«Очки нужны всем детям». Офтальмолог о том, как уберечь зрение ребенка

С какого возраста можно водить детей в кино, стоит ли школьникам носить линзы и из-за чего появляется косоглазие - в материале «АиФ-Волгоград».

Компьютер, по словам офтальмолога, безопаснее для детей, чем смартфоны и планшеты, из-за более крупных изображений. © / www.globallookpress.com

Планшеты, смартфоны, компьютеры… Все чаще современные дети проводят время не на прогулках, а глядя на экраны гаджетов. Но только ли они опасны для зрения ребенка? Какие еще факторы могут повлиять на здоровье глаз? Главный внештатный детский специалист-офтальмолог Волгоградского облздрава Владимир Ковылин рассказал «АиФ-Волгоград», как регулярные отжимания и приседания связаны с качеством зрения, почему младенцам нельзя сразу давать игрушки в руки и чем нужно питаться, чтобы хорошо видеть. Ответы на эти и многие другие вопросы.

Чем опасны смартфоны?

Глеб Данилов, «АиФ-Волгоград»: У современных детей все чаще встречаются заболевания глаз. С чем это связано? Только ли с использованием гаджетов?

Владимир Ковылин: Действительно, с каждым годом выявляется всё больше детей, страдающих нарушениями зрения. Меняется жизнь, и с ней меняются заболевания - исчезают одни и появляются другие. Так, в связи с появлением перинатальных центров и совершенствованием условий выхаживания недоношенных детей выросло число ретинопатий (невоспалительнях поражений сетчатой оболочки глаза - прим. «АиФ-Волгоград»). У детей, родившихся раньше срока, до конца не сформировались органы и системы, в том числе и зрения. Сетчатка должна быть пронизана сосудами, которые, как корни у рассады, питают её.

При ретинопатии часть сетчатки не имеет сосудов, нарушается кровоснабжение, что в итоге может привести к отслоению сетчатки и полной потере зрения. Заболевание имеет несколько стадий. Первые три могут самопроизвольно регрессировать, то есть кровоснабжение и анатомия сетчатки могут вернуться к норме. Но заболевание может прогрессировать и перейти в более тяжелые 4-5-е стадии. Поэтому мы выезжаем в перинатальные центры, отделения патологии новорождённых, наблюдаем детей и при необходимости проводим операции. Результаты хорошие, в 90% удаётся сохранить зрение.

Самая распространённая проблема - снижение зрения у детей вследствие миопии (близорукости). Оно считается безобидным заболеванием при слабой степени (-1, -2), но если достигает -12D, -15D, то ребёнок условно слепой, и это уже инвалидность.

- Почему же у детей портится зрение?

- Большое значение имеет генетическая предрасположенность. Высокая степень близорукости возникает при каком-то сбое во время беременности матери - преждевременные роды, перенесённые заболевания в первый триместр, гипоксия плода.

Но чаще всего встречается школьная близорукость. Раньше она появлялась после 7 - 8 лет, когда у детей возрастала нагрузка на зрение. Но сейчас миопия появляется раньше. Ещё до школы их учат читать, писать, считать.

Родители дают годовалым детям смартфоны, не задумываясь, что это «яд» для ребёнка. Маленькие изображения на светящемся экране сильно нагружают зрение. Дети сидят за ними сгорбленные - страдает не только зрение, но и все системы и органы, психика.

В разы возросла нагрузка в школе. Школьник - это тоже работа, поэтому должна соблюдаться техника безопасности: правильная освещённость, перерывы между занятиями.

Но самая большая проблема в последнее время - смартфоны и планшеты. Родители дают их годовалым детям, не задумываясь, как это опасно для ребёнка. Маленькие изображения на светящемся экране сильно нагружают зрение. Дети сидят часами сгорбленные, держа смартфон почти у самого носа. Страдает не только зрение, но и все системы и органы, психика.

- Значит, детям вообще не стоит давать в руки смартфоны и планшеты?

- Не стоит спешить с маленькими изображениями, пока не созрели глазные мышцы. Полное формирование органов зрения происходит где-то к 14-15 годам. Телефон у ребёнка должен быть простой, кнопочный, без игр.

Компьютер безопаснее для глаз - на нём крупнее изображение и выдерживается расстояние в 50 - 70 сантиметров. После занятий на компьютере нужно делать общеукрепляющую зарядку, чтобы снять мышечное напряжение, и гимнастику для глаз.

Косоглазие надо лечить!

- Косоглазие - это чисто косметический дефект? Или оно сказывается на состоянии здоровья?

- Как правило, глаз, который косит, плохо видит, поэтому косоглазие - это дефект зрения. Если не заниматься лечением, глаз может полностью ослепнуть.

Я встречал одного мужчину с косоглазием. Родители в детстве не занимались лечением, а во взрослом возрасте это не мешало ему жить, работать и устраивать личную жизнь. Но однажды он поехал на рыбалку, блесна соскочила, попала в здоровый глаз - в итоге полная слепота.

