10 опасных заблуждений о кори

Проблема как всегда - в отказе прививаться. На Украине, к примеру, лишь 45 процентов детей в том году привиты были. А надо бы – не менее 90 процентов. Только тогда это эффективно. У нас тоже есть такая тенденция, к сожалению. Впрочем, не думаю, что сейчас России грозит эпидемия. Даже несмотря на отказы от прививок. Слишком мало факторов располагающих для этого.

Анатолий Петренко Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук