Пицца рулет из слоеного теста

Приготовим вкуснейшую томатно-сырную пиццу по мотивам "стромболи". Покупное слоеное тесто облегчит и ускорит процесс приготовления.

Ингредиенты

Слоеное тесто (бездрожжевое) - 500 г

Томатный соус - 2-3 ст.л.

Сыр - 50 г

Моцарелла - 100 г

Колбаса салями - 50 г

Яйцо куриное - 0,5 шт.

  • 365 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 9.
    83
  • Ж: 25.36
  • У: 24.41

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Пиццу-рулет из слоеного теста в духовке готовить будем из таких ингредиентов.

 

Тесто заранее разморозить.

 

Я взяла такой соус, можно взять вкусный кетчуп.

 

Фото 1

 

 

У меня было два пласта теста, поэтому будет две пиццы.

 

Тесто раскатать. Сделать по краям разрезы полосками. Можно и не нарезать, мне так показалось интереснее.

 

Фото 2

 

 

Центр смазать щедро соусом, посыпать тертым сыром.

 

Фото 3

 

 

Выложить слой колбасы.

 

Фото 4

 

 

Сверху нарвать моцареллу.

 

Фото 5

 

 

Завернуть тесто на начинку, с краев защипнуть.

 

Фото 6

 

 

Если вы не делали разрезы, то острым ножом надо сделать их по всему рулету.

 

Смазать взбитым яйцом.

 

Фото 7

 

 

Запекать в духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут.

 

Фото 8

 

 

Пицца-рулет из слоеного теста готова.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 10

 

 

Пицца рулет из слоеного теста, рецепт с фото
