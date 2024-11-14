Дисграфия у детей: причины, симптомы, лечение

У вашего ребенка есть проблемы с запоминанием слов? Он не может по буквам произнести свое имя? Его почерк неаккуратен, безалаберен и изменчив? Если вы утвердительно ответили на эти вопросы, ваш ребенок, вероятно, страдает дисграфией.

Расстройство возникает тогда, когда существует недостаточная координация между сообщениями, посланными двигательными нервам головного мозга.

Участок мозга, который обрабатывает информацию и переводит мысли в слова, функционирует у детей не правильно.

Читайте далее, и вы узнайте более детально об этом нарушении.Дисграфия – это частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. Дисграфия проявляется в виде стойких, типичных и повторяющихся ошибок в письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения. При дисграфии также страдают чтение и эффективность восприятия маленьких детей.Дети с такой проблемой испытывают трудности при усвоении материала. Тем не менее они не испытывают других проблем академического характера и их интеллектуальные способности полностью сохраняются.Вот некоторые из основных причин возникновения дисграфии у детей:

Помимо органических и функциональных изменений головного мозга, возникающих вследствие внутриутробного недоразвития плода, патологии беременности, инфекционных заболеваний и других тяжелых болезней, сказывающихся на нервной системе ребенка, причиной дисграфии могут быть и социально-психологические факторы. Среди них двуязычные семьи, неправильная речь окружающих, раннее обучение письму или же, наоборот, невнимание к развитию речи ребенка.



Симптомы дисграфии у детей



Симптомы дисграфии, как правило, проявляются тогда, когда дети начинают учиться писать слова. Достоверно диагностировать данное нарушение можно только после того, как ребенок овладеет техникой письма, т. е. не раньше 8–8,5 года. Основными признаками дисграфии могут служить следующие проявления:

Ребенок полностью поглощен процессом письма, не может понять, что он написал, и чувствует усталость от приложенных усилий.

Он слишком крепко сжимает карандаш, и на его пальцах часто остаются соответствующие следы.

Ребенок не понимает, как ему правильно размещать слова и буквы в них.

Он пишет буквы непропорционального размера, пишет неправильно или коверкает орфографию в словах, несмотря на то, что вы дотошно объяснили ему, как писать правильно то или иное слово.

В процессе написания слов он путает и меняет графически сходные рукописные буквы (ш-щ, т-ш, в-д, м-л) или фонетически сходные звуки (б-п, д-т, г-к, ш-ж).

Ребенок искажает буквенно-слоговую структуру слова, а также нарушает слитность и раздельность написания слов.

Его почерк неразборчивый с плохо сформированными, плохо прописанными и иногда незаконченными буквами и предложениями.

Ребенку трудно запомнить слова.

Он не понимает последовательность предложений в параграфе или абзаце. Часто забывает нужные слова, буквы, правописание и пунктуацию.

Он использует неправильные слова или неправильное написание слов при письме.

Старается избегать писать или выполнять любые другие письменные задания.

Проверьте наличие этих симптомов у вашего ребенка, выполнив вместе с ним домашнюю работу. Перечисленные симптомы помогут понять, страдает ли ребенок дисграфией или, возможно, каким-либо другим расстройством, связанным со сложностями в обучении.



Факторы риска возникновения дисграфии



Существуют определенные осложнения и факторы риска, которые увеличивают опасность возникновения дисграфии у детей:

Если ваш ребенок страдает от синдрома дефицита внимания или СДВГ, из-за проблем связанных с организацией процесса, проблем быстрой обработки информации и расстройства тонкой двигательной координации, он более склонен к дисграфии, чем другие дети.

Если ваш ребенок страдает от дислексии, он более склонен к дисграфии.

Если ваш ребенок страдает от расстройств аутистического спектра, у него синдромом Аспергера, он также более склонен к дисграфии.

Склонны к дисграфии и дети, испытывающие устные и письменные языковые нарушения процесса обучения.

Лечение дисграфии у детей



Лечение этого расстройства варьируется для разных детей, но есть некоторые общие методы и подходы:

Один из методов лечения направлен на коррекцию почерка путем исправления движений руки во время письма.

Некоторые другие методы лечения сосредоточены на решении проблемы плохой памяти, нарушений двигательной сферы, слухового и пространственного восприятия, мышления или других проблем, связанных с нервами и нервными импульсами.

Повторение, упорядочение, моделирование и т. д. могут помочь скорректировать почерк ребенка.

Некоторые эксперты советуют использовать компьютер и ноутбук вместо тетрадей, чтобы повысить уверенность ребенка в себе. Для преодоления частых орфографических ошибок и овладения навыками составления предложений ребенок может печатать на компьютере, а не писать в тетради.

Общие подходы к преодолению дисграфии предполагают также восполнение пробелов в звукопроизношении и развитие связной речи.

Для результативного лечения дисграфии потребуется слаженная работа логопеда, педагога, невролога, самого ребенка и его родителей.