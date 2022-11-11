Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке

Всего 15 минут активного времени, и ароматные хачапури у вас на столе. Много нежной сырной начинки. Воздушное слоеное тесто, которое так и манит своим соблазнительным хрустом. Ну, а про вкус и говорить не стоит, хачапури улетают со стола очень быстро. Одно чаепитие, и мои домашние уже ждут новую партию этой аппетитной выпечки.

Хачапури из слоеного теста с сыром готовятся быстро, выпекаются в духовке и станут прекрасным завтраком, полдником, перекусом и "чем-нибудь вкусным" к чаю:)