Дети руководителей западного бизнеса учатся без телефонов, планшетов и компьютеров

Казалось бы, дети владельцев и руководителей гигантов Силиконовой долины, таких, как Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, eBay и прочие, должны быть самыми продвинутыми пользователями электронных устройств, на которых их родители зарабатывают огромные деньги. Однако, нет.

Родители максимально огораживают своих чад от гаджетов и отправляют их детей в школы без компьютеров.

Складывается парадоксальная ситуация. Пока технологический бизнес подсаживают весь мир на иглу компьютеров, планшетов и смартфонов, своих детей он держит на максимальном расстоянии от этих устройств.

Ребятня технологических "верхолазов" учится в одной из школ с традиционными методами обучения.

Она называется Waldorf of the Peninsula. Здание имеет очень простой старомодный вид. В классах доски с цветными мелками, книжные полки с энциклопедиями, деревянные парты с тетрадями и учебниками. Для обучения мспользуют привычные, не связанные с новейшими технологиями инструменты: ручки, карандаши, линейки, транспортиры, ластики и др. Дети вышивают на ткани разные сюжеты и лепят из глины поделки.

В здании школы и в классах нет ни одного компьютера. Ни одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома.

Экскурсия по школе открывает интересные методы обучения.

Например, ученики 2-го класса, стоя в кругу, повторяли за учителем стихотворение, одновременно играя с мешочком, наполненным фасолью. Цель этого упражнения - научиться максимальной синхронизации тела и мозга.

В 5-м классе дети вязали из шерсти на деревянных спицах какие-то узоры, улучшая навыки вязания, полученные в младших классах. Этот вид деятельности, как утверждает школа, помогает развитию способности решать сложные задачи, структурировать информацию, считать, а также развивает координацию.

Такое обучение происходит в то время, когда по всему миру школы торопятся оснастить свои классы компьютерами, а многие политики заявляют, что не делать этого - просто глупо.

Интересно, что прямо противоположная точка зрения получила широкое распространение в самом центре высокотехнологичной экономики, где умные родители и опытные педагоги дают понять: школа и компьютеры несовместимы.

Приверженцы обучения без IT уверены, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность.

Родители считают, что когда будет действительно нужно познакомить своих детей с последними технологиями, они всегда это смогут сделать у себя дома.

По мнению опытных педагогов и ученых "образование это прежде всего человеческое переживание и получение опыта. Когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить, то технологии только отвлекают".

Сторонники оснащения классов компьютерами заявляют, что компьютерная грамотность необходима, чтобы противостоять вызовам современности.

Однако родители, считающие, что компьютеры не нужны, удивляются: зачем спешить, если всё это так легко освоить?

"Это суперлегко. Это примерно так же, как научиться чистить зубы. В Google и подобных местах технологии делаются настолько тупо простыми, насколько это возможно. Поэтому нет причин, по которой ребенок не сможет освоить их, когда станет старше", - пишут эксперты.

Сами же ученики не считают себя обделенными высокими технологиями. Они время от времени смотрят фильмы, играют в компьютерные игры. Дети говорят, что даже разочаровываются, когда видят своих родителей или родственников, опутанных разными устройствами.

Один из мальчиков 11 лет отроду рассказал, что недавно был в гостях у двоюродных братьев и сестер. Он оказался в окружении пяти человек, которые играли со своими гаджетами, не обращая на него и друг друга никакого внимания. Ему пришлось трясти каждого из них за руку со словами: "Эй, ребята, я здесь!"

Другой отрок 10 лет, отец которого работает в Google, говорит, что ему нравится учиться с карандашами и ручками больше, чем с компьютером, потому что он сможет спустя несколько лет увидеть свой прогресс в развитии.

"Через несколько лет я смогу открыть свои первые тетради и увидеть, как я раньше плохо писал. А с компьютером это невозможно, там все буквы одинаковые, - говорит Фин. - Кроме того, если уметь писать на бумаге, то можно будет писать даже если на компьютер прольется вода или отключат электричество", - объясняет школьник.

Комментарий: Данная статья была опубликована ещё в 2011г под названием "A Silicon Valley School That Doesn’t Computer" , но с того времени в указанной школе мало, что изменилось.

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