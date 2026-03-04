Хрустальная эволюция: как менялась Золушка в кино

Каждое поколение находит в этой скромной и трудолюбивой девушке что-то свое несмотря на ряд новшеств: меняется характер, облик обретает новые черты, а сказка обрастает современными деталями.
Например, в новой анимационной адаптации сказки, которая выходит в кино 9 апреля, принцесса больше всего соответствует идеалам красоты молодого поколения и не боится экспериментировать с внешностью.
Сегодня, в день рождения Золушки, мы решили вспомнить всех Золушек, когда-либо оживавших в кадре — от классических мультипликационных до самых смелых киноадаптаций.
История возникновения сказки о Золушке
Первую известную версию исследователи находят еще в античных текстах, однако каноничный облик сказка обрела лишь спустя столетия. В 1634 году итальянский писатель Джамбаттиста Базиле включил в сборник «Пентамерон» историю о девушке по имени Зезолла: это мрачная, местами жестокая версия, где девушке помогает не добрая фея, а магическое дерево, а принц находит невесту по следам крови. Именно этой версией вдохновился писатель Шарль Перро: в сюжет он добавил хрустальные туфельки, тыкву-карету и фею-крестную. Позже, в XIX веке, братья Гримм предложат свою, более суровую, немецкую версию, но именно образ Шарля Перро станет основой для адаптаций на экране
Первые версии на экране
Золушка (1899)
Интересно, что Дисней не был первым, кто экранизировал сказку Шарля Перро. Впервые эту историю показали публике в виде одноименного короткометражного фильма Джорджа Альберта Смита. Однако он не сохранился до наших дней и о нем мало что известно.
Позднее выходило еще несколько различных короткометражных фильмов от разных авторов.
Каноничная Золушка Уолта Диснея
Настоящую революцию в восприятии образа не столько самой Золушки, сколько сказочной принцессы в целом совершила студия Уолта Диснея в 1949 году. Интересно, что работа над этим мультфильмом стала для студии спасательным кругом: после военных лет Disney был на грани банкротства, и успех «Золушки» буквально спас компанию. Образ такой принцессы оказался настоящим зеркалом своей эпохи. Послевоенная Америка жила идеями нового стиля — показы заполнили пышные юбки, тонкие талии, элегантность и женственность. Именно такой мы и видим героиню — в серебристо-голубом платье и с идеально завитыми волосами.
Характер диснеевской Золушки тоже продиктован временем. Это скромная, терпеливая и трудолюбивая девушка, живущая верой чудо. Для многих людей образ Золушки навсегда останется именно таким.
Мистическая европейская адаптация
Главное отличие этой версии от остальных заключается в том, что ее основой стала сказка не Шарля Перро, а Братьев Гримм, о которой мы писали выше. Это сильно повлияло на общую атмосферу фильма — он получился более мистическим, но при этом невероятно уютным. Главная героиня здесь предстает иной: это не кроткая и страдающая Золушка, а смелая, независимая девушка, которая мастерски стреляет из лука, лихо скачет на лошади и сама управляет своей судьбой.
Принц, встретив ее, поначалу даже не подозревает, что дерзкая охотница из леса и есть та самая загадочная незнакомка с бала. Благодаря этому сочетанию средневекового колорита, чарующих зимних пейзажей и живых, озорных характеров героев, фильм уже полвека остается рождественской классикой в Европе.
Ностальгическая советская экранизация
Эта версия Золушки знакома нам не менее мультипликации Диснея: созданная на студии «Союзмультфильм» адаптация строго следует сюжету фильма, не добавляя нововведений. Все же ее можно назвать одной из самых добрых и реалистичных, ведь принц в ней узнает Золушку не только по хрустальной туфельке, но и по ее внутренним качествам.
Золушка покоряет Голливуд
В 2015 году вышла киноверсия «Золушки» от Disney, во многом основанная на анимационном фильме 1950 года. Но голливудский ремейк также имеет отличительные черты. Прежде всего, эта картина, являясь романтическим фэнтези, рассчитана на более взрослую аудиторию.
Основная особенность фильма заключается в том, что элемент сказочности в нем практически сведен к минимуму за счет добавления психологизма основным персонажам. Например, сценаристы объясняют, что характер злобной мачехи ожесточила непростая жизнь, а принц в фильме не просто «прекрасный» — он со всей ответственностью размышляет, жениться ли ему по любви или выбрать брак во благо королевства.
Фильм получил мировое признание, а исполнительница главной роли Лили Джеймс стала звездой первой величины не только у себя на родине, но и в Голливуде.
Дерзкая Золушка для современного поколения
Недавно стало известно о выходе отечественной адаптации «Золушка. Тайна трех желаний». Команда проекта не скрывает, что провела много экспериментов над оригинальным сюжетом. К примеру, здесь появилось сразу несколько новых персонажей, таких как дровосек Северин и волшебное дерево Шерман.
Характер Золушки также отличается от канонов — она не боится быть яркой и дерзкой, а потому более понятна современной молодежи. Кстати, у этой Золушки есть своя отличительная визуальная черта — розовая прядь в волосах, которая отражает эмоциональность и смелость героини. Но есть и что-то, что сближает ее с предшественницами, а именно вера в свою мечту — блистающий королевский бал.
