Что нужно сделать сейчас, чтобы ребенок никогда не столкнулся с ожирением

Если ребенок отодвигает тарелку и отказывается доедать суп или кашу, это говорит о том, что в его организме сработал естественный «датчик насыщения». Когда вы заставляете его съесть «хотя бы еще три ложки за маму, папу и бабушку», вы грубо вмешиваетесь в работу этого датчика, нарушаете ее. В будущем это может привести к перееданию.