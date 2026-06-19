Почему ребенок высовывает язык: причины и тревожные сигналы

Чаще всего ответ на вопрос, почему ребенок высовывает язык, связан с возрастом или с темпераментом. Чтобы точно узнать причину, достаточно внимательно наблюдать за малышом, оценивать общее развитие и не стесняться задавать вопросы педиатру на плановых осмотрах. В большинстве случаев тревога оказывается напрасной.
В этой статье объясним все возможные причины – от безобидных рефлексов до сигналов, требующих внимания врача. Вы узнаете, когда стоит волноваться, а когда – просто наблюдать.
Почему ребенок высовывает язык: основные причины
У этого явления может быть масса объяснений – в зависимости от возраста, сопутствующих симптомов и частоты повторения.
Физиологические рефлексы младенцев
У новорожденных и грудничков до 4–6 месяцев высовывание языка часто связано с врожденными рефлексами:
- поисковый рефлекс – если дотронуться до щеки или уголка губ, малыш поворачивает голову и высовывает язык, как бы ища грудь или бутылочку;
- сосательный рефлекс – язык может показываться в процессе кормления, особенно если ребенок устал;
- рефлекс выталкивания – в первые месяцы жизни язык помогает выталкивать изо рта посторонние предметы, например, ложку во время прикорма.
Признак того, что малыш голоден или хочет пить
У новорожденных и детей первого полугодия язык может высовываться из-за голода. Сопутствующие сигналы: причмокивание, повороты головы.
Ребенок может высовывать язык из-за сухости во рту, например, если находится в жарком помещении или если ему не хватает жидкости. Попробуйте предложить малышу грудь, смесь или немного воды.
Если грудничок высовывает язык рефлекторно, это абсолютно нормально и не требует коррекции. К 5–6 месяцам такие автоматизмы угасают.
Игровая и познавательная активность
Если ребенок часто высовывает язык после полугода, причина чаще всего игровая. Малыш начинает осваивать артикуляцию и подражать взрослым.
Высовывание языка может быть:
- частью лепета и звукоподражания («а-а-а» с открытым ртом);
- реакцией на смех или удивление;
- попыткой повторить за мамой или старшим братом.
Если кто-то из членов семьи привык в задумчивости высовывать язык, ребенок делает то же самое, копируя поведение старших.
В год ребенок нередко высовывает язык потому, что это просто весело. Многие дети в этом возрасте проходят этап «кривляний» – так они изучают мимику и реакции окружающих. Если при этом малыш активен, хорошо ест и спит – поводов для беспокойства нет.
Привычка высовывать язык может закрепиться, если родители обращали на нее внимание или поощряли ее. Если перестать реагировать на нее, со временем она обычно проходит.
Прорезывание зубов
Если ребенок постоянно высовывает язык в 3–10 месяцев, причиной может быть ощущение зуда в деснах. Во время прорезывания зубов ткани полости рта опухают, чешутся, и язык становится своеобразным «массажером». Малыш инстинктивно высовывает его, чтобы почесать десны. Часто это сопровождается обильным слюнотечением, покраснением щек, беспокойством.
Особенности строения челюсти и уздечки
Иногда младенец высовывает язык постоянно из-за анатомических особенностей.
Причинами могут быть:
- короткая подъязычная уздечка – язычок прикреплен слишком близко к кончику языка, из-за чего он не помещается во рту полностью (1). При этом ребенок может плохо сосать, быстро уставать при еде, набирать вес медленнее нормы;
- макроглоссия (увеличенный язык) – редкое состояние, при котором язык действительно великоват для ротовой полости. Тогда малыш высовывает язык даже в покое, а также может громко дышать ртом, храпеть во сне;
- ретрогнатия или микрогнатия – небольшое смещение или недоразвитие нижней челюсти – язык просто некуда девать.
Если ребенок в месяц высовывает язык постоянно и при этом с трудом сосет, часто срыгивает, не прибавляет в весе – стоит показаться педиатру и стоматологу.
Возможные неврологические проблемы
В небольшом проценте случаев причина, по которой ребенок постоянно высовывает язык, может быть связана с неврологическими нарушениями.
Это могут быть:
- гипертонус мышц языка – в этом случае язык напряжен, высовывается непроизвольно, ребенок часто давится слюной;
- нарушения оральной моторики – например, при синдроме Ретта, ДЦП, бульбарном синдроме. Но тогда есть и другие признаки: задержка двигательного развития, нарушение глотания, асимметрия лица, необычные позы.
Если ребенок высовывает язык только изредка, при этом развивается по возрасту, у него живая мимика и нет других настораживающих симптомов – скорее всего, все в порядке.
Когда следует обратиться к врачу
Даже если грудничок высовывает язык довольно часто, это не повод паниковать. Но есть ситуации, когда консультация специалиста – педиатра, невролога, стоматолога – необходима.
