я захожу в Интернет, на меня вываливается куча статей о воспитании. Каждый раз журналисты пишут, какой еще метод воспитания полностью разрушит психику моих детей.

В результате каких моих ошибок дети станут тревожными, диабетиками, асоциальными личностями, беспомощными взрослыми, список бесконечный.

Я понимаю, что ради рейтинга чего только не напишешь, но чем дальше в лес, тем более тревожные заголовки и тем больше паники.

Каждый раз, общаясь с другими родителями, я замечаю, что есть какая-то паранойя, заставляющая нас, взрослых, сомневаться в своем умении позаботиться о детях. Мы готовы поверить в любую чушь, лишь бы она была написана буквами по бумаге. «Пусть ребенок проорется сам, иначе он не научится успокаиваться».

«Кормите ребенка органической пищей местного происхождения и без глютена, иначе он умрет от диабета».

«Оставляйте детей одних, чтобы они росли самостоятельными».

«Не оставляйте детей одних, чтобы они не чувствовали себя брошенными».

«Займите их в куче кружков, и они вырастут тревожными».

«Не водите детей в кружки, и они вырастут без чувства собственного достоинства».

«Никогда не говорите детям «НЕТ» и давайте только положительную обратную связь»

СТОЙТЕ! Может, хватит? В результате такого количества советов я начинаю сомневаться в собственных способностях и не могу принять ни одного решения по отношению к детям.

А им, знаете ли, нужна психически здоровая мама, на которую можно положиться в этом мире.

Истина заключается в том, что все семьи разные, все родители разные и даже все дети разные. Моя дочь отличается от моего сына, и мои сыновья и дочки все разные между собой.

Где в таком случае может быть универсальный совет по воспитанию? Да таких просто не может быть. Не бывает «или-или», черного и белого. Не бывает абсолютных методик. Где в таком случае может быть универсальный совет по воспитанию? Да таких просто не может быть. Не бывает «или-или», черного и белого. Не бывает абсолютных методик.

Как мама, я каждый день принимаю массу решений и гарантированно ошибаюсь в половине случаев. Но это не значит, что я травмирую своих детей.

Не поймите меня неправильно: я большая сторонница грамотного воспитания. Читайте книги по детской психологии, ходите в развивающие группы и обращайтесь к специалистам. Чем больше вы знаете, тем лучше.

Правда в том, что быть родителем — это всегда испытывать чувство некоторое беспокойство за правильность своих поступков. Это нормально, но не стоит загоняться до невроза. Советы по воспитанию должны рассказывать, как можно поступить, объяснять, что может произойти, но не запугивать и без того тревожных родителей. Тех, кому действительно плевать на детей, а такие тоже есть, они все равно не напугают. А нормальных родителей доведут до паники.

Ни один из нас не желает своему чаду зла. Мы все можем делать ошибки. Мы все можем извлекать из них уроки. Поэтому мой вам совет: не принимайте советы по воспитанию как догму. Изучайте их, принимайте к с ведению, но…

Поступайте так, как вы сочтете правильным для своего ребенка.

По материалам huffingtonpost

Фото: Элиши Бич Уилсон