Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Пиццу-рулет из слоеного теста в духовке готовить будем из таких ингредиентов.
Тесто заранее разморозить.
Я взяла такой соус, можно взять вкусный кетчуп.
У меня было два пласта теста, поэтому будет две пиццы.
Тесто раскатать. Сделать по краям разрезы полосками. Можно и не нарезать, мне так показалось интереснее.
Центр смазать щедро соусом, посыпать тертым сыром.
Выложить слой колбасы.
Сверху нарвать моцареллу.
Завернуть тесто на начинку, с краев защипнуть.
Если вы не делали разрезы, то острым ножом надо сделать их по всему рулету.
Смазать взбитым яйцом.
Запекать в духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут.
Пицца-рулет из слоеного теста готова.
Приятного аппетита.
