Гимнастика для уставшего школьника. Комплекс упражнений для детей

Нагрузки в школе с каждым годом растут. Как помочь детскому организму осилить их?

«Специалисты считают, что нагрузка, например, первоклассников сопоставима с нагрузкой космонавта на орбите, — рассказывает нейропсихолог, кандидат психологических наук Светлана Шишкова. Новости СМИ2 — При этом запас прочности у детей гораздо ниже. Сколиоз, снижение зрения, дефицит внимания и другие проблемы у учеников начальной школы во многом возникают потому, что они не умеют снимать напряжение, которое накапливается за учебный день. Правильно подобранные упражнения помогут не только освободиться от зажимов, но и улучшить координацию движений и концентрацию внимания».

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