Жареные пельмени с чесноком на сковороде

Пельмени с чесноком приготовить рекомендую, если любите жареные пельмени. Чеснок придаст пикантности и аромата. Безусловно, домашние пельмешки сюда лучше подойдут, чем покупные.

Ингредиенты

Пельмени - 15 шт.

Масло сливочное - 10 г

Масло растительное - 1 ст.л.

Чеснок - 3 зубчика

Соль - по вкусу

  • 260 кКал
  • 0 ч.
    20 мин.
  • Б: 8.73
  • Ж: 15.28
  • У: 21.87

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Жареные пельмени с чесноком на сковороде я готовила из домашних замороженных пельменей.

 

Фото 1

 

 

Чеснок натереть на мелкой терке или мелко нарезать.

 

Фото 2

 

 

Сковороду сбрызнуть маслом, слегка нагреть. Выложить пельмени, накрыть крышкой.

 

Фото 3

 

 

Стряхивать сковороду, держа за ручку, чтобы пельмени переворачивались, огонь при этом чуть ниже среднего.

 

Надо, чтобы они отошли от холода.

 

Фото 4

 

 

Добавить в сковороду сливочное масло.

 

Фото 5

 

 

Не переставать перемешивать, чтобы каждая сторона пельменей подрумянилась.

 

Почти в самом конце добавить чеснок.

 

Фото 6

 

 

Жарить еще пару минут.

 

Следите за нагревом, чтобы чеснок не сгорел, а лишь слегка подрумянился.

 

Крышку я снимала лишь тогда, когда добавляла ингредиенты.

 

В конце можно немного подсолить.

 

Фото 7

 

 

Жареные пельмени с чесноком вкусны со сметаной.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 9

 

 

