Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Жареные пельмени с чесноком на сковороде я готовила из домашних замороженных пельменей.
Чеснок натереть на мелкой терке или мелко нарезать.
Сковороду сбрызнуть маслом, слегка нагреть. Выложить пельмени, накрыть крышкой.
Стряхивать сковороду, держа за ручку, чтобы пельмени переворачивались, огонь при этом чуть ниже среднего.
Надо, чтобы они отошли от холода.
Добавить в сковороду сливочное масло.
Не переставать перемешивать, чтобы каждая сторона пельменей подрумянилась.
Почти в самом конце добавить чеснок.
Жарить еще пару минут.
Следите за нагревом, чтобы чеснок не сгорел, а лишь слегка подрумянился.
Крышку я снимала лишь тогда, когда добавляла ингредиенты.
В конце можно немного подсолить.
Жареные пельмени с чесноком вкусны со сметаной.
Приятного аппетита.
