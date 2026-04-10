Матча-латте с клубникой

Если любите необычные напитки, то вам сюда - в рецепт, в смысле). Такой напиток надо готовить непосредственно перед подачей.

Ингредиенты

Клубника - 100 г

Сахар - 20 г (или по вкусу)

Молоко - 150 мл

Матча - 1 ч.л.

Вода - 70 мл

Лед - несколько кубиков

  • 69 кКал
  • 0 ч. 15 мин.
  • Б: 2.12
  • Ж: 1.67
  • У: 11.02

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Матча-латте с клубникой готовить будем из таких ингредиентов.

У меня домашняя мороженая клубника.

 

Клубнику с сахаром прогреть на медленном огне до растворения сахара, размять в пюре и остудить.

 

Воду вскипятить, налить нужное количество в стакан, а спустя 5-7 минут добавить матчу.

 

Взбить венчиком до растворения порошка.

 

Дать остыть.

 

В ягодное пюре добавить немного льда.

 

Молоко взбить венчиком/миксером/капучинатором, чтобы была пенка.

 

Влить в клубнику. Сверху добавить матчу.

 

Матча-латте с клубникой готово.

 

