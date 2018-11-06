Противники абортов борются за демографию несмотря на правительственный саботаж поручений Президента

В Общественной палате РФ состоялся III съезд Общероссийского общественного движения «За жизнь!» – команды волонтеров-единомышленников, поставившей себе задачу запретить детоубийство в России и спасти генофонд русского и других коренных народов нашей страны. Родительские организации давно требуют от властей принятия комплексной [url="http://katyusha. Новости СМИ2



«В прошлом году произошло важное событие. Состоялся диалог нашего движения с Президентом страны. Мы очень долго собирали подпись за запрет абортов (в итоге удалось собрать 1 200 000 подписей реальных граждан России в поддержку этой инициативы, все они были переданы в Администрацию Президента в 2017 году – прим. ред.). Этот диалог породил массу новых вопросов. Если в общих чертах, Президент сказал, что наше общество не готово к запрету абортов, но поддержал благотворительное направление, деятельность по профилактике абортов. Для нас как для движения главный вопрос стоит так: будем ли мы далее двигаться к цели законодательной защиты жизни ребенка до рождения, если сам Президент указал на множество подводных камней? Думаю, что среди нас единодушие по данному вопросу – надо идти именно в этом направлении. Миллионы детей нуждаются в нашей защите», – отметил председатель АНО «За жизнь!» Сергей Чесноков.



Отвечая на вопросы журналистов и гражданских активистов в 2017 году, Владимир Путин заявил по вопросу запрета абортов буквально следующее: «То, что вы делаете с точки зрения поддержки беременным женщинам, которые принимают решение оставить ребенка – абсолютно точно правильно. Нужно только точно понять направления деятельности этих организаций, в том числе и вашей. Я готов сделать все, чтобы в этой части работы вас безусловно поддержать».



Затем было выпущено поручение Президента Правительству следующего содержания: «принять меры в отношении поддержки социально ориентированных НКО, занимающихся профилактикой абортов». До сих пор не понятно – то ли это было сделано ради отписки, то ли решения Президента не обязательны для исполнения подчиненных, но у главных пролайферов России до сих пор нет никакой поддержки. Из многочисленных ответов чиновников на их письма однозначно следует: никому в верхах их опыт, работающие демографические программы, положительные результаты и проч. просто не нужны. Согласно недавнему решению вице-премьера Татьяны Голиковой, сроки выполнения поручения Путина в очередной раз перенесены – до 5 марта 2019 года.



Саботажу решений Президента очень рады крупные западные СМИ, начавшие позиционировать Путина как одного из мировых лидеров движения «прочойс» (в защиту абортов). Способствует такой картине и Администрация Президента. В частности, на съезде общественники прокомментировали официальный ответ на их петицию от замначальника Управления Президента России по работе с обращениями граждан г-жи Хохловой. На 8 страницах с повторами она сухо изложила все текущие «успехи» государства по борьбе с абортами (успехи сомнительны, т.к. мы по этому показателю стабильно входим в число мировых лидеров). Но суть ответа в следующем: законодательство РФ в вопросах искусственного прерывания беременности основывается на международном праве. Акцент делается на профилактике нежелательной беременности и формировании в обществе установки на недопустимость абортов. При этом в пользу позиции «прочойс» приводится статья 12 Всеобщей Декларации прав человека – никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь. В реальности она не имеет никакого отношения к праву на аборт, равно как и никакие международные акты не обязывают власти России поддерживать детоубийство.



Затем приводится еще один характерный аргумент, к которому прибег и сам Президент, отвечая на вопрос Чеснокова. Мол, запрет неизбежно приведет к росту числа криминальных абортов, материнской смертности и бесплодию. Все это не более, чем мифология, которая легко развенчивается объективными научными исследованиями. Нам приводят в пример уровень ранней советской медицины – без антибиотиков и реанимации – в те времена смертность от аппендицита также была значительно выше. Современные исследования стран, где аборты запрещены или ограничены (Англия, Северная Ирландия, Уэльс), показывают, что здоровье матери и ребенка там находится на более высоком уровне. Именно эту аргументацию общественники будут развивать и доносить до нашей вертикали власти.



Нашлись яркие возражения по этому вопросу и у представителя ОП, экс-главы Общественного совета при Минкульте Павла Пожигайло:



«То, что аборты все равно будут делать – лукавая риторика. Точно также говорили противники запрета игорного бизнеса – дескать, все равно будут работать подпольные казино и игровые автоматы. Да, они конечно работают, но играют уже не миллионы людей, а тысячи – мы избавили от этой пагубной привычки детей и пенсионеров. Это ведь уже большая победа! А такие контраргументы можно привести и на уровне статей Уголовного кодекса – типа, все равно же найдутся люди, готовые воровать и убивать, зачем же это запрещать? Давайте положим на одну чашу весов миллион рожденных в России детей и несколько тысяч женщин, которые в любом случае решат избавиться от беременности и испортить свое здоровье. Что перевесит?



Нам нужно формулировать эту задачу не только как нравственную, но и как стратегический вопрос выживания государства. Те же конкуренты из Китая уже нацелились на заселение нашей Сибири и Дальнего Востока. Недавно Китай убрал термин «планирование семьи» из наименований органов здравоохранения и политических документов. Ранее Запад фактически инвестировал и кредитовал экономику Китая при условии ограничения рождаемости в стране. Сейчас правящая партия Китая бьет тревогу – падает рождаемость, растет диспропорция между мужчинами и женщинами – и они готовы резко изменить демографическую политику», – отметил Пожигайло.



