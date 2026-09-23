Четыре мифа (и две правды) о безопасности детей в сети

Скриншоты делаются мгновенно, и дети сами могут их выложить после ссоры. Приватный чат не означает приватности: поссорившись с кем-то в школе, ты рискуешь увидеть свою переписку в открытом доступе. Это тоже часть взросления — через предательство и обиду проходят многие, и не все школьные друзья остаются друзьями на всю жизнь.