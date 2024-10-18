Тревожная мама: как победить страх

Страх за своего детеныша – древний инстинкт, присущий как животным, так и людям. Повинуясь ему, олениха уводит потомство подальше от хищника, а мама так же рефлекторно бежит к малышу и оттаскивает его от проезжей части. Но страх за ребенка часто бывает непродуктивным, и тогда с ним надо бороться.
Продуктивные страхи оберегают ребенка от опасности и идут ему во благо.
Да, расстройства психики нет, а невротическое состояние – налицо. Вот как трактует такое состояние наука: «Тревожность – это состояние психического напряжения, при котором человек воспринимает нейтральную ситуацию как угрожающую. При этом человек испытывает мучительное беспокойство, прогнозирует неудачу или опасность».
Даже оставив в покое теории о том, что мысль материальна и своими страхами вы можете накликать беду, картина вырисовывается не слишком радужная. Обратимся к физиологии: повышенная тревожность часто приводит к самым различным неблагоприятным соматическим и вегетативным проявлениям – от учащенного пульса до мигреней и боли в груди, и от нарушений сна до проблем с пищеварением. Оно вам надо?
Пять вредных советов чрезмерно тревожной маме
1. То, что вы не расстаетесь со своими навязчивыми страхами, просто прекрасно. И, безусловно, пойдет вашему ребенку только на пользу. Ведь вы окружите его такой гиперопекой, что ни о какой нормальной социальной адаптации и речи не будет. Хотите устраивать через знакомых тридцатилетнюю деточку на работу, лично искать ему девушку и умиляться, что ваше великовозрастное дитя проводит все выходные с мамой? Тогда вы все делаете правильно.
3. Не старайтесь прививать ребенку такие качества как ответственность, пунктуальность и обязательность – вы же лучше знаете, как надо. Зачем ему заботиться о себе самому и учиться самостоятельно приобретать навыки безопасной жизнедеятельности? Ведь вы до конца жизни будете водить его за ручку и контролировать каждый шаг.
4. Почаще поддавайтесь беспричинным волнениям – ну почему бы не представить себе, что на прогулке в детском саду вашего малыша похитили сомалийские пираты или унесла птица Рух? Чем чаще и дольше, смакуя подробности, вы будете представлять себе подобные ужасы, тем больше уверенности и спокойствия приобретете.
5. Позиция «ЯЖЕМАТЬ» в данном вопросе беспроигрышна. Полностью сосредоточьтесь на ребенке, гоните прочь другие интересы и привязанности. Если есть возможность не работать – не работайте. Особенно важно придерживаться данного принципа на каждом переломном этапе взросления ребенка: при поступлении в школу, в период полового созревания, во время первой влюбленности, при окончании школы и т. д. Так наверняка будет еще меньше шансов на то, что в вашей семье вырастет самостоятельная личность, способная справляться с трудностями.
Кто боится – несчастен, кто не знает страха – неосторожен
Конечно, бывают случаи, когда самостоятельно справиться с подобной проблемой сложно: например, при потере одного из детей, тяжелой психотравмирующей ситуации из собственного детства и других печальных обстоятельствах. Тогда действительно нужно обращаться к специалисту, который поможет вам осознать причины повышенной тревожности, понять механизмы своего страха и «выключить» их. В остальных случаях психотерапевты обычно не нужны. Возьмите на вооружение упражнения по релаксации мышц или дыхательную гимнастику, чтобы снять стресс и судорожную напряженность. А еще мы обработали более 500 постов самых разных мамочек на различных интернет-ресурсах, и нашли несколько по-настоящему высококлассных советов.
– «Выберите время для своих тревог. Скажем, по средам, с 20:00 до 20:30 полностью посвятите себя переживаниям относительно ребенка. Заведите таймер, и все 30 минут представляйте и размышляйте над тем, что вас обычно тревожит. Как только будильник звенит, вы останавливаетесь и возвращаетесь к повседневным делам. Когда у вас снова возникают тревожные мысли, вы говорите себе: «Стоп! Об этом я буду думать в среду, с 20:00 до 20:30, а сейчас у меня ужин, время для маникюра и прогулка».
– «Почаще говорите себе: Клава/Света/Таня, ты родилась, выросла и сама родила. Тебя не укусила собака, не сбила машина... Значит, так бывает, что человек просто спокойно вырастает? Почему же у твоего ребенка этого не должно получиться?»
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