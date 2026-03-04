Хрустальная эволюция: как менялась Золушка в кино

Главное отличие этой версии от остальных заключается в том, что ее основой стала сказка не Шарля Перро, а Братьев Гримм, о которой мы писали выше. Это сильно повлияло на общую атмосферу фильма — он получился более мистическим, но при этом невероятно уютным. Главная героиня здесь предстает иной: это не кроткая и страдающая Золушка, а смелая, независимая девушка, которая мастерски стреляет из лука, лихо скачет на лошади и сама управляет своей судьбой.