Почему ребенок высовывает язык: причины и тревожные сигналы

Неврологические проявления обычно постоянны — то есть язык высунут независимо от ситуации. Они сочетаются с другими двигательными нарушениями: асимметрия позы, трудности с захватом игрушек, отставание в моторном развитии; часто присутствуют с рождения или появляются резко после перенесенной инфекции или травмы. В сомнительных случаях лучше показать малыша детскому неврологу.