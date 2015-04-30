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Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка

Татьяна Измайлова Статья из газеты: АиФ Здоровье №18 30/04/2015

Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка© / amelaxa / Shutterstock.com
Аллергическая реакция может развиться у ребенка за несколько секунд. Что родитель должен быть готов сделать?

Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенкаСлово – старшему педиатру оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова г. Москвы, врачу высшей категории Ларисе Аникеевой. 

В чем причина?

Бурная аллергическая реакция лежит в основе таких патологических состояний, как анафилактический шок, поллиноз, отек Квинке, крапивница, атопический дерматит… При замедленной реакции проявления аллергии наступают через 1–2 дня, и связаны они бывают в основном с условно-патогенными микроорганизмами, домашней пылью, шерстью и перхотью животных.

Чаще всего причиной аллергических реакций становятся чужеродные белки (вакцины, сыворотки, донорская кровь), пыльца растений, плесневые грибы, укусы насекомых, шерсть животных, сухой корм для аквариумных рыбок, пищевые продукты и лекарственные препараты, средства бытовой химии.

Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка

Смертельный укус

Самое тяжелое проявление аллергии – анафилактический шок. Он развивается буквально в первые секунды после приема лекарственного вещества (наи­более часто после внутримышечного введения антибиотиков или введения обезболивающего при лечении зубов), укуса насекомого, употребления некоторых пищевых продуктов (морепродуктов, орехов, арахисового масла) и несет угрозу для жизни ребенка.

Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка

 

Симптомы анафилактического шока: сильная слабость, жар, учащенное сердцебиение, головокружение, зуд и покраснение кожных покровов, чувство страха, возбуждение, беспокойство. Может появиться затрудненное дыхание; отек языка и слизистой оболочки дыхательных путей, ведущий к удушью. Иногда анафилактический шок наступает молниеносно – резкое снижение артериального давления, утрата сознания, бледность и синюшность кожных покровов, остановка сердца и прекращение дыхания. Если вы видите у ребенка эти признаки, немедленно вызывайте «скорую», а сами в это время:

  • устраните воздействие аллергена (удалите жало насекомого, наложите жгут выше места укуса или инъекции, приложите холод на место укуса, чтобы замедлить всасывание); если аллергия связана с пищевым продуктом, вызовите рвоту, дайте адсорбенты (активированный уголь, энтеросгель, мультисорб…) и обильное питье; проветрите помещение, если провоцирующим фактором оказался сильный запах химического или косметического средства (краска, духи, дезодорант);
  • уложите ребенка горизонтально без подушки с приподнятыми ногами, чтобы улучшить приток крови к сердцу и головному мозгу; поверните голову набок, чтобы язык не западал в глотку и не перекрывал дыхательные пути;
  • если ребенок в сознании, дайте ему любое противоаллергическое средство: фенистил, зиртек, зодак, кларитин…;
  • прекращение сердечной деятельности и отсутствие дыхания требуют немедленного оказания реанимационной помощи: непрямого массажа сердца и искусственного дыхания «рот в рот».

«Отек свинки»

Еще одно довольно тяжелое аллергическое проявление – отек Квинке, при котором развивается отек слизистых оболочек, кожи и подкожной клетчатки. Это состояние также требует немедленной помощи.

Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка

Отек Квинке, или, как называют его дети, «отек свинки», чаще всего развивается на лице, шее, кистях рук. Цвет кожи обычно не меняется, но иногда отмечаются покраснение, чувство жара и напряжение в области отека.

Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка

 

Самое опасное проявление – отек слизистой оболочки рта и дыхательных путей. Увеличенный язык не помещается во рту, и ребенок держит рот открытым, нарушается дыхание. Отек слизистой оболочки гортани вызывает картину ложного крупа: осипший голос, грубый лающий кашель, затрудненное дыхание, а это состояние является опасным для жизни.

В ожидании «скорой»:

  • оградите ребенка от контакта с аллергеном;
  • обеспечьте доступ свежего воздуха;
  • посадите больного, чтобы ему было легче дышать;
  • постарайтесь успокоить его;
  • закапайте в нос любые сосудосуживающие капли (нафтизин, галазолин, софрадекс…);
  • дайте любой антигистаминный препарат;
  • если есть индивидуальный аэрозольный ингалятор для купирования приступов бронхиальной астмы, воспользуйтесь им;
  • при наличии небулайзера сделайте ингаляцию с пульмикортом или беродуалом (в настоящее время во многих семьях имеется этот прибор, облегчающий жизнь детям-аллергикам).
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Подушкиздоровье
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