Бывает, родители сами провоцируют появление косоглазия у ребенка. Допустим, у него небольшая дальнозоркость, но прямо перед его глазами повесили игрушки, а чуть позже дали планшет. Малышу нужно потихоньку показывать игрушки на разных расстояниях, вешать их сначала на высоте 1,5 - 2 метра, не ближе.

- А почему вообще возникает косоглазие?

- Одна из главных причин - генетический фактор, врождённая дальнозоркость.

- Но разве не все дети рождаются с дальнозоркостью?

- Большинство детей рождаются с дальнозоркостью, но она бывает в 2-3 диоптрии, а бывает гораздо выше нормы - тогда и возникает большая вероятность, что один глаз начнёт косить. Бывает, родители сами провоцируют это. Допустим, у ребёнка небольшая дальнозоркость, но прямо перед его глазами повесили игрушки, а чуть позже дали планшет. Малышу нужно потихоньку показывать игрушки на разных расстояниях, вешать их на высоте 1,5 - 2 метра, не ближе.

Другая причина появления косоглазия - врождённая не совсем правильная анатомия глаза. У человека по шесть мышц на каждом глазу, при рождении они работают несогласованно, поэтому новорождённые иногда косят. Требуется какое-то время, чтобы сбалансировать действие мышц. А детям с патологиями органов зрения гораздо сложнее настроить правильную совместную работу двух глаз.

Очки или линзы?

- Нужно ли носить очки? Известный психолог Мирзакарим Норбеков называет очки костылями для глаз и не рекомендует их носить.

- Если костыли продаются в аптеках, значит, они для чего-то нужны. Когда повреждена рука, мы её носим на перевязи. Когда сломана нога, костыли снимают нагрузку с больной конечности. Решать, нужно ли носить очки, должен не психолог, а офтальмолог.

Я сторонник того, чтобы всем детям - и с нарушениями зрения, и здоровым - выдали очки. Дети - мастера на все руки: пять минут он что-то «сверлит», в следующие пять минут что-то «пилит». Хватает трёх секунд, чтобы получить травму глаза.

Я сторонник того, чтобы всем детям - и с нарушениями зрения, и здоровым - выдали очки. У токаря, у сварщика, у слесаря есть защитные очки. А дети - мастера на все руки, пять минут он что-то сверлит, в следующие пять минут что-то пилит. Хватает трёх секунд, чтобы получить травму глаза. Хорошо, если зрение удаётся спасти. В год мы проводим около 20 операций из-за тяжёлых ранений глаз - травм, нанесенных ножом, ножницами, палкой, ручкой, ожогов «Белизной» и другими ядовитыми жидкостями. Чаще всего наши пациенты - дошкольники 5 - 6 лет, которые страдают по недосмотру родителей, оставляющих опасные предметы в доступном месте.

- Что лучше - очки или линзы?

- На этот вопрос нет однозначного ответа. Есть показания и противопоказания. Если ребёнок спортсмен или артист, то ему удобнее будет в линзах. Школьнику лучше в очках. Оптимальный вариант - и очки, и линзы.

- Можно ли детям носить солнечные очки? И обязательно ли наличие UF-фильтра?

- В южных регионах очень много солнца, поэтому солнечные очки нужны. Что касается различных фильтров - то с ними комфортнее, целесообразно, но нет кардинальных различий.

Когда первый раз можно идти в кино?

- Правда ли, что электронная книга хуже для глаз, чем бумажная? И вредно ли читать лёжа?

- Если книга напечатана на хорошей бумаге крупным шрифтом, то она, безусловно, лучше электронной книги с подсветкой. Читать лёжа не вредно. Опасность только в том, что при чтении в кровати быстро устают руки и вместо положенных 35 сантиметров книга придвигается ближе.

В год мы проводим около 20 операций из-за тяжёлых ранений глаз - травм, нанесенных ножом, ножницами, палкой, ручкой, ожогов «Белизной» и другими ядовитыми жидкостями. Чаще всего наши пациенты - дошкольники 5 - 6 лет, которые страдают по недосмотру родителей, оставляющих опасные предметы в доступном месте.

- Можно ли детям пользоваться 3D-очками?

- Здоровым - да. Детям с проблемами зрения нужно быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать ухудшение. Особенно это касается очков для игр в виртуальной реальности.

- А когда можно начать ходить с детьми в кинотеатр без 3D-эффектов?

- С пяти лет - смело!

- Есть ли какое-то специальное питание для глаз? В детстве, например, многих кормят морковкой, утверждая, что она полезна для зрения.

- Все фрукты и овощи полезны для зрения. Питание должно быть полноценным и разнообразным. Надо заниматься спортом, делать зарядку - подтягивание, отжимание, приседание «пистолетиком». Это всё укрепляет сердце, оно лучше гоняет кровь. Если представить наш организм в виде дома, то глаза находятся на девятом этаже. Так вот, когда насос плохо работает, вода с трудом поступает на верхние этажи, и зрение будет страдать.