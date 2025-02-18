10 опасных заблуждений о кори

Корью уже никто давно не болеет, эту инфекцию победили
Статистика говорит об обратном. Вспышки кори до сих пор происходят в разных уголках мира. Преимущественно болезнь поражает регионы, где низкий уровень медицины и плохой охват вакцинации. Но не застрахованы и развитые страны. Так, весной 2017 года произошла вспышка в штате Миннесота (США). Среди 75 заболевших 71 не были привиты.
В 2017 году, на фоне снижения количества вакцинированных детей, вирус кори вызвал вспышки в Европе. Распространение инфекции началось с Румынии в феврале. В ряде стран заболеваемость увеличилась в 3-4 раза, в некоторых, например, в Италии – в 10 раз. В июне появились сообщения о вспышке кори в Одессе, в том числе с летальным исходом.
Проблема как всегда - в отказе прививаться. На Украине, к примеру, лишь 45 процентов детей в том году привиты были. А надо бы – не менее 90 процентов. Только тогда это эффективно. У нас тоже есть такая тенденция, к сожалению. Впрочем, не думаю, что сейчас России грозит эпидемия. Даже несмотря на отказы от прививок. Слишком мало факторов располагающих для этого.Анатолий ПетренкоВрач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук
Для полной защиты от кори прививку должны получить 94-97% детей в возрасте до 15 месяцев.
Заразиться может только ребенок
Да, корь – преимущественно детская инфекция. Более 95% случаев приходятся на детей в возрасте до 16 лет. Однако, заболеть может любой человек. У взрослых риск заражения ниже, но выше вероятность осложнений.
Лучше переболеть
Многие родители не знают о том, насколько тяжело может протекать корь, и к каким осложнениям она способна приводить. Зато знают, что её относят к группе «детских инфекций» и считают, что это нечто безобидное, наподобие ветрянки (которая, кстати, тоже может протекать очень тяжело, с серьезными осложнениями). Зачем делать прививку, если можно один раз переболеть и получить иммунитет?
Корь можно лечить витамином A
Довольно распространенный миф, который родители почерпнули из рекомендаций ВОЗ, хотя эксперты говорили немного о другом.
На сайте Всемирной организации здравоохранения есть рекомендация, согласно которой заболевшие дети в течение 24 часов должны получить две дозы витамина A. Эта мера помогает предотвратить повреждение глаз и слепоту. Кроме того, отмечается, что витамин A снижает на 50% риск смерти от кори.
Звучит обнадеживающе, если не учитывать одну оговорку. Эксперты ВОЗ дают такую рекомендацию для развивающихся стран, где корь более распространена и имеет более тяжелое течение, в некоторых регионах не хватает еды. Ученые считают, что эти цифры и рекомендации нельзя переносить на развитые страны. По некоторым данным, гиповитаминоз A имеет лишь каждый пятый ребенок, страдающий корью.
Прививаться не нужно: защитит гигиена
Это заблуждение распространено среди сторонников «теории прививочного заговора», касается оно не только кори, но и других инфекций. Мол, во времена мрачного Средневековья болели все подряд, потому что жили в условиях антисанитарии. Виноваты были тесные города, большая скученность, нечистоты, которые выливали из окон прямо на улицу, и грязная вода. Стоит начать соблюдать гигиену – и никакие инфекции не страшны.
Прививка от кори вызывает аутизм
Корни этого мифа уходят в 1998 год, когда солиднейший научный журнал The Lancet («Ланцет») совершил, вероятно, ужаснейшую в своей истории оплошность. На его страницах была опубликована статья доктора Эндрю Уэйкфилда, в которой автор связывал введение вакцины MMR (против кори, свинки и краснухи) с развитием у детей аутизма и воспаления в кишечнике.
Вскоре СМИ разнесли новость по всему миру. Последовали массовые отказы от вакцинации, результат не заставил себя ждать: в разных странах начали возникать вспышки кори, сопровождавшиеся детскими смертями.
Коллеги из научного сообщества усомнились в достоверности выводов Уэйкфилда. Во-первых, в исследовании приняли участие всего 12 детей, во-вторых, причинно-следственная связь между вакциной и аутизмом показана так и не была. После тщательных и добросовестных проверок руководство The Lancet отозвало злосчастную статью и признало её мошеннической. Однако, слух уже был пущен, загнать джинна обратно в бутылку оказалось не так просто. Некоторые родители до сих пор боятся «поствакцинального аутизма» и отказываются прививать детей.
Аллергиков прививать нельзя
Согласно официальной инструкции по применению, введение вакцины Приорикс (против кори, паротита и краснухи) противопоказано детям, страдающим аллергией на неомицин и куриные яйца, а также на другие компоненты препарата. Однако речь идет о тяжелых анафилактических реакциях. Если аллергия неанафилактического характера, прививку делать можно. Американские ученые не считают, что предварительно нужно проводить аллергопробы или какие-либо иные специальные исследования. После процедуры ребенок-аллергик должен некоторое время побыть в больнице, чтобы медработники могли понаблюдать за его состоянием.
Во время введения вакцины (как, собственно, и многих лекарств) может возникнуть серьезная аллергическая реакция, но в прививочном кабинете есть все необходимое, чтобы оказать помощь. Если первая прививка вызвала анафилаксию, вторая будет противопоказана.
Если переболел один раз — можно заразиться снова
Неправда. В отличие от ветряной оспы корь не возвращается. После того как человек переболел, повторное инфицирование исключено. После прививки иммунитет не такой стойкий. Однако, если вакцинированный человек заболевает, то, как правило, в легкой форме.
Вакцина на 100% защитит от кори
После первой прививки, которую делают в год, иммунитет приобретают только 95% детей, 5% остаются восприимчивы к инфекции. Вторая вакцина помогает выработать иммунитет у 99% привитых. Кроме того, напряженность иммунитета спустя 10-15 лет после вакцинации падает. Эти факты лишний раз показывают, насколько важно прививать всех детей. В таком случае, даже если человек станет восприимчив к вирусу, ему будет неоткуда заразиться.
Прививка не работает
И снова статистика свидетельствует не в пользу «теории прививочного заговора». По данным экспертов ВОЗ, массовая вакцинация в 2000-15 гг. помогла снизить смертность от кори во всем мире на 75%. Прививка спасла 20,3 миллиона детских (и не только) жизней.
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