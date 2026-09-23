Четыре мифа (и две правды) о безопасности детей в сети

«Если аккаунт закрытый, вас никто не найдёт» — миф
«Удалённое из интернета исчезает навсегда» — миф
Всё, что попало в сеть, остаётся там навсегда. Это уже хорошо усвоили и сами подростки: они всё чаще отказываются выкладывать личные фото, понимая, что цифровой след не исчезает.
«Родительский контроль — это недоверие к ребёнку» — миф
Это любовь, забота и желание защитить. Контроль не заменяет доверия, но помогает создать безопасную среду.
«Ребёнок, который много играет в игры, обязательно хуже учится» — миф
Игры могут быть полезными, а киберспорт — вполне реальная карьера. Вот показательный пример: знакомый как-то пытался «спасти» сына от киберспорта, но спустя годы сын поступил в университет, а его команда стала чемпионом мира.
«Дети сегодня разбираются в цифровой безопасности лучше взрослых» — правда
По статистике цифрового диктанта, худшие показатели по цифровой грамотности у людей 21−26 лет, а лучшие — у людей 30−40 лет и у подростков. Возможно, это связано с тем, что молодые люди 21−26 проходили подростковый возраст в период пандемии и самоизоляции, что повлияло на их отношение к цифровым угрозам.
«Всё, что ребёнок пишет в закрытом чате с друзьями, может оказаться публичным за 5 минут» — правда
Скриншоты делаются мгновенно, и дети сами могут их выложить после ссоры. Приватный чат не означает приватности: поссорившись с кем-то в школе, ты рискуешь увидеть свою переписку в открытом доступе. Это тоже часть взросления — через предательство и обиду проходят многие, и не все школьные друзья остаются друзьями на всю жизнь.
Фото на обложке материала: Legion Media
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