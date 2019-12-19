Детские проблемы современного ребенка

Современный ребенок очень сильно отличается от детей, которые росли в прошлые времена. Более того, многие специалисты считают, что даже между детками с маленькой разницей: в два года тоже имеются свои различия. Потому что это связано с быстрым ритмом человеческой жизни, когда все происходит по-другому, некоторые традиции исчезают в прошлом, современная техника кардинально изменяет уклад жизни, а также психологию людей.
Причем к этому часто не могут адаптироваться некоторые взрослые, а без их помощи невозможно гармонично развивать младшее поколение.
Педагоги, вот кто первым видит любые изменения, происходящие с ребенком. За годы их работы перед глазами проходит очень большое количество детей, а также их родителей. И потому некоторые осложнения, проблемы, которые встречаются в семье, очень распространены. Учителя просят родителей просто быть более внимательными и сдержанными к своему любимому чаду, стараться как можно больше уделять ему личного времени, физическому и психическому формированию, однако, не забывать, что даже хорошее должно быть в меру.
Так какие же существуют проблемы, с которыми часто сталкивается современный малыш:
- часто не может самостоятельно завязывать себе шнурки. Возможно, кто-то это будет считать не такой уж существенной вещью, но данное умение указывает на то, как плохо формируется мелкая моторика рук. А благодаря этому начинаются и иные проблемы: не получается бережно сложить свои вещи, не умеет собрать портфель, даже могут быть осложнения, связанные с детской речью. Завязывать сам шнурки, кроха обязан уже в три года. Однако трудность заключается в том, что существует большое количество обуви на липучках, с которыми намного проще управиться.
- Также существуют дети, имеющие нарушение речи либо задержку в психическом развитии. Перед началом обучения в школе у них слишком маленький запас слов, плохо выговариваемые некоторые буквы, невнятная речь. Все это легко можно избежать, если с ребенком уже с самого его рождения постоянно разговаривать. Причем делать все нужно правильно: с помощью различных потешек, скороговорок, пестушек, простых детских стихов. При этом не следует забывать о совместном чтении, обсуждении разных смешных историй. Кроме того, родителям всегда нужно помнить, что артикуляция формируется слабо по причине того, что малыш слишком долго питался мягкой, перетертой едой. Потому полезно жевать и грызть твердую пищу: яблоки, морковку и многое иное.
- У ребенка может исчезнуть тяга к получению знаний, любознательность. И в этом часто виноваты компьютерные игры и телевизионные передачи, с которым сложно конкурировать. Ведь намного проще уткнуться в экран, чем пойти на улицу поиграть с другими детьми в различные подвижные игры либо просто взять книгу и прочитать ее до конца, узнав для себя что-то интересное;
- Карапуз стал более эмоциональным. И любое слово, сказанное в его адрес, которое ему не понравилось, неудача в деле, сразу же вызывает всплеск агрессии и слезы. Кто-то просто боится отвечать на уроке, даже зная тему, а иной – начинает привлекать к себе внимание любыми известными ему методами;
- Еще стоит помнить, что большому количеству детей сложно концентрироваться, они очень быстро бросают все свои дела, даже не закончив их, переключая внимание на что-то иное, более интересное. Не сразу реагируют на просьбы. Более того часто не могут досидеть до конца урока, вертятся, мешая другим, не слышат замечания со стороны учителя. И даже имея неплохие способности в обучении либо творческой деятельности, однако, из-за непоседливости не могут реализовать себя в полной мере.
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