Если любите необычные напитки, то вам сюда - в рецепт, в смысле). Такой напиток надо готовить непосредственно перед подачей.

Ингредиенты Клубника - 100 г Сахар - 20 г (или по вкусу) Молоко - 150 мл Матча - 1 ч.л. Вода - 70 мл Лед - несколько кубиков 69 кКал

0 ч. 15 мин. Б: 2.12

Процесс приготовления Матча-латте с клубникой готовить будем из таких ингредиентов. У меня домашняя мороженая клубника. Фото 1 Клубнику с сахаром прогреть на медленном огне до растворения сахара, размять в пюре и остудить. Фото 2 Воду вскипятить, налить нужное количество в стакан, а спустя 5-7 минут добавить матчу. Фото 3 Взбить венчиком до растворения порошка. Дать остыть. Фото 4 В ягодное пюре добавить немного льда. Фото 5 Молоко взбить венчиком/миксером/капучинатором, чтобы была пенка. Влить в клубнику. Сверху добавить матчу. Фото 6 Матча-латте с клубникой готово. Фото 7 Фото 8 Фото 9