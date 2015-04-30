Отек, шок… Как оказать первую помощь при аллергии у ребенка

© / amelaxa / Shutterstock.com Аллергическая реакция может развиться у ребенка за несколько секунд. Что родитель должен быть готов сделать?

Слово – старшему педиатру оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова г. Москвы, врачу высшей категории Ларисе Аникеевой.

В чем причина?

Бурная аллергическая реакция лежит в основе таких патологических состояний, как анафилактический шок, поллиноз, отек Квинке, крапивница, атопический дерматит… При замедленной реакции проявления аллергии наступают через 1–2 дня, и связаны они бывают в основном с условно-патогенными микроорганизмами, домашней пылью, шерстью и перхотью животных.

Чаще всего причиной аллергических реакций становятся чужеродные белки (вакцины, сыворотки, донорская кровь), пыльца растений, плесневые грибы, укусы насекомых, шерсть животных, сухой корм для аквариумных рыбок, пищевые продукты и лекарственные препараты, средства бытовой химии.

Смертельный укус

Самое тяжелое проявление аллергии – анафилактический шок. Он развивается буквально в первые секунды после приема лекарственного вещества (наи­более часто после внутримышечного введения антибиотиков или введения обезболивающего при лечении зубов), укуса насекомого, употребления некоторых пищевых продуктов (морепродуктов, орехов, арахисового масла) и несет угрозу для жизни ребенка.

Симптомы анафилактического шока: сильная слабость, жар, учащенное сердцебиение, головокружение, зуд и покраснение кожных покровов, чувство страха, возбуждение, беспокойство. Может появиться затрудненное дыхание; отек языка и слизистой оболочки дыхательных путей, ведущий к удушью. Иногда анафилактический шок наступает молниеносно – резкое снижение артериального давления, утрата сознания, бледность и синюшность кожных покровов, остановка сердца и прекращение дыхания. Если вы видите у ребенка эти признаки, немедленно вызывайте «скорую», а сами в это время:

устраните воздействие аллергена (удалите жало насекомого, наложите жгут выше места укуса или инъекции, приложите холод на место укуса, чтобы замедлить всасывание); если аллергия связана с пищевым продуктом, вызовите рвоту, дайте адсорбенты (активированный уголь, энтеросгель, мультисорб…) и обильное питье; проветрите помещение, если провоцирующим фактором оказался сильный запах химического или косметического средства (краска, духи, дезодорант);

уложите ребенка горизонтально без подушки с приподнятыми ногами, чтобы улучшить приток крови к сердцу и головному мозгу; поверните голову набок, чтобы язык не западал в глотку и не перекрывал дыхательные пути;

если ребенок в сознании, дайте ему любое противоаллергическое средство: фенистил, зиртек, зодак, кларитин…;

прекращение сердечной деятельности и отсутствие дыхания требуют немедленного оказания реанимационной помощи: непрямого массажа сердца и искусственного дыхания «рот в рот».

«Отек свинки»

Еще одно довольно тяжелое аллергическое проявление – отек Квинке, при котором развивается отек слизистых оболочек, кожи и подкожной клетчатки. Это состояние также требует немедленной помощи.

Отек Квинке, или, как называют его дети, «отек свинки», чаще всего развивается на лице, шее, кистях рук. Цвет кожи обычно не меняется, но иногда отмечаются покраснение, чувство жара и напряжение в области отека.

Самое опасное проявление – отек слизистой оболочки рта и дыхательных путей. Увеличенный язык не помещается во рту, и ребенок держит рот открытым, нарушается дыхание. Отек слизистой оболочки гортани вызывает картину ложного крупа: осипший голос, грубый лающий кашель, затрудненное дыхание, а это состояние является опасным для жизни.

В ожидании «скорой»: