Пиццу-рулет из слоеного теста в духовке готовить будем из таких ингредиентов.

Тесто заранее разморозить.

Я взяла такой соус, можно взять вкусный кетчуп.

Фото 1

У меня было два пласта теста, поэтому будет две пиццы.

Тесто раскатать. Сделать по краям разрезы полосками. Можно и не нарезать, мне так показалось интереснее.

Фото 2

Центр смазать щедро соусом, посыпать тертым сыром.

Фото 3

Выложить слой колбасы.

Фото 4

Сверху нарвать моцареллу.

Фото 5

Завернуть тесто на начинку, с краев защипнуть.

Фото 6

Если вы не делали разрезы, то острым ножом надо сделать их по всему рулету.

Смазать взбитым яйцом.

Фото 7

Запекать в духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут.

Фото 8

Пицца-рулет из слоеного теста готова.

Фото 9

Приятного аппетита.