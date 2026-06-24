«А теперь скажи, что ты думаешь!»: Студентов, оседлавших ChatGPT, ждет серьезный шок

Оценка знаний студентов в вузах может измениться из-за развития нейросетей.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Бауманасчитает, контроль знаний должен уходить в сторону очных экзаменов, устного общения, иначе преподаватель не сможет установить, кем именно выполнена письменная работа.

«Проверять домашние задания, которые написал ИИ, выглядит несколько бессмысленно. Мне кажется, домашние задания вообще нужно прекратить контролировать. Контроль знаний должен переноситься в формат контрольных экзаменов, зачетов, условно — очный разговор со студентом. Иначе ты не сможешь определить по письменной работе, выполненной вне аудитории, кто ее сделал» — заявил Гордин на форуме «Три миссии российского образования».

Ректор при этом отметил, студентов нужно обучать работе с ИИ, иначе у них не будет конкурентоспособности на современном рынке труда. И подчеркнул, что важно донести до студентов — нейросети не должны заменять собственный процесс обучения.

Устные экзамены есть в российских школах. Устное итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов было введено с 2018—2019 учебного года. Впервые оно прошло 13 февраля 2019 года. Цель такого собеседования — оценка коммуникативных способностей школьника. «Устный русский» стал обязательным условием допуска к ОГЭ.

Еще один устный экзамен для девятиклассников введут с 2027—2028 учебного года.

На тестировании по истории будет проверяться «как думает, размышляет школьник». Без сдачи «устной истории», как и русского языка, к ОГЭ не допустят.

Даниил Кочетов, специалист по государственному и муниципальному управлению, журналист, политолог, общественный деятель рассказал «Свободной Прессе», как могут воспринять «устные проверки» знаний студенты:

— Большинство студентов, скорее всего, воспримут это негативно, особенно те, кто привык «генерировать» работы с помощью нейросетей.

Устный экзамен — это живой стресс, нужно реально знать материал, уметь думать на ходу и отвечать без шпаргалок. Для отличников и тех, кто действительно учится, это будет даже плюсом — наконец-то можно будет показать реальные знания. А вот для тех, кто «проходил» сессии с ChatGPT, это станет серьёзным испытанием.

«СП»: Нужно ли вводить критерии связанные с использованием ИИ в тех же дипломах? Не секрет что использование нейросетей при написании выпускных работ «цветет и пахнет» …

— Я не вижу смысла бороться с технологиями как таковыми — молодые люди всегда найдут способ, как их обойти. Поэтому нужно смириться с тем, что ИИ так или иначе будет присутствовать в работах.

Главное — чётко прописать правила: в каких частях его можно использовать (сбор информации, структурирование, проверка стиля), а где требуется именно авторская работа (анализ, выводы, рекомендации).

Дипломные работы стоило бы перевести в формат проектной деятельности: студенты должны не только писать текст, но и защищать его устно — как индивидуально, так и в команде. Только так можно будет реально оценить уровень подготовки.

«СП»: Поддерживаете ли вы введение устной формы контроля знаний в вузах?

— Я считаю, что лучше вместо траты времени на борьбу с технологиями ИИ тратить его на проработку новых механизмов адаптации к ним. Реальность уже другой не будет.

Устный экзамен гораздо честнее показывает, понимает ли человек предмет или просто умеет красиво копировать. Однако полностью отказываться от письменных работ тоже нельзя. Лучший вариант — разумное сочетание: письменные задания с обязательным устным собеседованием по ним. Только так можно будет отделить тех, кто действительно учится, от тех, кто просто «генерит» диплом.

Историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал «СП», что должен выявлять у студента экзамен:

— Экзамен должен выявлять наличие знаний студента по тем или иным темам, гипотетическую способность использования их на практике, понимание места этих знаний в системах предмета, метапредметных взаимосвязей, мировоззрении человека, качество формы трансляции знаний (в письменном, устном, графическом виде), умения студента (демонстрация опыта, упражнения, работа с инструментарием и т. п.).

«СП»: Интересно, где же находится баланс между зубрежкой и аналитикой…

— Баланс такой имеется не у многих, что-то чаще всего перевешивает. Не всегда зубрёжка отрицает аналитику, и наоборот. Вот когда зубрёжка подавляет и исключает аналитику, мы можем, скорее всего, предположить, что баланс серьёзно нарушен.

Ну а если искать такую меру равновесия, то надо обращаться к здравому смыслу и к реакции своего разума: принимает ли он знания органично или со скрипом, натужно, вызывают ли они мыслительный процесс или только ориентированы на память и волю человека. Если мыслительного процесса в связи со знаниями не возникает, то, видимо, с аналитикой дело обстоит худо.