1. Язык высунут постоянно, даже во сне. В покое язык не помещается во рту, ребенок спит с открытым ртом, громко дышит или храпит.
2. Проблемы с кормлением. Новорожденный или ребенок возрасте месяца высовывает язык вместо того, чтобы эффективно сосать и быстро бросает грудь. При этом малыш капризничает, плохо набирает вес, часто срыгивает фонтаном.
3. Есть сопутствующие неврологические «звоночки»: запрокидывание головы, выгибание спины, тремор подбородка или ручек, косоглазие, асимметрия лица, отсутствие ответной улыбки в 2 –3 месяца.
4. Язык изменен внешне: он постоянно влажный, синюшный, покрыт белым или серым налетом, на нем видны язвочки или трещины.
5. Малыш не может закрыть рот и глотать слюну – она течет непрерывно, вызывая раздражение на подбородке.
6. Регресс навыков – ребенок в год одновременно перестал лепетать, утратил ранее приобретенные умения и параллельно с этим начал высовывать язык.
При подозрении на проблемы врач проведет осмотр, возможно, назначит УЗИ головного мозга – нейросонографию, ЭЭГ или консультацию узких специалистов.
Если короткая уздечка затрудняет грудное вскармливание, врач может порекомендовать подрезание – френулотомию. Обычно эта процедура быстрая и безболезненная для грудничков, но применяется редко (1).
При гипертонусе по назначению невролога или логопеда малышам делают легкий массаж пальцем через марлю (2–3 минуты в день) для расслабления мышц ротовой полости.
Нужно ли отучать ребенка постоянно высовывать язык
Отучать – неправильное слово. Ребенок высовывает язык не из вредности, а потому что ему так комфортнее или интереснее. Наказания и строгие запреты только навредят.
Вместо этого:
- игнорируйте высунутый язык, если это просто баловство: чем меньше эмоциональной реакции, тем быстрее малыш переключится на что-то другое;
- предложите альтернативу: если ребенок часто высовывает язык от скуки – займите его пальчиковыми играми, кубиками, сортером. Можно предложить подуть на вертушку, пускать мыльные пузыри – это развивает артикуляцию и отвлекает от бесцельного баловства;
- оптимизируйте условия: увлажните воздух в комнате, давайте больше питья, следите за температурой в квартире.
Главное правило: если нет явных признаков патологии, не переживайте. Многие малыши высовывают язык – и перерастают этот период так же естественно, как ползание на четвереньках.
Вопросы и ответы
Ниже ответили на частые вопросы читателей проекта.
Если ребенок в месяц высовывает язык постоянно, это явная патология?
Нет, в 1 месяц ребенок высовывает язык очень часто по физиологическим причинам: рефлексы, адаптация к новому способу дыхания и глотания. Тревожиться стоит, только если это мешает сосанию или сопровождается посинением носогубного треугольника, срыгиванием фонтаном, вялостью.
С какого возраста высовывание языка считается нормой, а когда уже пора бить тревогу?
До 6–7 месяцев такое поведение – чаще норма. Если ребенок в год высовывает язык постоянно, без игровой или эмоциональной причины, и при этом есть задержка речи, стоит проконсультироваться с логопедом и неврологом.
Может ли высовывание языка быть признаком проблем со щитовидной железой?
Да, при врожденном гипотиреозе – снижении функции щитовидной железы – дети часто держат язык высунутым, потому что он увеличивается и не помещается во рту. Но тогда есть и другие симптомы, например, запоры, пониженная температура тела, сонливость, позднее зарастание родничка, огрубление голоса, холодная и сухая кожа, ломкость и выпадение волос (2). В роддоме у всех новорожденных берут анализ на гипотиреоз – если он в норме, причина не в этом.
Ребенок часто высовывает язык, когда рисует или играет – это плохо?
Это очень распространенное явление у детей от 1,5 до 4 лет. Его называют «язык концентрации».
Нервные центры, управляющие речью и движениями пальцев, находятся рядом. Когда ребенок увлеченно лепит, рисует или собирает пирамидку, нервные импульсы «задевают» соседние зоны, отвечающие за рот и язык — поэтому он высовывается сам собой.
У детей, умеющих разговаривать, есть еще одна причина. Речевые зоны мозга тесно связаны с языком, поэтому во время обдумывания мы часто беззвучно проговариваем мысли, и язык непроизвольно двигается или высовывается.
Оба явления абсолютно нормальны.
Как отличить неврологическую проблему от безобидной привычки?
Неврологические проявления обычно постоянны — то есть язык высунут независимо от ситуации. Они сочетаются с другими двигательными нарушениями: асимметрия позы, трудности с захватом игрушек, отставание в моторном развитии; часто присутствуют с рождения или появляются резко после перенесенной инфекции или травмы. В сомнительных случаях лучше показать малыша детскому неврологу.
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