Какие есть типы детского темперамента?

В психологии есть концепция, что вырастить счастливого и свободного ребенка можно, если родитель будет выстраивать линию воспитания исходя из темперамента своего отпрыска. Журнал «Psychologies» обобщил идеи американского психолога Джона Грея и выделил типы детского темперамента и их основные черты.

Как вести себя с детьми сенситивного типа?

Этот тип темперамента назван от анлийского «sence» — «чувство». Такие дети более чувствительны и эмоционально уязвимы. Для них характерно жаловаться и искать поддержки в своих страданиях. Родителям важно проникнуться к ребенку, выслушать все рассказы о его тяготах и страданиях. Ошибочно пытаться разубедить малыша и вселить оптимизм – это лишь вызовет негатив и слезы. Поддержка взрослого — самое главное для таких детей, это вселяет им уверенность в себе.

Как вести себя с детьми активного типа?

Активный тип темперамента обуславливает тягу таких детей превносить изменения в окружающую действительности. Они деятельны и любят доводить дела до конца — таких называют прирожденными лидерами. Они зачастую не видят пределов и родителям важно устанавливать границы дозволенного, определять свой статус как главного.

Идеальная среда для ребенка-активиста — спортивная. Командные виды спорта и тренер приведут его к желаемой цели – достижению результата. Важно одобрять стремления отпрыска, поощрять его, не подавлять активность. Скучные для них занятия, например, поход в магазин, станут проще, если заранее согласовывать план и рассказывать, что их ждет.

Как вести себя с детьми реактивного типа?

Реактивный ребенок отличается коммуникабельностью и дружелюбием. Нахождение в обществе для них приоритет, как и получение новых ощущений и эмоций. Такие дети жадны до постоянного получения впечатлений и ненавидят «застои» — важно, чтобы вокруг все динамично менялось. Из-за этой непоседливости детям реактивного типа часто не удается довести дело до конца или сконцентрироваться на конкретной задаче – родитель должен помочь, простимулировать и взять руководство на себя.

В основе досуга реактивного ребенка — постоянная смена деятельности: новые кружки, новые книги, новые места для прогулок. Это связано и с тем, что ему быстро становится скучно, но, если занятие действительно увлекло, ребенок может проявить усидчивость и быть дисциплинированным.

Как вести себя с детьми восприимчивого типа?

Уверенность в завтрашнем дне — вот чего хотят восприимчивые дети. Им важно понимать перспективы, они любят, когда все предсказуемо. Чтобы адаптироваться к чему-то новому, такому ребенку нужно время — родитель, который торопит или ругает, попадет в немилость. Для восприимчивого чада отлично подойдет жизнь по режиму и расписанию – без поддержки родителей он не сможет сам расширять кругозор и не научится выходить из зоны комфорта. Не нужно заставлять — родителю лучше вовлекать маленького человека в деятельность постепенно.

Источники:

https://www.psychologies.ru