Как затем отметил соавтор законопроекта об отмене абортов, координатор «За Жизнь!» Владимир Потиха, необходимо рассматривать вопрос в контексте глобальной битвы между цивилизацией смерти и цивилизацией жизни.



«Год назад в Манеже прошла выставка «Россия, устремленная в будущее», и в ее рамках был выпущен форсайт-проектный фильм, где говорилось, что к 2040-му году будут разработаны технологии внематочного выращивания генно-модифицированных людей, произойдет полная гибридизация человека и цифровых систем, а наступит эпоха трансгуманизма уже к концу 21 века. Нас эта перспектива совершенно не устраивает, мы будем с ней бороться и предлагать альтернативы. Если Россия найдет выход из этого тупика «прогресса», она станет спасительницей всего человечества.



Мы настаиваем на том, что человеческое существо на эмбриональной и плодной стадии развития является пренатальным ребенком. Это подтверждается новыми данными психологии, генетики и т.д. Образовавшаяся в результате слияния сперматозоида и яйцеклетки зигота – это уже человеческое существо с бессмертной душой, со своим уникальным набором ДНК, которое нуждается в защите. Кстати, ВОЗ уже сегодня разрабатывает документы, в которых прямым текстом указан ранний возраст ребенка: с момента зачатия до 8 лет. Мы уверены, что данная научная позиция вскоре станет официальной для большинства государств мира», – заявил Потиха.



Помимо этих размышлений, у движения «За жизнь!» немало совершенно конкретных достижений. В результате реальной помощи молодым мамам, просветительской деятельности по профилактике абортов, взаимодействия с медицинским сообществом, работы психологов при женских консультациях с беременными женщинами, непосредственно принимающими решение о будущем своего ребенка, волонтерам удалось за 4 года спасти от смерти 9507 детей. Разумеется, при финансовой и административной поддержке государства эти результаты были бы в десятки раз выше.



«Мы регулярно поддерживаем бедные многодетные семьи, решившие сохранить ребенка – на адресную поддержку уходит от 300 тыс. до 1 млн. рублей ежемесячно. У нас есть сертифицированные государством психологи, огромный фонд гуманитарной помощи – продукты, подгузники, детские вещи, другие необходимые вещи для молодых мам. Мы создали карту геолокаций общественных организаций под названием «Помощь в твоем городе», сейчас там присутствует 441 организация – чтобы беременная женщина, испытывающая проблемы и не знающая, оставить ли ей ребенка, могла получить помощь в своем городе.



У нас есть кризисная линия, в которой женщине не только «промывают мозги», призывая оставить ребенка, но и оперативно соединяют с психологом, священником, в дальнейшем оказывают ей материальную помощь. В скором времени она будет работать 24 часа в сутки», – рассказала руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.



Одной из главных социальных причин абортов была справедливо названа огромная разница между богатыми и бедными в России. Вице-премьер Голикова только что с радостью отметила тенденции по снижению числа бедных. Это при том, что по данным Росстата 19,3 млн. человек в стране имеют доходы ниже прожиточного минимума – то есть ниже 11 тысяч рублей. Это не бедность, это настоящая нищета, существование на грани выживания. Количество просто бедных никто уже не считает, видимо, чтобы сильно не огорчаться – а это как минимум две трети населения страны. Министр труда Максим Топилин поет такую же песню и рассказывает о небывалом росте зарплат – на 11% в этом году. И согласно официальным данным, средняя зарплата по стране сегодня – 42 тыс. рублей. Но какой процент народа в регионах реально может похвастаться такой суммой? Всем понятно, что Правительство давно оторвано от реальной жизни и рисует благостную картину для самих министров, представляя в качестве «средней зарплаты» среднее арифметическое между доходами Абрамовича и пенсионерки из Вятки.



Главной задачей на ближайший год противники абортов обозначили удержание текущих позиций. У них есть очень много идей, как сделать Россию центром просемейных и пронаталистских сил во всем мире. Среднесрочные цели – создание комплексной системы помощи семьям с детьми, продвигать представителей движения на ответственные государственные посты.



«Сегодня общество не хочет отказываться от абортов из-за целого ряда проблем, которые подробно описаны. Следовательно, надо сформулировать конкретные механизмы решения каждой из них – тогда сторонники детоубийства просто потеряют почву для критики», – заметил Сергей Чесноков.



Особое место общественники отведут битвам в информационном поле – противостоянию с человеконенавистническими группами в соцсетях, разжигающими пропаганду ненависти к материнству, к детям, родителям, ко всем окружающим, пропагандирующими асоциальное поведение. Там часто используется нецензурная брань, материалы категории 18+, а в числе подписчиков пабликов типа «Яжемать!», «Яжеотец!» очень много несовершеннолетних. Задачи кураторов таких сообществ (а также антисемейных ток-шоу на «Первом канале», канале «Россия», новостной политики ряда крупных СМИ и т.д. – о чем «Катюша» ранее подробно рассказывала ) ясны – вырастить нелюдей-мизантропов, которые будут ненавидеть окружающих, разрушать все вокруг себя. Неслучайно сам Президент отметил, что бойня в Керчи произошла в первую очередь из-за того, что в сети гуляет очень много деструктивного контента. Такие группы контролирующим органам нужно оперативно выявлять и закрывать согласно с ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».



Работы у защитников жизни непочатый край – вообще удивительно, как это движение набирает силу, отдельных меценатов, принимает все больше активистов, завоевывает новых сторонников при полном равнодушии «официальных лиц». С надеждами на Божью и человеческую помощь делегаты «За жизнь!» со всей России отправились из Общественной палаты на молебен в Троице-Сергиеву Лавру.



Иван Ваганов, РИА Катюша