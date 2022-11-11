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Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке

Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке

Всего 15 минут активного времени, и ароматные хачапури у вас на столе. Много нежной сырной начинки. Воздушное слоеное тесто, которое так и манит своим соблазнительным хрустом. Ну, а про вкус и говорить не стоит, хачапури улетают со стола очень быстро. Одно чаепитие, и мои домашние уже ждут новую партию этой аппетитной выпечки.

Хачапури из слоеного теста с сыром готовятся быстро, выпекаются в духовке и станут прекрасным завтраком, полдником, перекусом и "чем-нибудь вкусным" к чаю:)

  • Количество порций:10 порций
  • Калорийность (100g):312 ккал
  • Стоимость:очень экономно

Как приготовить хачапури из слоёного теста с сыром в духовке

Ингредиенты:
  • Тесто слоеное дрожжевое – 400 г
  • Сыр сулугуни – 400 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Молоко – 2 ст.л.

Приготовление: Шаг 1

  • Видео-рецепт хачапури из слоёного теста с сыром в духовке с пошаговыми фото

    Рецепт хачапури из слоёного теста с сыром в духовке с пошаговыми фото

    Подготовить все продукты для хачапури из слоёного теста с сыром в духовке. Для рецепта используется слоёное дрожжевое тесто. Его нужно предварительно разморозить в холодильнике.

    Так как хачапури делаются очень быстро, то нужно заранее включить духовку на 180 градусов.

    Она должна хорошо прогреться.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 2

    Подготовить сыр для хачапури. Натереть сыр на крупной тёрке. Для рецепта используется сыр Сулугуни. Он идеально подходит для приготовления этой выпечки. У сулугуни хорошая тягучесть, быстрая температура плавления и нежный сливочный вкус. Все эти факторы позволяют оставаться хачапури из слоёного теста  нежными и вкусными даже после остывания.  

    Если у вас не нашлось сулугуни, то можно заменить его на то же количество моцареллы или другого полумягкого сыра.  Очень интересно получается и когда в хачапури используется несколько видов сыра.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 3

    Вбить в натёртый сыр одно куриное яйцо.

    Если вы используете вместо сулугуни моцареллу, то стоит немного подсолить начинку, так как моцарелла имеет менее выраженный вкус.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 4

    Перемешать хорошо сыр с яйцом так, чтобы яйцо полностью распределилось по массе сыра.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 5

    Подготовить слоёное дрожжевое тесто для выпекания в духовке хачапури с сыром. Присыпать поверхность для раскатки теста небольшим количеством пшеничной муки. Выложить на доску кусочек слоёного дрожжевого теста. С помощью скалки раскатать тесто в небольшой пласт. Толщина пласта должна быть примерно 3 мм.

    Чтобы было удобнее раскатывать тесто в ровный пласт, лучше брать слоёное тесто в виде прямоугольников.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 6

    Разрезать подготовленный пласт из слоёного теста на несколько ровных квадратов. Количество квадратов будет полностью зависеть от их желаемого размера. Кто-то любит хачапури побольше, а кто-то - маленькие. Выбирайте размер квадрата на свой вкус и предпочтения вашей семьи.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 7

    Выложить в середину каждого квадрата сырную начинку. Для моих хачапури получилось по 1 ст. л. на каждый квадрат. Не жалейте начинки, чем больше сыра будет в хачапури, тем они будут насыщеннее и вкуснее.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 8

    Слепить хачапури с сыром. Подтянуть один уголок теста по диагонали к противоположному и  залепить по образовавшимся краям теста. То же сделать с другими уголками теста. Таким образом получится своеобразный квадрат.

    Не нужно слишком залеплять края теста. В процессе выпечки слоёное тесто красиво раскроется, и получится своеобразная лодочка. Если же вы хотите чтобы хачапури были закрытыми, смажьте края теста небольшим количеством холодной воды и после этого приступайте к формированию хачапури. Вода не позволит тесту раскрыться, и хачапури получатся закрытыми.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 9

    Противень застелить пергаментом. Выложить на него получившиеся хачапури с сыром.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 10

    Желток смешать с молоком.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 11

    Смазать хачапури смесью из желтка и молока.  Сделать это можно с помощью кисточки.

    Поставить противень с хачапури на середину заранее прогретой до 180 градусов духовки. Выпекать хачапури с сыром в течение 20-25 минут. Хачапури должны стать аппетитного золотистого цвета, увеличиться в размере и приобрести аппетитный хруст.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 12

    Достать готовые хачапури с сыром из духовки и горячими подавать к столу. Такая выпечка одинаково вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Хачапури удобно брать с собой в школу или на работу.

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
  • Шаг 13

    Хачапури из слоеного теста с сыром по рецепту в духовке готовы. Приятного аппетита!

    Хачапури из слоёного теста с сыром: рецепт в духовке
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