Тревожная мама: как победить страх

– «Выберите время для своих тревог. Скажем, по средам, с 20:00 до 20:30 полностью посвятите себя переживаниям относительно ребенка. Заведите таймер, и все 30 минут представляйте и размышляйте над тем, что вас обычно тревожит. Как только будильник звенит, вы останавливаетесь и возвращаетесь к повседневным делам. Когда у вас снова возникают тревожные мысли, вы говорите себе: «Стоп! Об этом я буду думать в среду, с 20:00 до 20:30, а сейчас у меня ужин, время для маникюра и прогулка».