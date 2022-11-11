Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке

Всего 15 минут активного времени, и ароматные хачапури у вас на столе. Много нежной сырной начинки. Воздушное слоеное тесто, которое так и манит своим соблазнительным хрустом. Ну, а про вкус и говорить не стоит, хачапури улетают со стола очень быстро. Одно чаепитие, и мои домашние уже ждут новую партию этой аппетитной выпечки.
Хачапури из слоеного теста с сыром готовятся быстро, выпекаются в духовке и станут прекрасным завтраком, полдником, перекусом и "чем-нибудь вкусным" к чаю:)
- Количество порций:10 порций
- Калорийность (100g):312 ккал
- Стоимость:очень экономно
Как приготовить хачапури из слоёного теста с сыром в духовке
Ингредиенты:
- Тесто слоеное дрожжевое – 400 г
- Сыр сулугуни – 400 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Желток яичный – 1 шт.
- Молоко – 2 ст.л.
Приготовление: Шаг 1
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Видео-рецепт хачапури из слоёного теста с сыром в духовке с пошаговыми фото
Рецепт хачапури из слоёного теста с сыром в духовке с пошаговыми фото
Подготовить все продукты для хачапури из слоёного теста с сыром в духовке. Для рецепта используется слоёное дрожжевое тесто. Его нужно предварительно разморозить в холодильнике.
Так как хачапури делаются очень быстро, то нужно заранее включить духовку на 180 градусов.Она должна хорошо прогреться.
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Шаг 2
Подготовить сыр для хачапури. Натереть сыр на крупной тёрке. Для рецепта используется сыр Сулугуни. Он идеально подходит для приготовления этой выпечки. У сулугуни хорошая тягучесть, быстрая температура плавления и нежный сливочный вкус. Все эти факторы позволяют оставаться хачапури из слоёного теста нежными и вкусными даже после остывания.
Если у вас не нашлось сулугуни, то можно заменить его на то же количество моцареллы или другого полумягкого сыра. Очень интересно получается и когда в хачапури используется несколько видов сыра.
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Шаг 3
Вбить в натёртый сыр одно куриное яйцо.
Если вы используете вместо сулугуни моцареллу, то стоит немного подсолить начинку, так как моцарелла имеет менее выраженный вкус.
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Шаг 4
Перемешать хорошо сыр с яйцом так, чтобы яйцо полностью распределилось по массе сыра.
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Шаг 5
Подготовить слоёное дрожжевое тесто для выпекания в духовке хачапури с сыром. Присыпать поверхность для раскатки теста небольшим количеством пшеничной муки. Выложить на доску кусочек слоёного дрожжевого теста. С помощью скалки раскатать тесто в небольшой пласт. Толщина пласта должна быть примерно 3 мм.
Чтобы было удобнее раскатывать тесто в ровный пласт, лучше брать слоёное тесто в виде прямоугольников.
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Шаг 6
Разрезать подготовленный пласт из слоёного теста на несколько ровных квадратов. Количество квадратов будет полностью зависеть от их желаемого размера. Кто-то любит хачапури побольше, а кто-то - маленькие. Выбирайте размер квадрата на свой вкус и предпочтения вашей семьи.
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Шаг 7
Выложить в середину каждого квадрата сырную начинку. Для моих хачапури получилось по 1 ст. л. на каждый квадрат. Не жалейте начинки, чем больше сыра будет в хачапури, тем они будут насыщеннее и вкуснее.
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Шаг 8
Слепить хачапури с сыром. Подтянуть один уголок теста по диагонали к противоположному и залепить по образовавшимся краям теста. То же сделать с другими уголками теста. Таким образом получится своеобразный квадрат.
Не нужно слишком залеплять края теста. В процессе выпечки слоёное тесто красиво раскроется, и получится своеобразная лодочка. Если же вы хотите чтобы хачапури были закрытыми, смажьте края теста небольшим количеством холодной воды и после этого приступайте к формированию хачапури. Вода не позволит тесту раскрыться, и хачапури получатся закрытыми.
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Шаг 9
Противень застелить пергаментом. Выложить на него получившиеся хачапури с сыром.
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Шаг 10
Желток смешать с молоком.
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Шаг 11
Смазать хачапури смесью из желтка и молока. Сделать это можно с помощью кисточки.
Поставить противень с хачапури на середину заранее прогретой до 180 градусов духовки. Выпекать хачапури с сыром в течение 20-25 минут. Хачапури должны стать аппетитного золотистого цвета, увеличиться в размере и приобрести аппетитный хруст.
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Шаг 12
Достать готовые хачапури с сыром из духовки и горячими подавать к столу. Такая выпечка одинаково вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Хачапури удобно брать с собой в школу или на работу.
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Шаг 13
Хачапури из слоеного теста с сыром по рецепту в духовке готовы. Приятного аппетита!
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