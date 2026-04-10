Ингредиенты
Клубника - 100 г
Сахар - 20 г (или по вкусу)
Молоко - 150 мл
Матча - 1 ч.л.
Вода - 70 мл
Лед - несколько кубиков
- 69 кКал
- 0 ч. 15 мин.
- Б: 2.12
- Ж: 1.67
- У: 11.02
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Матча-латте с клубникой готовить будем из таких ингредиентов.
Клубнику с сахаром прогреть на медленном огне до растворения сахара, размять в пюре и остудить.
Воду вскипятить, налить нужное количество в стакан, а спустя 5-7 минут добавить матчу.
Взбить венчиком до растворения порошка.
Дать остыть.
В ягодное пюре добавить немного льда.
Молоко взбить венчиком/миксером/капучинатором, чтобы была пенка.
Влить в клубнику. Сверху добавить матчу.
Матча-латте с клубникой готово.
